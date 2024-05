Après trois décennies passées à vendre des brioches faites maison dans les rues de la ville chinoise de Xian, Hu Dexi, 67 ans, aurait aimé ralentir.

Au lieu de cela, Hu et sa femme plus âgée ont déménagé à la périphérie de Pékin, où ils se réveillent tous les jours à 4 heures du matin pour préparer leur panier-repas, puis font la navette pendant plus d'une heure jusqu'à un centre commercial du centre-ville, où ils gagnent chacun 4 000 yuans (552 dollars) par mois, en travaillant 13 heures par jour comme agents d'entretien.

L'alternative pour eux et pour les 100 millions de migrants ruraux qui atteindront l'âge de la retraite en Chine au cours des dix prochaines années est de retourner dans leur village et de vivre d'une petite ferme et d'une pension mensuelle de 123 yuans (17 dollars).

"Personne ne peut s'occuper de nous", a déclaré Hu, toujours en train de laver le sol. "Je ne veux pas être un fardeau pour mes deux enfants et notre pays ne nous donne pas un centime.

La génération qui a afflué dans les villes chinoises à la fin du siècle dernier, construisant les infrastructures et travaillant dans les usines qui ont fait du pays le premier exportateur mondial, risque aujourd'hui de voir son niveau de vie baisser fortement à la fin de sa vie. Reuters a interrogé plus d'une douzaine de personnes, dont des travailleurs migrants ruraux, des démographes, des économistes et un conseiller du gouvernement, qui ont décrit un système de sécurité sociale inadapté à l'aggravation de la crise démographique, que Pékin rafistole au lieu de le réformer, alors qu'il poursuit sa croissance par la modernisation industrielle. Dans le même temps, la demande de services sociaux augmente rapidement à mesure que la population vieillit.

"Les personnes âgées en Chine vivront une vie longue et misérable", a déclaré Fuxian Yi, démographe et chercheur principal à l'université du Wisconsin-Madison. "De plus en plus de travailleurs migrants retournent à la campagne et certains acceptent des emplois mal rémunérés, ce qui est pour eux un moyen désespéré de sauver leur peau.

Si ces migrants ne devaient compter que sur la pension rurale de base de la Chine, ils vivraient avec moins que le seuil de pauvreté de la Banque mondiale, soit 3,65 dollars par jour, bien que nombre d'entre eux complètent leurs revenus en travaillant dans les villes ou en vendant une partie de leurs récoltes.

La Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme, les ministères des ressources humaines et des affaires civiles et le Conseil d'État n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par télécopie.

Les dernières statistiques chinoises montrent que quelque 94 millions d'actifs, soit environ 12,8 % des 734 millions de travailleurs chinois, auront plus de 60 ans en 2022, contre 8,8 % en 2020.

Cette proportion, bien qu'inférieure à celle du Japon et de la Corée du Sud, plus riches, devrait monter en flèche, puisque 300 millions de Chinois supplémentaires atteindront la soixantaine au cours de la prochaine décennie.

Un tiers de cette cohorte est constituée de migrants ruraux, qui n'ont généralement pas les compétences professionnelles requises pour une économie qui aspire à progresser dans la chaîne de valeur. La principale raison pour laquelle la Chine n'a pas mis en place un filet de sécurité plus solide pour eux est que les décideurs politiques, craignant que l'économie ne tombe dans le piège des revenus moyens, donnent la priorité à l'accroissement du gâteau plutôt qu'à son partage, a déclaré le conseiller du gouvernement à Reuters. Pour y parvenir, la Chine oriente les ressources économiques et les flux de crédit vers les nouvelles forces productives, un terme fourre-tout pour désigner la dernière politique du président Xi Jinping en faveur de l'innovation et du développement dans les industries de pointe telles que l'énergie verte, les puces électroniques haut de gamme et la technologie quantique. Les responsables américains et européens estiment que cette politique est injuste pour les entreprises occidentales qui sont en concurrence avec les producteurs chinois. Ils ont averti Pékin qu'elle attisait les tensions commerciales et qu'elle détournait les ressources des ménages, réduisant ainsi la demande intérieure et le potentiel de croissance future de la Chine.

La Chine, qui a rejeté ces évaluations, s'est plutôt concentrée sur l'amélioration de la production, plutôt que sur la consommation, en tant que voie souhaitée vers la prospérité.

"Il serait plus facile de résoudre le problème de l'égalité si nous pouvions d'abord résoudre le problème de la croissance de la productivité", a déclaré le conseiller, à qui l'on a accordé l'anonymat pour qu'il puisse parler librement des débats sur la politique des retraites qui se déroulent à huis clos.

