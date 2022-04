Dans un échange houleux, le chef de la défense américaine défend la réponse à l'Ukraine

"Vous est-il venu à l'esprit que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine à cause de ce que nous avons fait ? Et ce que nos alliés ont fait ? Avez-vous seulement pensé à cela ?", a demandé Austin de façon rhétorique au représentant Matt Gaetz lors de son témoignage devant le House Armed Services Committee. Austin et d'autres responsables américains affirment que le soutien américain aux forces ukrainiennes, ainsi que la forte volonté de l'Ukraine de se battre, ont contrecarré les plans de la Russie pour une victoire rapide dans son invasion qui dure maintenant depuis plus d'un mois.