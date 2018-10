Dassault Systèmes : - Hausse à deux chiffres du BNPA du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018 Confirmation des objectifs de croissance 2018 0 0 24/10/2018 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le 3ème trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2018. Ces résultats ont été revus par le Conseil d'administration le 23 octobre 2018. Le Groupe ayant adopté la norme comptable IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018, ce communiqué présente les résultats du 3ème trimestre et des neuf premiers mois de 2018 selon cette norme, selon l'ancienne norme IAS 18 et fournit une synthèse des principales différences entre celles-ci. Ce communiqué comprend également une information financière non-IFRS (IFRS 15 et IAS 18), pour laquelle un tableau de réconciliation figure en annexe. Faits marquants et résultats financiers du 3ème trimestre

et des neuf premiers mois de 2018

(données IAS 18, non auditées, chiffre d’affaires à taux de change constants) Résultats du 3 ème trimestre bien alignés avec les objectifs de Dassault Systèmes IAS 18 non-IFRS, croissance de 10% du chiffre d’affaires, hausse de 9% du chiffre d’affaires logiciel, marge opérationnelle de 30,9% et augmentation de 11% du BNPA à 0,71 euro

trimestre bien alignés avec les objectifs de Dassault Systèmes IAS 18 non-IFRS, croissance de 10% du chiffre d’affaires, hausse de 9% du chiffre d’affaires logiciel, marge opérationnelle de 30,9% et augmentation de 11% du BNPA à 0,71 euro Croissance organique satisfaisante de 8% du chiffre d’affaires licences IAS 18 non-IFRS depuis le début de l’année

Hausse de 19% du chiffre d’affaires non-IFRS IAS 18 3D EXPERIENCE depuis le début de l’année

EXPERIENCE depuis le début de l’année Forte augmentation du chiffre d’affaires logiciel IAS 18 non-IFRS en Transport et Mobilité, Energie et Procédés, Biens de Consommation et Distribution, Marine et Offshore, Ressources Naturelles et Architecture, Ingénierie et Construction sur les neuf premiers mois de l’exercice

Croissance de 11% des flux de trésorerie opérationnelle à 747 millions d’euros depuis le début de l’année

Objectifs annuels de chiffre d’affaires IAS 18 non-IFRS compris dans une fourchette de 3 425 millions d’euros à 3 450 millions d’euros (en hausse de 9% à 10%) et de BNPA d’environ 2,98 à 3,02 euros (en hausse de 11% à 13%) En millions d'Euros,

à l'exception des données par action IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 T3 2018 T3 2018 Variation Variation à tx de

change constant 9M 2018 9M 2018 Variation Variation à tx d

change constant Chiffre d'affaires 804,5 826,9 10% 9% 2 450,9 2 433,5 5% 9% Chiffre d'affaires logiciel 711,2 733,7 10% 9% 2 186,4 2 169,1 5% 10% Marge opérationnelle 18,9% 21,1% -0,2pts 20,4% 19,8% +0,4pts BNPA 0,43 0,49 20% 1,45 1,41 16% En millions d'Euros,

à l'exception des données par action Non-IFRS-IFRS15 Non-IFRS-IAS18 Non-IFRS-IFRS15 Non-IFRS-IAS18 T3 2018 T3 2018 Variation Variation à tx de