"Les avis divergent sur la question de savoir si la Chine peut faire ce bond en avant en matière de productivité. "Le mien est que cela pourrait être difficile si nous ne poursuivons pas les réformes et si nous restons en désaccord avec la communauté internationale.

Les pensions en Chine sont basées sur un système de passeport interne connu sous le nom de hukou, qui divise la population selon des lignes urbaines et rurales, créant de grandes différences de revenus et d'accès aux services sociaux.

Les pensions urbaines mensuelles vont d'environ 3 000 yuans dans les provinces les moins développées à environ 6 000 yuans à Pékin et Shanghai. Les pensions rurales, introduites à l'échelle nationale en 2009, sont maigres.

En mars, la Chine a augmenté la pension minimale de 20 yuans, la faisant passer à 123 yuans par mois, ce qui profite à 170 millions de personnes.

Les économistes de Nomura estiment que le transfert de ressources vers les ménages chinois les plus pauvres est le moyen le plus efficace de stimuler la consommation intérieure.

Mais l'augmentation des pensions rurales représente un effort annuel de moins de 0,001 % du PIB chinois, qui s'élève à 18 000 milliards de dollars.

L'Académie chinoise des sciences sociales (CASS) estime que le système de retraite sera à court d'argent d'ici 2035. Pékin a mis en place des régimes de retraite privés et transfère des fonds aux provinces dont le budget de retraite est déficitaire et qui ne peuvent les combler elles-mêmes en raison de leur endettement élevé.

D'autres pays ont tenté d'augmenter le financement des pensions en repoussant l'âge de la retraite. En Chine, l'âge de la retraite est l'un des plus bas du monde : 60 ans pour les hommes et 50-55 ans pour les femmes, en fonction de leur secteur d'activité.

Pékin a déclaré qu'il prévoyait de relever progressivement l'âge de la retraite, sans donner de calendrier.

Les inquiétudes du gouvernement, qui craint que la population ne perçoive le relèvement du seuil comme profitant à des "intérêts particuliers" au détriment des citoyens ordinaires, freinent la mise en œuvre de ces plans, a déclaré le conseiller.

Les Chinois pensent que "les fonctionnaires veulent prendre leur retraite plus tard pour augmenter leur propre pension", a-t-il ajouté.

MENACE DE LA PAUVRETÉ

Les enquêtes de la CASS montrent que le niveau de financement des soins de santé pour les travailleurs urbains est dans certains cas quatre fois plus élevé que pour ceux qui ont un hukou rural.

"Il n'y a pas assez de services sociaux pour résoudre les problèmes de ces personnes, qui sont susceptibles de retomber dans la pauvreté", a déclaré Dan Wang, économiste en chef pour la Chine à la Hang Seng Bank.

Selon un article publié en octobre par Cai Fang, économiste de la CASS et ancien conseiller de la banque centrale, dans le Chinese Cadres Tribune, un magazine du parti communiste, plus de 16 % des habitants des zones rurales âgés de plus de 60 ans sont "en mauvaise santé", contre 9,9 % dans les villes.

Yang Chengrong, 60 ans, et son mari Wu Yonghou, 58 ans, passent leurs journées à ramasser des piles de carton et de plastique pour une station de recyclage à Pékin, gagnant moins d'un yuan par kilogramme.

Yang dit qu'elle a des problèmes cardiaques, tandis que Wu a la goutte, mais ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Elles craignent que leur revenu mensuel de 4 000 yuans ne soit pas viable car "les gens consomment et gaspillent moins".

"Les villageois comme nous travaillent jusqu'à la mort, mais nous devons continuer à travailler", a déclaré Yang, les épaules couvertes de neige après une journée passée à faire les poubelles.

Wu, à côté d'elle, dit qu'ils n'osent pas prendre leur retraite.

"Je ne me sens en sécurité que si j'ai du travail, même si c'est un travail sale", a-t-il déclaré.

Traditionnellement, en Chine, les enfants sont censés subvenir aux besoins des personnes âgées.

Mais la plupart des personnes qui prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie, un groupe presque aussi important que l'ensemble de la population américaine, n'ont eu qu'un seul enfant en raison de la limitation des naissances imposée entre 1980 et 2015. Le chômage élevé des jeunes aggrave le problème.

"Il n'est plus possible de compter sur les familles pour s'occuper des personnes âgées", écrit M. Cai dans son article.

La lueur d'espoir pour certaines personnes âgées est que les jeunes Chinois, même s'ils peinent à trouver les emplois de services pour lesquels ils sont allés à l'université, rejettent les travaux pénibles.

"Le centre commercial ne trouve pas de jeunes gens", explique Hu, l'agent d'entretien. "Tant que je pourrai bouger, je continuerai à travailler.

(1 $ = 7,2448 yuans chinois renminbi)