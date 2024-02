Lors d'une rare rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban, la Chine a proposé de soutenir la Hongrie, partenaire stratégique de longue date, sur les questions de sécurité publique, au-delà des relations commerciales et d'investissement, au moment même où l'OTAN peine à étendre son réseau en Europe.

La Chine espère approfondir les liens avec la Hongrie en matière d'application de la loi et de sécurité, alors que les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques. C'est ce qu'a déclaré Wang Xiaohong, ministre de la sécurité publique, à M. Orban la semaine dernière, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

Lors d'une visite à Budapest, M. Wang a déclaré qu'il espérait que ces efforts constitueraient "un nouveau point fort des relations bilatérales" dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Ils engloberaient également le renforcement des capacités en matière de sécurité et d'application de la loi dans le cadre de l'initiative "Belt and Road" du président Xi Jinping, qui vise à relier la Chine au reste du monde par le biais de liens commerciaux et d'infrastructures.

M. Wang a également rencontré le ministre de l'Intérieur Sandor Pinter et a signé des documents sur l'application de la loi et la coopération en matière de sécurité, a indiqué Xinhua dimanche, sans donner de détails.

L'assurance de la Chine en matière de sécurité intervient alors que la Hongrie, alliée de la Russie, s'est efforcée de diluer sa dépendance à l'égard des pays occidentaux au cours de la dernière décennie sous la présidence de M. Orban, en résistant récemment aux pressions visant à approuver l'expansion de l'OTAN en Europe.

La Hongrie est le seul État membre de l'OTAN à ne pas avoir ratifié la demande d'adhésion de la Suède au bloc de sécurité.

La Chine a critiqué l'OTAN, notamment après que l'organisation a déclaré l'année dernière que Pékin avait remis en cause ses intérêts, sa sécurité et ses valeurs par ses "ambitions et ses politiques coercitives".

Les médias d'État chinois ont qualifié l'OTAN de "grave" menace pour la paix et la stabilité mondiales.

Le pacte de sécurité conclu avec la Hongrie représente une victoire diplomatique pour la Chine au sein de l'Union européenne, alors que celle-ci pèse ses liens avec la deuxième économie mondiale en raison de divergences sur les droits de l'homme, les déséquilibres commerciaux et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les affinités croissantes de ce pays d'Europe centrale avec Pékin ont déjà creusé un fossé dans le front collectif de l'UE.

À plusieurs reprises, la Hongrie s'est écartée ou opposée aux positions de l'UE critiquant la Chine sur des questions telles que les droits de l'homme, et a accueilli favorablement les investissements chinois malgré l'appel lancé par l'UE à ses membres pour qu'ils alignent leurs relations avec la Chine sur celles de l'ensemble de l'Union.

La Hongrie abrite la plus grande base logistique et manufacturière de Huawei Technologies en dehors de la Chine, malgré les avertissements de la Commission européenne selon lesquels le géant des télécommunications représente un risque pour la sécurité de l'UE.

Depuis 2016, Huawei s'est associé à Yitu Technology, une entreprise d'intelligence artificielle basée à Shanghai, pour travailler sur des solutions destinées aux villes intelligentes afin d'améliorer la sécurité publique et le maintien de l'ordre grâce à l'utilisation de l'IA et de la surveillance.

La Hongrie accueillera bientôt la première usine européenne du constructeur automobile chinois BYD.