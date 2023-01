Dassault Aviation livre moins de Falcon que prévu en 2022, les commandes de Rafale bondissent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur Dassault Aviation a annoncé mercredi avoir livré moins de jets privés que prévu l'an dernier mais ses livraisons de Rafale ont été supérieures à ses prévisions.

Les commandes du groupe ont également fortement augmenté au cours de l'année écoulée, à la faveur du méga contrat d'acquisition de 80 Rafale par les Emirats arabes unis.

Au total, Dassault Aviation a indiqué qu'il avait livré 32 exemplaires de son avion d'affaires Falcon l'an dernier, contre une prévision initiale de 35 unités. Les livraisons ont cependant accéléré par rapport à 2021, lorsque le groupe avait acheminé 30 exemplaires à ses clients.

Les livraisons d'avions de chasse Rafale se sont de leur côté montées à 14 unités, dont une en France, contre 13 prévus par l'avionneur.

En parallèle, le groupe français a reçu en 2022 des commandes pour 92 Rafale à l'export et 64 Falcon, net des annulations des commandes russes. Son carnet de commandes à la fin décembre s'élève désormais à 164 Rafale et 87 Falcon, contre, respectivement, 86 et 55 appareils à la même période un an plus tôt.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 9 mars prochain.

