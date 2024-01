DASSAULT AVIATION : Oddo BHF abaisse son objectif

Sur l'exercice 2023, Oddo BHF table sur un EBIT Ajusté de 368 ME pour un chiffre d'affaires de 4 964 ME (-28.4% dont -10.3% pour le Falcon et -36.2% pour la défense), soit une marge de 7.4% (-85 pb).



' Suite à l'ajustement de nos estimations sur Thales, nous anticipons un résultat net ajusté supérieur à celui de 2022 (+1.2% à 840 ME) désormais essentiellement porté par les répercussions de la remontée des taux d'intérêt sur les placements à court terme ' indique le bureau d'analyses



Compte tenu des objectifs non atteints sur les derniers exercices, l'analyste pense que la société dévoilera des objectifs prudents pour l'année 2024.



' Nous estimons que notre estimation de 37 livraisons de Falcon reste réaliste puisqu'elle correspond à une quasi-stabilité des livraisons des avions de la gamme historique (+3 avions) combinée à la livraison de 8 6X. Dans la défense, nous avons reporté sur FY 24 les 2 Rafale

France manquants lors de l'exercice précédent et anticipons la livraison de 8 Rafale Export ' indique Oddo BHF.



' La société souligne le potentiel de nouvelles commandes de clients existants pour le Rafale et la presse mentionne en particulier des discussions avec des pays comme la Colombie, l'Irak, l'Ouzbékistan, la Malaisie, le Bangladesh ou encore l'Arabie-Saoudite '.



Oddo BHF réitère son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours de 201 E à 195 E.



