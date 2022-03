Dassault Aviation prévoit un recul de ses revenus en 2022, les résultats 2021 ont bondi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur Dassault Aviation a annoncé vendredi prévoir un recul de ses revenus en 2022, après avoir vu ses résultats se redresser l'an passé grâce notamment à la hausse des livraisons de son avion de chasse Rafale.

Pour l'exercice en cours, Eric Trappier, le PDG du groupe, a indiqué dans un communiqué prévoir la livraison de 35 avions Falcon et de 13 Rafale ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2021.

Dassault Aviation a communiqué cette prévision alors que ses résultats se sont nettement redressés l'an passé. "Pour Dassault Aviation, 2021 a été une bonne année, aussi bien dans le domaine civil que militaire", a souligné Eric Trappier.

L'avionneur a publié un résultat net consolidé de 605 millions d'euros, contre 303 millions d'euros en 2020. Son résultat net ajusté, qui ne tient pas compte de la variation de valeur des instruments de couverture de change, est ressorti à 693 millions d'euros l'an dernier, contre 396 millions d'euros en 2020.

La contribution de Thales, dont Dassault Aviation détient 24,7% du capital, au résultat net s'est établie à 336 millions d'euros, contre 231 millions d'euros un an auparavant.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 527 millions d'euros, contre 261 millions d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires ajusté de Dassault Aviation s'étant établi à 7,2 milliards d'euros l'an dernier, contre 5,5 milliards d'euros en 2020, la marge correspondante a progressé à 7,3%, contre 4,8% un an plus tôt.

Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net ajusté de 556 millions d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 458 millions d'euros et un chiffre d'affaires ajusté de 7,1 milliards d'euros.

Au total, les prises de commandes se sont inscrites à 12,1 milliards d'euros en 2021, contre 3,5 milliards d'euros en 2020. La société a engrangé des commandes de 51 Falcon et de 49 Rafale l'an passé.

Le carnet de commandes s'établissait à 20,7 milliards d'euros à fin décembre, comprenant 86 Rafale et 55 Falcon, contre 15,9 milliards d'euros un an plus tôt.

En termes de livraisons, Dassault Aviation avait indiqué en janvier avoir livré l'an dernier 30 Falcon et 25 Rafale, tous à l'export, contre 34 Falcon et 13 Rafale en 2020.

Dassault Aviation proposera un dividende de 2,49 euros par action au titre de 2021.

