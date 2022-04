Dans une rue ukrainienne, un cadavre aux mains liées avec une blessure par balle à la tête

Le maire adjoint de Bucha, Taras Shapravskyi, a déclaré que 50 des résidents morts, retrouvés après le retrait des forces russes de la ville à la fin de la semaine dernière, étaient les victimes d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par les troupes russes, et les responsables ont accusé Moscou de crimes de guerre.

Le ministère russe de la défense a déclaré dans un communiqué publié dimanche que toutes les photos et vidéos publiées par les autorités ukrainiennes alléguant des "crimes" commis par les troupes russes à Buca étaient une "provocation" et qu'aucun habitant de Buca n'avait subi de violences de la part des troupes russes.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante qui était responsable du meurtre des résidents décédés.

Mais trois corps vus par les journalistes de Reuters dimanche - le cadavre aux mains liées et deux autres qui n'avaient pas les mains liées - portaient des impacts de balles à la tête correspondant à ce que le maire de Bucha, Anatoliy Fedoruk, et son adjoint ont décrit comme des exécutions.

Dans les trois cas, il n'y avait aucun signe d'autres blessures importantes ailleurs dans le corps. Les trois personnes ayant reçu une balle dans la tête étaient de sexe masculin et toutes trois étaient vêtues de vêtements civils.

Sur le corps de la personne dont les mains étaient liées, il y avait des marques de brûlure de poudre sur ses lèvres et son visage. De telles marques peuvent signifier qu'une personne a été abattue à bout portant.

Le tissu utilisé pour lier les mains de l'homme semblait être un brassard blanc. Les troupes russes, lorsqu'elles étaient à Bucha, exigeaient que les résidents locaux portent ces brassards pour s'identifier, selon une femme qui portait encore le sien.

Reuters a envoyé des questions au Kremlin et au ministère russe de la défense sur les cadavres dont ses reporters avaient été témoins, mais n'a reçu aucune réponse immédiate.

Le ministère russe de la défense, dans sa déclaration de dimanche, a déclaré : "Pendant la période où les forces armées russes ont contrôlé cette colonie, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes." Il a ajouté qu'avant de se retirer le 30 mars, les troupes russes ont livré 452 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la région de Kiev.

Shapravskyi, le maire adjoint, a déclaré que quelque 300 personnes ont été retrouvées mortes après le retrait russe. Parmi celles-ci, il a déclaré que les autorités ont jusqu'à présent enregistré 50 exécutions effectuées par les forces russes. Reuters n'a pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Les autres ont été tuées dans des tirs croisés, ou leur mort est pour l'instant inexpliquée.

"Toute guerre a des règles d'engagement pour les civils. Les Russes ont démontré qu'ils tuaient consciemment des civils", a déclaré Fedoruk, le maire, en montrant aux journalistes de Reuters l'un des corps.

TOMBEAU PEU PROFOND

Reuters a également parlé à un résident local qui a décrit une personne retrouvée morte après que les troupes russes l'aient arrêtée, et un autre résident qui a décrit deux personnes retrouvées mortes avec une seule blessure par balle à la tête.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les descriptions fournies par les résidents.

Sanglotant en faisant un geste vers la tombe peu profonde de son mari, un verre de vodka surmonté d'un cracker reposant sur la terre fraîchement creusée, Tetyana Volodymyrivna a raconté un calvaire aux mains des troupes russes dans cette ville située à 37 km (23 miles) au nord-ouest de Kiev.

Elle et son mari, un ancien marine ukrainien, ont été traînés hors de leur appartement lorsque les troupes russes ont installé leur centre de commandement dans leur immeuble. Les soldats les ont retenus prisonniers dans l'immeuble où ils vivaient.

Elle a déclaré que les Russes, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ont demandé aux gens qui ils étaient, et ont exigé de voir des documents.

Elle a dit qu'un combattant des forces russes qui, selon elle, venait de la région semi-autonome russe de Tchétchénie, a prévenu qu'il allait "nous découper". Elle n'a pas dit comment elle savait qu'il était tchétchène.

Reuters a envoyé une demande de commentaire au bureau du dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, un fidèle du Kremlin, mais n'a reçu aucune réponse.

Tetyana, qui s'est identifiée par son prénom et son patronyme mais n'a pas donné son nom de famille, a été libérée après avoir été détenue pendant quatre jours. Son mari était introuvable pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il y avait des corps dans une cage d'escalier du sous-sol de l'immeuble où elle et son mari vivaient.

