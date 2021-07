EQS Group-News: Darwinex / Mot-clé(s) : Financement

Darwinex: 3 millions d'euros de fonds de croissance pour Darwinex, une fintech britannique



29.07.2021 / 09:00





3 millions d'euros de fonds de croissance pour Darwinex, une fintech britannique

Juan Colón, cofondateur de Darwinex, annonce une étape clé pour la fintech de gestion d'actifs

Londres

La fintech Darwinex , une société de courtage et de gestion d'actifs, a levé 3 millions d'euros pour poursuivre ses objectifs ambitieux de croissance.

Stefan Jaecklin et Pinorena Capital, les principaux investisseurs de ce tour de table ont été rejoints par les cofondateurs de Darwinex et un certain nombre d'employés clés de la société. Pinorena Capital, une société d'investissement axée sur la fintech et dirigée par l'entrepreneur Illimar Mattus, a contribué par ce premier investissement à soutenir l'expansion de Darwinex.

Darwinex est réglementé par la FCA au Royaume-Uni (Tradeslide Trading TechLimited - FRN 586466). Ses derniers chiffres financiers révèlent que les revenus pour l'exercice 2020 ont bondi de 72 % et dépassé 4,69 millions d'euros.

Darwinex a récemment lancé la négociation de plus de 60 marchés à terme et de toutes les actions américaines sur la plateforme Trader Workstation (TWS), dans le but d'offrir une gamme de produits de meilleure qualité et un accès à des marchés diversifiés. L'offre fintech front-to-back unique de Darwinex permet aux traders chevronnés et aux fonds spéculatifs de petite et moyenne taille de convertir facilement leurs stratégies de trading en actifs à placer. Un produit unique en son genre qui sert d'outil aux traders chevronnés pour augmenter leurs revenus et avoir accès à des capitaux d'investisseurs externes, le tout au sein du solide écosystème juridique et technologique de Darwinex.

Les traders chevronnés ont également accès à DarwinIA, l'allocation mensuelle de capital de Darwinex pouvant atteindre 90 millions d'euros par an. Celle-ci soutient les stratégies aux bases solides pour générer des rendements.

« Nous sommes heureux de voir tous les cofondateurs et les membres de l'équipe de Darwinex participer à ce tour de table aux côtés de l'investisseur principal actuel, Stefan Jaecklin. Nous sommes également ravis de voir Pinorena Capital rejoindre le rang des actionnaires et apporter non seulement du capital, mais aussi son expérience dans le domaine du développement et de la croissance des entreprises financières à l'échelle mondiale. Nous sommes désormais prêts à faire profiter un public international beaucoup plus large de nos capacités exceptionnelles de négociation et de mobilisation de capitaux et à bouleverser le secteur de la gestion d'actifs. », déclare Juan Colón, cofondateur de Darwinex.



À propos de Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited) :

Darwinex est une société de courtage multi-actifs et de gestion d'actifs réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni (FRN 586466). Elle met à la disposition des traders un lieu de courtage pour négocier sur les marchés, et une couverture réglementaire pour attirer et monétiser le capital des investisseurs tiers.

Fondée en 2012, Darwinex emploie plus de 50 personnes à son siège à Londres et dans son bureau de développement en Espagne. La société est dirigée par ses fondateurs, elle bénéficie d'un soutien solide et est rentable sur le plan structurel.

Contact

Alicia Ortega, responsable marketing

+44 20 3769 1554