change constant 9M 2018 9M 2018 Variation Variation à tx de

change constant Chiffre d'affaires 809,2 831,7 10% 10% 2 460,5 2 443,1 5% 9% Chiffre d'affaires logiciel 715,5 738,0 10% 9% 2 195,6 2 178,2 5% 9% Marge opérationnelle 28,9% 30,9% -1,1pts 29,9% 29,4% -0,0pts BNPA 0,65 0,71 11% 11% 2,06 2,01 12% 19% Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : « Nous assistons à une véritable renaissance de l’industrie : dans tous les secteurs industriels, les entreprises se réinventent afin de définir de nouvelles expériences révélant de nouvelles catégories de clients. Dans ces secteurs, qu’il s’agisse de Transport et Mobilité, Aéronautique et Défense et Energie et Procédés, nous observons une transformation complète de l’offre : partout, la priorité est donnée à une nouvelle génération de produits. Cette tendance de fond s’accélère grâce au « facteur plateforme ». En effet, créer de nouvelles expériences exige excellence opérationnelle et écosystèmes à forte valeur ajoutée. Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, nous mettons à la disposition des clients un système d’exploitation pour faire fonctionner les industry solutions et un modèle d’affaires pour animer leurs réseaux de valeur. De plus, notre plateforme 3DEXPERIENCE sur le Cloud permet aux start-ups de lancer et de créer immédiatement une complète continuité numérique, comme nous le constatons dans notre activité commerciale et au sein de notre laboratoire 3DEXPERIENCE, notre accélérateur de startups. Cette tendance de fond procure à Dassault Systèmes des opportunités de croissance durable tant en 2018 qu’à moyen terme. » Résultats financiers du 3ème trimestre 2018

(données non auditées) En millions d'Euros,

à l'exception des données par action IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 Non-IFRS-

IFRS15 Non-IFRS-IAS18 T3 2018 Variation Variation à tx de

change constant T3 2018 Variation Variation à tx de

change constant T3 2018 Chiffre d'affaires 804,5 826,9 10% 9% 809,2 831,7 10% 10% T3 2018 Chiffre d'affaires logiciel 711,2 733,7 10% 9% 715,5 738,0 10% 9% T3 2018 Prestations de services 93,2 93,2 13% 13% 93,7 93,7 14% 13% T3 2018 Marge Opérationnelle 18,9% 21,1% -0,2pts 28,9% 30,9% -1,1pts T3 2018 BNPA 0,43 0,49 20% 0,65 0,71 11% 11% Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'euros IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 Non-IFRS-

IFRS15 Non-IFRS-IAS18 T3 2018 T3 2017 Variation à tx de

change constant T3 2018 T3 2017 Variation à tx de

change constant Amériques 203,0 216,1 200,5 7% 205,7 218,8 200,9 8% Europe 294,8 303,9 277,7 8% 296,1 305,2 278,7 8% Asie 213,4 213,7 190,9 13% 213,7 214,0 191,0 13% Comparaison du 3ème trimestre 2018 par rapport à 2017

sur la base de la norme comptable IAS 18 (« IAS 18 IFRS et IAS 18 non-IFRS ») En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires IFRS progresse de 9% et le chiffre d'affaires non-IFRS de 10%. Les acquisitions ont contribué à hauteur de cinq points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires non IFRS au 3 ème trimestre.

trimestre. En norme IAS 18 et à taux de change constants, les chiffres d’affaires logiciel IFRS et non IFRS sont en hausse de 9%. Les chiffres d’affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS progressent de 7% tirées par une croissance à deux chiffres de CATIA, DELMIA, QUINTIQ et BIOVIA. Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires récurrent non-IFRS, qui comprend la souscription et le support, est en hausse de 10% et représente 74% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS. Au cours de la même période, la croissance organique du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS s’établit à 5%, celle du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels à 4% et celle du chiffre d’affaires logiciel récurrent à 6%. Par zone géographique, en norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de l’Asie est en hausse de 13%, porté par la Chine et l’Inde. En Europe, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS progresse de 8%, tiré par les zones Europe du Nord, Europe Centrale et Russie. Dans la zone Amériques, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 8%, porté principalement par les acquisitions et l’amélioration de la performance de la zone Amérique latine. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS des pays à forte croissance est en hausse de 15%.

En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE affiche au 3 ème trimestre une croissance de 14%, les plus importantes transactions étant enregistrées dans les secteurs Marine et Offshore, Aéronautique et Défense, Biens de consommation et Distribution et Transport et Mobilité.

