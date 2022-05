Dans une station de métro de Kharkiv, la haine de Poutine à l'occasion de l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale

"Je marque ce jour avec cette crème glacée", a déclaré la directrice de banque à la retraite de 79 ans, un sourire malicieux plissant son visage.

L'Ukraine, comme la Russie, commémore le 9 mai la défaite de l'Allemagne nazie en 1945 et honore les 27 millions de citoyens de l'ancienne Union soviétique, dont 8 millions d'Ukrainiens, qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais là s'arrête la similitude.

"Nous détestons Poutine", dit Grigoriyevna, en jetant un coup d'œil sur le quai de la gare Oleksiyevska de Kharkiv, un endroit caverneux où quelque 200 personnes s'entassent dans des tentes et sur de minces matelas posés sur des palettes en bois. "Je le tuerais moi-même si je le pouvais".

Les forces russes qui luttent pour s'emparer de la deuxième plus grande ville d'Ukraine l'ont battue pendant des semaines avec des frappes de missiles et d'artillerie, faisant fuir de nombreux résidents et en poussant d'autres dans le système de métro, construit pour résister à une attaque nucléaire.

"Je ne pensais pas que cela pourrait nous arriver un jour", a déclaré Vira Mychailivna, une survivante de la Seconde Guerre mondiale âgée de 90 ans, enfouissant ses joues baignées de larmes dans ses paumes alors qu'elle était assise sur un matelas.

"Ce jour était autrefois une grande fête... Nos petits-fils et petites-filles devront faire face à cela."

Son émotion témoignait de l'intense sentiment anti-Moscou à Kharkiv, située à seulement 85 km (53 miles) au sud de la ville russe de Belgorod et où le russe est la langue préférée de la plupart des 1,4 million de résidents.

Dans son discours de lundi sur la Place Rouge de Moscou, Poutine a condamné ce qu'il a appelé les menaces de division de la Russie, et a répété les thèmes qu'il a utilisés pour justifier son invasion du 24 février - que l'OTAN et l'Ukraine mettaient en danger la sécurité de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dans une allocution vidéo que personne ne pouvait "s'approprier" la commémoration. "Très bientôt, il y aura deux fêtes de la Victoire en Ukraine. Et quelqu'un n'en aura pas. Nous avons gagné à l'époque. Nous gagnerons maintenant", a-t-il prédit.

"TOUT CE QU'IL DIT EST UN MENSONGE"

Le soutien apporté par Poutine en 2014 aux séparatistes qui se sont emparés de pans entiers du Donbas oriental, la région située au sud de Kharkiv, et son annexion de la Crimée ont fermement retourné une majorité d'Ukrainiens contre Moscou.

L'invasion qu'il qualifie d'"opération spéciale de l'armée" a durci l'animosité. Des milliers de personnes ont été tuées, plus de 10 millions ont été déplacées et des villes ont été détruites, sur fond d'allégations de crimes de guerre que la Russie nie.

Le bombardement du centre-ville de Kharkiv a été étouffé par une contre-offensive ukrainienne, et les tirs sortants résonnent sporadiquement dans les rues bloquées par des postes de contrôle tenus par la police.

Mais la peur des obus russes a laissé la ville largement déserte, la plupart des commerces fermés et des centaines de personnes réfugiées dans le métro, où elles reçoivent des repas et des soins médicaux.

Maria Slisarenko, une lycéenne de 16 ans qui vit à la station Oleksiyevska depuis le premier jour de la guerre, a déclaré que personne sur le quai ne dépenserait de l'argent pour accéder au discours de Poutine sur son smartphone.

"Tout ce qu'il dit est un mensonge", a déclaré Slisarenko, qui est restée derrière avec deux petits chiens lorsque sa mère et sa sœur ont fui la ville.

Grigoriyevna et sa fille ne sont pas non plus prêtes à rentrer chez elles.

"Nous avons tout simplement peur", a-t-elle déclaré. La gare se trouve près de son appartement et aussi du petit magasin où elle a acheté son cornet de glace pour 20 hryvnia ou environ 65 cents.

"La crème glacée est très chère pour nous", a-t-elle dit. "Nous ne pouvons pas en manger tous les jours. Seulement pour les vacances et les week-ends."

Au-dessus du sol, des coups de feu grondent au loin.