Dans une lettre, Kim Jong-un propose à Trump un 2e sommet

WASHINGTON, 10 septembre (Reuters) - Donald Trump a reçu une lettre du numéro un nord-coréen, Kim Jong-un, qui lui propose la tenue d'un deuxième sommet, et l'administration américaine souhaite qu'il ait lieu, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

La porte-parole parle d'une lettre "chaleureuse" et "positive" et estime que le défilé militaire tenu dimanche à Pyongyang, à l'occasion des 70 ans de la Corée du Nord, marquait un progrès car aucun missile nucléaire de longue portée n'a été montré au public.

Un premier sommet a déjà réuni le président américain et le numéro un nord-coréen, le 12 juin dernier à Singapour, où il a été question, en termes vagues, d'une dénucléarisation future de la péninsule coréenne et de garanties pour la sécurité de la Corée du Nord. A son retour aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que la Corée du Nord n'était "plus une menace nucléaire". (Steve Holland; Eric Faye pour le service français)