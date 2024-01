DASSAULT AVIATION : Oddo BHF reste neutre sur la valeur

Oddo BHF confirme son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 201 E après l'annonce par le groupe des chiffres de livraison et de commandes.



L'analyste indique que les objectifs de livraisons 2023 ne sont pas atteints dans le civil comme dans le militaire.



Dassault Aviation a annoncé la livraison de 13 Rafale (11 pour la France et 2 à l'export) ainsi que 26 Falcon sur l'ensemble de l'exercice 2023.



' Ces chiffres sont décevants car ils ressortent en-deçà des objectifs fixés par la société (respectivement -2 Rafale et -9 Falcon) mais aussi en retrait par rapport aux volumes livrés en 2022 (respectivement -1 Rafale et -6

Falcon) ' indique le bureau d'analyses.



' Nous avions récemment réduit nos estimations sur les Falcon à 26 appareils pour refléter les problématiques persistantes de la chaine de fournisseurs mais également le temps supplémentaire requis pour répondre aux demandes supplémentaires des autorités de certification sur le 6X (vraisemblablement aucune livraison commerciale sur l'exercice 2023) '.



Oddo BHF estime que les prises de commandes Falcon sont également décevantes avec 23 appareils commandés en 2023 contre 64 en 2022



' Au final, nous avons ajusté nos BPA FY 23 de -3.6% pour intégrer le décalage de livraison des Rafale. Nous avons également ajusté notre FCF afin de refléter l'entrée en service des 18 Rafale indonésiens en FY 24 vs FY 23 dans nos précédentes estimations avec un FCF de -1.1 MdE en FY 23 et +2.1 MdE en FY 24 (y compris Rafale Marine pour l'Inde) ' rajoute le bureau d'analyses.