EXPERIENCE affiche au 3 trimestre une croissance de 14%, les plus importantes transactions étant enregistrées dans les secteurs Marine et Offshore, Aéronautique et Défense, Biens de consommation et Distribution et Transport et Mobilité. En normes IAS 18 IFRS et non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires prestations de services progresse de 13% grâce à la croissance de l'activité services de la plateforme 3D EXPERIENCE ainsi que la contribution des acquisitions.

EXPERIENCE ainsi que la contribution des acquisitions. En norme IAS 18, le résultat opérationnel IFRS progresse de 9,0%. Le résultat opérationnel IAS 18 non-IFRS est en hausse de 6,6% à 256,6 millions d'euros. La marge opérationnelle IAS 18 non-IFRS s'établit à 30,9%, en ligne avec l’objectif du Groupe, contre 32,0% pour le même trimestre de l'exercice précédent. Elle reflète la dilution d’environ 110 points de base provenant des acquisitions.

Compte tenu principalement des effets de l’U.S. Tax Reform Act de 2017, les taux effectifs d'impôt IAS 18 IFRS et non-IFRS du Groupe baissent à 29,0% et 29,1% respectivement au 3 ème trimestre 2018, par rapport à 32,9% et 31,4% au 3 ème trimestre 2017.

trimestre 2018, par rapport à 32,9% et 31,4% au 3 trimestre 2017. En norme IAS 18, le BNPA IFRS dilué progresse de 20%. Le BNPA IAS 18 non-IFRS dilué s'élève à 0,71 euro, en hausse de 11%, également à taux de change constants. Résultats financiers des neuf premiers mois de 2018

(données non auditées) En millions d'Euros,

à l'exception des données par action IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 Non-IFRS-

IFRS15 Non-IFRS-IAS18 9M 2018 Variation Variation à tx de

change constant 9M 2018 Variation Variation à tx de

change constant Neuf mois 2018 Chiffre d'affaires 2 450,9 2 433,5 5% 9% 2 460,5 2 443,1 5% 9% Neuf mois 2018 Chiffre d'affaires logiciel 2 186,4 2 169,1 5% 10% 2 195,6 2 178,2 5% 9% Neuf mois 2018 Prestations de services 264,4 264,4 2% 6% 264,9 264,9 2% 6% Neuf mois 2018 Marge opérationnelle 20,4% 19,8% +0,4pts 29,9% 29,4% -0,0pts Neuf mois 2018 BNPA 1,45 1,41 16% 2,06 2,01 12% 19% Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'euros IFRS-IFRS15 IFRS-IAS18 Non-IFRS-

IFRS15 Non-IFRS-IAS18 9M 2018 9M 2017 Variation à tx de

change constant 9M 2018 9M 2017 Variation à tx de

change constant Amériques 620,7 633,3 626,1 9% 626,2 638,8 629,7 9% Europe 926,7 906,8 855,9 7% 928,5 908,6 863,2 7% Asie 639,0 628,9 575,8 14% 640,8 630,7 576,5 14% Comparaison des neuf mois 2018 par rapport à 2017

sur la base de la norme IAS 18 (« IAS 18 IFRS et IAS 18 non-IFRS ») En normes IAS 18 IFRS et non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 9%, avec une contribution de trois points des acquisitions par rapport à la même période de l’exercice précédent.

En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel IFRS est en croissance de 10% et le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de 9%. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels progressent de 9% en normes IFRS et non-IFRS, porté par une hausse à deux chiffres de CATIA, ENOVIA, et DELMIA et de 9% de SOLIDWORKS. Le chiffre d’affaires récurrent non-IFRS, représente 73% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS. Il progresse de 9%, reflétant la forte hausse du chiffre d’affaires souscription qui comprend l'acquisition d'EXA et des taux de renouvellement en support toujours élevés dans les trois régions. Hors acquisitions, l’augmentation organique du chiffre d’affaires logiciel est de 7%, avec une croissance de 8% du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels et de 6% du chiffre d’affaires logiciel récurrent.

