Dans une lettre, Kim Jong-un propose à Trump un 2e sommet

WASHINGTON/SEOUL, 11 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a reçu une lettre du dirigeant Kim Jong-un, qui lui propose la tenue d'un deuxième sommet, et l'administration américaine souhaite qu'il ait lieu, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison blanche.

Sarah Sanders a évoqué une lettre "chaleureuse" et "positive". Elle a estimé que le défilé militaire tenu dimanche à Pyongyang, à l'occasion des 70 ans de la Corée du Nord, marquait un progrès car aucun missile nucléaire de longue portée n'a été montré au public.

Un premier sommet a déjà réuni Trump et Kim le 12 juin dernier à Singapour, où il a été question, en termes vagues, d'une dénucléarisation future de la péninsule coréenne et de garanties pour la sécurité de la Corée du Nord.

A son retour aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que la Corée du Nord n'était "plus une menace nucléaire".

En Corée du Sud, des représentants nourrissent l'espoir que le nouveau sommet intercoréen entre le président sud-coréen Moon Jae-in et Kim Jong-un, prévu la semaine prochaine, permette de donner un nouvel élan aux négociations pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, après que Donald Trump a annulé le mois dernier une visite de son chef de la diplomatie Mike Pompeo à Pyongyang.

Moon devrait proposer à Kim lors du sommet intercoréen des mesures progressives en direction de la dénucléarisation et des garanties pour la sécurité de la Corée du Nord, ont annoncé des représentants sud-coréens.

Lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière, Donald Trump a demandé à Moon Jae-in d'agir comme le "négociateur en chef" entre Washington et Pyongyang, a dit aux journalistes le porte-parole de la Maison Bleue (la présidence) à Séoul.

Une réunion devait se tenir mardi entre représentants sud-coréen et américain afin de discuter de la manière de relancer les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. (Steve Holland et Hyonhee Shin; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)