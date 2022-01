Dassault Aviation : Le Rafale arrive dans l'Armée de l'Air grecque (HAF Hellenic Air Force)

Le Rafale arrive dans l’Armée de l’Air grecque

(HAF Hellenic Air Force)

Six Rafale de l’Armée de l’Air grecque sont convoyés vers la Grèce à partir du site d’Istres le 19 janvier 2022. Le Premier Ministre grec célèbre leur arrivée à l’occasion d’une cérémonie sur la base de Tanagra en présence

d’Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation

(Saint-Cloud, 19 Janvier 2022) – Aujourd’hui, six Rafale de l’Armée de l’Air grecque (HAF- Hellenic Air Force), opérés par ses pilotes, ont décollé du site de Dassault Aviation à Istres vers la base aérienne de Tanagra, où le Premier Ministre grec Kyriakos Mitsotakis, accompagné du Ministre de la Défense nationale Nikolaos Panagiotopoulos et des hautes autorités grecques, les ont accueillis à l’occasion d’une cérémonie. Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, était également présent pour saluer leur arrivée.

L’entrée en service opérationnel dans l’Escadron 332 de l’Armée de l’Air grecque de ces six premiers Rafale est la preuve de la qualité du partenariat entre la Grèce et la France, et intervient seulement un an après la signature du contrat d’acquisition des 18 avions. Elle témoigne de l’excellente relation entre les autorités grecques et françaises ainsi qu’entre les équipes de l’Armée de l’Air grecque et de Dassault Aviation.

L’expertise de l’entrainement enseignée, en particulier par Dassault Aviation, au « Conversion Training Center » (CTC) de Mérignac, aux pilotes, aux mécaniciens et aux techniciens de la HAF grecs, contribue indéniablement au succès de ce premier convoyage. La formation des personnels se poursuivra dans les mois à venir en France et en Grèce.

La livraison des prochains Rafale de la HAF commencera fin 2022 avec l’objectif d’avoir l’intégralité de la flotte déployée sur la base de Tanagra à l’été 2023.

« La maîtrise avec laquelle l’Armée de l’Air grecque a procédé à ce premier convoyage témoigne avec brio de l’excellence de notre coopération et de la solidité de notre relation historique avec la Grèce depuis plus de 45 ans. Grace à notre mobilisation, nous avons su répondre en un temps record aux attentes des autorités grecques qui disposent aujourd’hui, sur le territoire national, du Rafale afin de conforter la protection et la souveraineté du pays. Elle atteste également de l’exceptionnelle qualité de notre avion, confirmée par ses succès à l’export. Enfin, elle traduit notre engagement total pour satisfaire aux besoins de la HAF et participer aux ambitions stratégiques de la Grèce », a déclaré Éric Trappier à l’issue de la cérémonie.