"Je l'ai reconnu à ses baskets, son pantalon. Il avait l'air mutilé, son corps était froid", a-t-elle déclaré. "Mon voisin a encore une photo de son visage. Il avait été abattu d'une balle dans la tête, mutilé, torturé."

Reuters a examiné la photo, qui a montré que le visage et le corps étaient gravement mutilés. L'agence de presse n'a pas pu déterminer s'il y avait une blessure par balle.

Après avoir récupéré le corps de son mari, elle et quelques voisins l'ont enterré dans une parcelle de jardin près de leur immeuble, juste assez profond "pour que les chiens ne le mangent pas", a-t-elle dit.

Un autre cadavre gisait encore dans la cage d'escalier où son mari a été retrouvé, a vu un journaliste de Reuters. Les résidents locaux ont recouvert le corps d'un drap de lit en signe de dignité.

"UNE BALLE DANS L'ŒIL GAUCHE"

Au coin de la rue, une autre tombe contenait les restes de deux hommes, a déclaré une habitante à Reuters. Elle a dit que les hommes avaient été emmenés par les troupes russes. Elle n'a pas été témoin de leur mise à mort. Lorsque les corps ont été retrouvés, les deux avaient été abattus d'une balle dans l'œil gauche, a-t-elle dit. Six autres résidents rassemblés près de la tombe ont déclaré que son récit était correct.

L'une des résidentes a déclaré qu'elle reconnaissait l'un des hommes morts comme étant un locataire du complexe d'appartements, qui, selon elle, était un membre retraité de l'armée ukrainienne.

Bucha a été capturée dans les jours qui ont immédiatement suivi l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, par les forces russes qui ont déferlé vers le sud, s'emparant du réacteur nucléaire désaffecté de Tchernobyl et se dirigeant vers la capitale.

Bucha et la périphérie nord de la ville voisine d'Irpin ont été le point où l'avancée russe du nord-ouest a été stoppée après avoir rencontré une résistance féroce inattendue de la part des forces ukrainiennes.

La zone a été le théâtre de certains des combats les plus sanglants de la bataille pour la capitale, jusqu'à ce que les forces russes se retirent du nord de Kiev. Fin mars, Moscou a déclaré qu'elle se regroupait pour se concentrer sur les batailles dans l'est de l'Ukraine.

Samedi, l'Ukraine a déclaré que ses forces avaient repris toutes les zones autour de Kiev et qu'elle avait désormais le contrôle total de la région de la capitale pour la première fois depuis l'invasion.

Dimanche, les routes de Bucha étaient jonchées de munitions non explosées. Des roquettes sortaient du tarmac près d'épaves de chars calcinées. Certains résidents ont griffonné "Attention, mines" sur leurs murs à la craie après avoir trouvé des pièges ou des missiles chez eux.

Un résident, Volodomir Kopachov, a déclaré que les troupes russes avaient installé un système de roquettes dans un terrain vague à côté de son jardin. Lors de la visite d'un journaliste de Reuters, des caisses de munitions et des douilles d'obus usagées jonchaient le sol.

Kopachov, un éleveur de chiens ukrainien, était en deuil.

Il a déclaré que sa fille de 33 ans, son petit ami et un ami ont été abattus par les troupes russes après avoir tiré une banderole de fête dans leur direction, quelques jours avant le retrait. La femme de Kopachov a déclaré qu'ils avaient tiré la banderole comme un geste de défi, et non dans l'intention de blesser les soldats.

"C'est tellement dur de vivre tout cela", a déclaré l'homme de 69 ans, alors que 10 Alabai, une race de chien berger d'Asie centrale très prisée, aboyaient dans son jardin.

Kopachov a déclaré qu'il ne s'était pas aventuré au-delà des portes de sa maison depuis un mois. "Ils tuaient [les gens] sur place. Personne ne demandait : 'qui êtes-vous, pourquoi êtes-vous dehors ?'. Les hommes étaient simplement abattus."

Le Kremlin nie avoir envahi l'Ukraine, affirmant qu'il mène une "opération militaire spéciale" pour dégrader les forces armées ukrainiennes et qu'il cible des installations militaires plutôt que de mener des frappes sur des zones civiles.

S'exprimant à Hostomel, près de Buca, dimanche, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré : "Il ne s'agit pas d'une opération spéciale, ce ne sont pas des actions de police... Ce sont des inhumains qui ont tout simplement commis des crimes contre des civils."

(Cette histoire corrige l'orthographe dans le paragraphe 3).