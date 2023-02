Dans un résultat surprenant, la gauche italienne choisit Elly Schlein pour reconstruire le parti.

Malgré son retard dans les sondages, Mme Schlein a battu le vétéran du PD Stefano Bonaccini lors d'un vote des partisans du PD dimanche par environ 54% contre 46%, après avoir promis de rendre son parti plus radical pour défier la coalition conservatrice au pouvoir.

Schlein dirigera au Parlement l'opposition au Premier ministre Giorgia Meloni. Pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, deux femmes seront à la tête des deux principaux partis du pays.

Schlein et Meloni ont des positions différentes sur toute une série de questions.

Meloni se dépeint comme la défenseuse des familles traditionnelles et des enseignements de l'Église catholique romaine sur le sexe et l'avortement. Schlein est en couple avec une femme et soutient les droits LGBTQ+ et l'égalité des sexes.

Schlein a travaillé dans l'équipe de campagne de l'ancien président américain Barack Obama en 2008 et 2012 et a été comparée dans les médias italiens à Alexandria Ocasio-Cortez, une politicienne démocrate de New York, pour son ascension inattendue et son zèle militant.

Elle a déclaré vouloir unir son parti divisé et travailler sur la transition vers une économie plus verte, la réforme du travail et la répartition des richesses.

"Le peuple démocratique est vivant et est prêt à se lever. C'est un mandat clair pour un véritable changement", a déclaré Mme Schlein dimanche soir. "Nous mettrons la bataille contre tout type d'inégalité et de précarité au centre de nos préoccupations."

Bien qu'elle ait promis un nouveau départ pour le parti, de nombreux grands du PD se sont ralliés à elle ces dernières semaines.

Bonaccini est président de la riche région d'Émilie-Romagne et s'est présenté comme un administrateur solide. Les sondages suggéraient qu'il battrait facilement Schlein, mais en fin de compte, il n'a bénéficié d'un fort soutien que dans le sud, plus traditionaliste.

Schlein fait face à une lutte monumentale si elle espère guérir les divisions au sein de son parti et battre le bloc conservateur de Meloni lors de la prochaine élection nationale en 2027.

Bien que le PD soit arrivé en deuxième position lors du scrutin de 2022, les sondages montrent qu'il a perdu le contact avec les électeurs de la classe ouvrière et qu'il n'a pas réussi à présenter un cri de ralliement fort lors de la campagne de l'année dernière.