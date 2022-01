Dassault Aviation : Stifel rehausse son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Dassault Aviation avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 130 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression (TSR) de l'ordre de 27% pour le titre du constructeur aéronautique.



Le broker indique relever modestement son estimation de BPA 2021 de façon à refléter des livraisons de Falcon plus élevées, en raison de la performance solide en avions d'affaires réalisée au cours de l'année écoulée.



'De notre point de vue, le Rafale dispose d'une dynamique claire à l'exportation et la Covid est susceptible de soutenir une plus grande propension à voyager en privé', ajoute Stifel, qui pointe aussi une sous-performance du titre en 2021 par rapport à l'indice Stoxx A&D.