Le chiffre d'affaires logiciel IAS 18 non-IFRS affiche une croissance à deux chiffres à taux de change constants dans les secteurs d’activité Transport et Mobilité, Energie et Procédés, Biens de consommation et Distribution, Marine et Offshore, Ressources Naturelles et Architecture, Ingénierie et Construction.

Par zone géographique, en norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS est en hausse de 14% en Asie, porté par une bonne progression de tous les pays de la zone. En Europe, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS augmente de 7%, avec de bonnes performances en Europe du Nord et du Sud ainsi qu’en Russie. Dans la zone Amériques, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS s’apprécie de 9%, porté par la zone Amérique latine et la forte contribution de l'Amérique du nord, qui comprend des acquisitions. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS des pays à forte croissance est en hausse de 18% et représente environ 18% du chiffre d’affaires logiciel.

En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel de la plateforme 3D EXPERIENCE progresse de 19% pour les neufs premiers mois de 2018 et représente approximativement 22% du chiffre d’affaires logiciel correspondant.

EXPERIENCE progresse de 19% pour les neufs premiers mois de 2018 et représente approximativement 22% du chiffre d’affaires logiciel correspondant. En normes IAS 18 IFRS et non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires services est en hausse de 6% porté par la croissance de l'activité de services liée à la plateforme 3D EXPERIENCE et la contribution des acquisitions.

EXPERIENCE et la contribution des acquisitions. En norme IAS 18, le résultat opérationnel IFRS progresse de 7,4%. Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 718,6 millions d'euros, soit une hausse de 4,9% et de 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle IAS 18 non-IFRS qui s'établit à 29,4% est stable par rapport à la période des neuf premiers mois de l'exercice précédent, reflétant l'amélioration organique sous-jacente de 100 points de base compensée par la dilution provenant des acquisitions de l’ordre de 70 points de base et par des effets de change défavorables pour environ 30 points de base.

Les taux d’imposition effectifs IAS 18 IFRS et non-IFRS baissent respectivement à 26,6% et de 28,6% pour les neuf premiers mois de 2018 par rapport aux taux constatés pour la même période de 2017 de 32,8% et 32,6% respectivement, reflétant principalement les effets de l’U.S. Tax Reform Act de 2017.

Les produits financiers nets IAS 18 non-IFRS s’élèvent à 12,4 millions d'euros, contre

-0,2 million d'euros pour les neuf premiers mois de 2017 grâce à la hausse significative du résultat financier et à la baisse des pertes de change.

-0,2 million d'euros pour les neuf premiers mois de 2017 grâce à la hausse significative du résultat financier et à la baisse des pertes de change. En norme IAS 18, le BNPA IFRS dilué est en hausse de 16%. Le BNPA IAS 18 non-IFRS est en croissance de 12% à 2,01 euros, soit une progression de 19% à taux de change constants. Perspectives

