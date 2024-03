Une foule envahit les marches d'un petit marché public à la périphérie de Santiago, la deuxième plus grande ville de Cuba, transpirant et criant, se bousculant pour avoir une chance d'obtenir une ration mensuelle de poulet.

Un sac d'une livre de cuisses se vend pour la modique somme de 20 pesos - environ cinq cents au taux de change du marché noir - mais la fureur se transforme en chaos lorsque la rumeur se répand qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde.

C'est alors que les lumières s'éteignent.

"C'est la vie ici", a déclaré Mauri Macias, un chef cuisinier de 39 ans, père de deux enfants, qui s'est entretenu avec Reuters alors qu'il attendait son tour pour acheter une poignée de volaille subventionnée par le gouvernement. "Vous vivez sans pouvoir faire de projets.

L'épisode de mercredi dernier à Santiago - où s'est déroulée au début du mois une rare manifestation publique - donne un aperçu révélateur du défi auquel est confronté le gouvernement cubain : Lorsque l'électricité tombe en panne, les tensions - même dans les régions favorables à la révolution communiste de Fidel Castro de 1959 - commencent à monter en flèche.

Reuters a interrogé plus de deux douzaines d'habitants et de responsables locaux dans les quartiers de Santiago de Cuba de Veguita del Galo, Jose Marti, Micro 9 et Abel Santamaria. Ils ont fait part de leur frustration face aux pénuries alimentaires et aux coupures d'électricité qui durent parfois plus de 10 heures par jour.

"Vivre sans électricité, c'est primitif", a déclaré Yoni Mena, un homme de 34 ans qui tient un stand de légumes à Abel Santamaria, un quartier situé à flanc de colline.

"Les moustiques, la chaleur, parfois l'absence d'eau. Les gens perdent la tête. Et cela entraîne d'autres problèmes, comme la violence".

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés le 17 mars dans le parc Carretera del Morro de Santiago, scandant "pouvoir et nourriture", selon des témoignages de première main de résidents locaux. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un groupe plus restreint criant "liberté" alors que la dirigeante locale du parti communiste, Beatriz Johnson, s'apprêtait à s'adresser à la foule depuis un toit.

Le gouvernement et les observateurs ont qualifié les manifestations de largement pacifiques.

Le gouvernement cubain, autrefois réticent à reconnaître les manifestations, appelle désormais au dialogue et s'est empressé de répondre aux griefs dans les régions où ils ont éclaté.

À Santiago de Cuba, les autorités locales et les habitants ont déclaré que le gouvernement avait commencé à distribuer des rations subventionnées, notamment du poulet, du riz, du sucre et du lait.

L'approvisionnement en électricité est également devenu beaucoup plus régulier au cours de la semaine qui a suivi les manifestations, selon les habitants et les observations de Reuters.

"Nous sommes conscients que le manque d'électricité est à l'origine de toute protestation", a déclaré la semaine dernière le ministre de l'énergie et des mines, Vicente de la O'Levy.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel s'est rendu à Santiago jeudi. Il accuse les États-Unis et les "médias capitalistes" d'avoir attisé les protestations et affirme que son gouvernement est prêt à dialoguer avec les citoyens mécontents.

Reuters, qui n'a assisté à aucune manifestation à Santiago dans les jours qui ont suivi les rassemblements du 17 mars, a demandé une interview avec des responsables du Parti communiste pour discuter des premières manifestations, mais n'a pas reçu de réponse.

BERCEAU DE LA RÉVOLUTION

Santiago, avant-poste des Caraïbes situé à quelque 870 kilomètres au sud et à l'est de la capitale, La Havane, par des routes défoncées, se présente comme le "berceau" de la révolution cubaine.

L'ancienne caserne militaire Moncada, au centre-ville, a été le théâtre de la première bataille de la révolution en 1953. Castro lui-même, qui a gouverné l'île pendant près de cinq décennies, a vécu dans une maison en bois surplombant la baie. C'est là qu'il est enterré, sa pierre tombale portant simplement la mention "Fidel".

