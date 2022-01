Dassault Aviation a livré plus d'avions Falcon que prévu en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur Dassault Aviation a annoncé jeudi avoir livré plus d'avions de la catégorie Falcon que prévu en 2021.

L'année dernière, Dassault Aviation a livré 30 exemplaires neufs de son jet d'affaires, contre une prévision de 25 appareils. Le nombre d'avions livrés en 2021 est toutefois en repli par rapport aux 34 Falcon livrés en 2020.

Les livraisons d'avions de chasse Rafale, à l'export, se sont pour leur part inscrites à 25 exemplaires, en ligne avec les prévisions de l'entreprise, contre 13 en 2020.

Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes de Dassault Aviation incluait 55 Falcon et 86 Rafale, contre 34 Falcon et 62 Rafale un an plus tôt.

En 2021, Dassault Aviation a reçu des commandes pour 51 Falcon, contre 15 en 2020. En ce qui concerne le Rafale, 12 avions ont été commandés en France et 37 appareils l'ont été à l'export. Les commandes à l'export ne comprennent pas le contrat d'acquisition de 80 exemplaires du Rafale par les Emirats arabes unis signé en décembre, a précisé Dassault Aviation. Ces appareils devraient être comptabilisés au titre de 2022.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 4 mars prochain.