(En norme IAS 18, en non-IFRS ; croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants) Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Affaires financières et Stratégie de Dassault Systèmes, a déclaré : « Sur la base d'un 1er semestre solide et d'un 3ème trimestre conforme à nos objectifs, le chiffre d'affaires du groupe et le chiffre d'affaires logiciel sont en hausse de 9% depuis le début de l’année. Notre marge d'exploitation est stable d'une année sur l'autre grâce aux améliorations opérationnelles qui nous permettent d'absorber 70 points de base de dilution provenant des acquisitions ainsi que des effets de change négatifs. Enfin, notre BNPA connaît une croissance à deux chiffres. Nos flux de trésorerie opérationnelle augmentent de 11%, atteignant 747 millions d'euros pour les neufs premiers mois de 2018. Pour le 4ème trimestre, nous prévoyons à nouveau une solide progression par rapport à la même période de l’exercice précédent, avec un objectif de chiffre d’affaires d’environ un milliard d’euros et un objectif de BNPA atteignant 1,00 euro. Compte tenu du niveau record du chiffre d’affaires nouvelles licences et autres logiciels enregistré au 4ème trimestre 2017, ces objectifs démontrent très clairement les opportunités de marché qui s’offrent à nous. Enfin, pour l'ensemble de l'année, nous confirmons notre objectif de croissance d'environ 9% à 10% du chiffre d'affaires IAS 18 non-IFRS à taux de change constants. Fondé sur notre performance au cours des neuf premiers mois de l’année et nos perspectives au 4ème trimestre, notre objectif de chiffre d'affaires est compris entre 3,425 à 3,450 milliards d'euros, l’objectif de marge opérationnelle est d’environ 31,5 % et celui de BNPA est de 2,98 à 3,02 euros, soit une croissance de 11% à 13% (16% à 17% à taux de change constants). » Les objectifs financiers IAS 18 non-IFRS du Groupe pour le 4ème trimestre sont : Pour le 4ème trimestre 2018 : objectif de chiffre d’affaires IAS 18 non-IFRS dans une fourchette d’environ 982 millions d’euros à 1 milliard d’euros, sur la base des hypothèses de taux de change présentées ci-dessous, soit une croissance comprise entre 9% et 11% à taux de change constants ; une marge opérationnelle IAS 18 non-IFRS de l’ordre de 36.5% ; et un BNPA IAS 18 non-IFRS d’environ 0,96 à 1,00 euro, en croissance de 8% à 12% ; Les objectifs financiers IAS 18 non-IFRS du Groupe pour l’année 2018 sont : Objectif de croissance du chiffre d’affaires IAS 18 non-IFRS pour l’exercice 2018 de 9% à 10% à taux de change constants, soit de 3,425 à 3,450 milliards d’euros sur la base des hypothèses de taux de change 2018 présentées ci-dessous et de l’impact potentiel des autres devises qui représentaient environ 17% du chiffre d’affaires du Groupe en 2017 ;

Objectif de marge opérationnelle IAS 18 non-IFRS 2018 d’environ 31,5% ;