La ville, comme Cuba, a connu des temps difficiles depuis la pandémie de COVID-19. Le tourisme, qui constituait autrefois une source importante de devises étrangères, s'est essoufflé, les visiteurs potentiels étant découragés par le manque d'infrastructures, les règles américaines en matière de visas et la couverture médiatique des difficultés économiques et de l'agitation.

Un embargo commercial américain de longue date et les sanctions qui en découlent, ainsi qu'une économie d'État inefficace, ont entraîné des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, tandis que les centrales électriques obsolètes de Cuba ne parviennent pas à répondre à la demande.

Mirta Rusel, 58 ans, ouvrière textile à Jose Marti, gagne 3 410 pesos (10 dollars) par mois. Elle dit s'être adaptée aux coupures d'électricité, mais pas aux pénuries de nourriture.

"Lorsqu'il n'y avait pas de riz, je ne mangeais que des patates douces", a déclaré Mme Rusel, ajoutant que récemment, elle les faisait frire dans de l'huile pour varier les plaisirs. "C'est la réalité de la vie à Cuba.

Certains Cubains avec lesquels Reuters s'est entretenu à Santiago ont dit apprécier un système qui, pendant des décennies, a fourni des soins de santé, de la nourriture, un logement et une éducation de base subventionnés par l'État.

Luz Perez, 48 ans, une ancienne institutrice qui vit dans un immeuble construit par l'administration Castro, a déclaré qu'elle ne manifesterait pas, mais qu'elle estimait que les autorités devaient agir.

"L'agression ne résout rien", a déclaré Mme Perez. "J'aime Cuba. Mais cette situation est terrible. Personne ne peut vivre comme ça.

NOUS DEVONS RÉSOUDRE NOS PROPRES PROBLÈMES

La constitution cubaine de 2019 accorde aux citoyens le droit de manifester, mais une loi définissant plus précisément ce droit est bloquée au sein du corps législatif, laissant ceux qui descendent dans la rue dans un flou juridique.

D'autres essaient de travailler avec le système.

Maria Antonia Figuera, chef de quartier qui représente 1 500 personnes à Abel Santamaria, a déclaré qu'elle recevait souvent des plaintes de mécontents, jour et nuit.

Mme Figuera explique qu'elle organise des événements sportifs pour les enfants pendant les coupures d'électricité et qu'elle se bat constamment avec les autorités locales pour obtenir de l'eau et de la nourriture.

"Les gens sont irrités", a-t-elle déclaré lors d'un entretien à son domicile. "Nous devons résoudre nos propres problèmes, car personne ne le fera à notre place.

Les groupes de défense des droits de l'homme, l'Union européenne et les États-Unis affirment que la réaction brutale de Cuba aux rassemblements antigouvernementaux du 11 juillet 2021 - les plus importants depuis des décennies - a également incité de nombreuses personnes à réfléchir à deux fois avant de participer à des manifestations.

À la suite des manifestations du 17 mars, 38 personnes ont été arrêtées dans tout le pays, dont plusieurs à Santiago, selon l'organisation espagnole Prisoners Defenders. Les autorités cubaines ont déclaré que certains manifestants avaient commis des délits allant de la désobéissance publique au vandalisme, mais n'ont pas fourni d'informations sur les détentions.

Un camion du gouvernement transportant des "bérets noirs" du ministère de l'Intérieur - parfois utilisés pour disperser les manifestants - était stationné mercredi et jeudi soir sur le site de la plus grande manifestation du 17 mars, près du siège local du Parti communiste à Veguita del Galo.

Maria Elena Casanova, une employée de l'État âgée de 64 ans qui vit près du site de la manifestation de Santiago et qui l'a observée, l'a décrite comme pacifique - et comme la conclusion naturelle de plusieurs semaines de privation d'électricité.

"Je n'ai pas l'impression que quelqu'un l'ait planifiée", a-t-elle déclaré, assise sur le pas de sa porte, en attendant que le courant revienne dans le quartier.

"Ce sont les gens qui sont là, qui expriment leurs problèmes.