Daraz, le géant du commerce électronique d'Asie du Sud appartenant à Alibaba, annonce des licenciements dans une note de service

Le 27 février 2024 à 07:30

La plateforme de commerce électronique Daraz Group, propriété d'Alibaba, a annoncé des licenciements dans l'ensemble du groupe afin "d'adopter une structure plus rationalisée et plus agile", a déclaré mardi le directeur général par intérim James Dong dans une note interne adressée aux employés et consultée par Reuters.