Objectif de BNPA IAS 18 non-IFRS 2018 compris entre 2,98 et 3,02 euros, soit un objectif de croissance d’environ 11% à 13% à taux de change courants. Les objectifs financiers de Dassault Systèmes sont fondés sur des hypothèses de taux de change de 1,20 dollar US pour 1,00 euro pour le 4ème trimestre 2018, de 135 yens pour 1,00 euro pour le 4ème trimestre 2018, avant effets de couverture. Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font l’objet des précautions détaillées ci-après. Les objectifs non-IFRS 2018 énoncés ci-dessus en norme IAS 18, ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change indiquées précédemment : le traitement comptable des produits constatés d’avance, estimé à environ 14 millions d’euros en norme IAS 18, les charges relatives à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, incluant les charges sociales liées, estimées à environ 129 millions d’euros et l’amortissement d’actifs intangibles d’environ 171 millions d’euros. En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions et de charges d’intégration et de restructuration, l’impact de certains effets financiers non-récurrents et de certains effets fiscaux non-récurrents liés à des restructurations. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance, ni de nouvelles acquisitions ou restructurations survenant après le 24 octobre 2018. Flux de trésorerie et autres chiffres clés, en norme IAS 18 pour faciliter la comparaison d’un exercice à l’autre Les flux de trésorerie opérationnelle nets de la Société pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2018 sont identiques en normes IFRS 15 et IAS 18 bien que certains postes diffèrent (voir pages 16 et 22 en annexe du présent communiqué pour plus de détails, dont la réconciliation des flux de trésorerie et des bilans en norme IFRS 15 et IAS 18 pour le 3ème trimestre et les neufs premiers mois clos le 30 septembre 2018). En norme IAS 18, le flux net de trésorerie opérationnel est en croissance de 11% à 746,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2018 contre 671,8 millions d'euros pour la période correspondante de 2017, reflétant la croissance du résultat net et des ajustements opérationnels hors trésorerie. Les utilisations de trésorerie de Dassault Systèmes pour les neufs premiers mois de 2018 ont été principalement destinées au paiement d'acquisitions, nettes de la trésorerie acquise et des intérêts minoritaires pour un montant total de 348,8 millions d'euros, de dividendes en numéraire de 38,0 millions d'euros (pour les actionnaires ayant choisi de recevoir tout ou partie de leur dividende en numéraire), de rachat d'actions pour 113,9 millions d'euros et de dépenses en immobilisations, nettes de 48,2 millions d'euros. Le Groupe a reçu un montant de 59,2 millions d'euros en numéraire au titre de l'exercice d'options de souscription d'actions. La position financière nette de Dassault Systèmes s'élève à 1,75 milliards d'euros au 30 juin 2018, contre 1,46 milliard d'euros au 31 décembre 2017, reflétant une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 2,75 milliards d'euros avec une dette lié à des lignes de crédit de 1 milliard d'euros. Activités récentes, clients et technologie Clients : Le 17 octobre 2018, Dassault Systèmes a annoncé la mise en œuvre de sa plate-forme 3DEXPERIENCE, pour aider GE Aviation Hamble à piloter innovation et efficacité opérationnelle au cours du cycle de développement produit des aérostructures. Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, GE Aviation Hamble développe un suivi numérique pour établir continuité et collaboration au sein de l'entreprise, comprenant la définition des besoins, la conception, l'analyse, la simulation, la fabrication, la qualification et le soutien au développement de nouvelles technologies et techniques de fabrication. Le 25 juillet 2018, Dassault Systèmes a annoncé qu’ExxonMobil a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE dans le cadre de sa transformation numérique. Ce déploiement va permettre de traiter l’ensemble des données d’ingénierie et d’accroître la valeur extraite des données d’ExxonMobil provenant d’une multitude d’outils. Utilisateur de longue date des applications de simulation, de sciences des matériaux et de planification de la chaîne d’approvisionnement de Dassault Systèmes, ExxonMobil est le plus grand groupe mondial du secteur de l’énergie coté en bourse. Le Groupe s’appuie sur la technologie et l’innovation pour répondre aux besoins énergétiques croissants. ExxonMobil utilisera désormais l’industry solution experience Capital Facilities Information Excellence basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE. Au sein d’un environnement numérique unifié, les employés d’ExxonMobil peuvent collaborer en temps réel. Les ingénieurs, le personnel d’exploitation et les agents de maintenance accèdent à une source unique d’information décrivant les actifs complexes dont ils sont responsables, en vue d’améliorer le contrôle et la performance des processus métier. Groupe : Le 14 septembre 2018, Dassault Systèmes a annoncé le lancement de SOLIDWORKS 2019, la dernière version de son portefeuille d'applications de conception et d'ingénierie 3D. SOLIDWORKS 2019 offre des améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui aident des millions d'innovateurs à améliorer le processus de développement de produits pour accélérer leur mise en production et créer de nouvelles catégories d'expériences pour de nouvelles catégories de clients dans la Renaissance de l’Industrie à laquelle nous assistons. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons le Large Design Review amélioré pour une plus grande flexibilité de la conception et SOLIDWORKS Extended Reality pour expérimenter les conceptions en Réalité Virtuelle et en Réalité Augmentée. Réunion retransmise aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique Dassault Systèmes organise ce jour, mercredi 24 octobre 2018, une réunion à Londres retransmise simultanément par webcast à partir de 08h30 heure de Londres/ 9h30 heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 9h00 heure de New York / 14h00 heure de Londres / 15h00 heure de Paris. Cette réunion retransmise en webcast et cette conférence seront accessibles par internet sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/. Veuillez-vous rendre sur le site au moins 15 minutes avant le début de la réunion retransmise en webcast ou de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. Les enregistrements de la réunion retransmise en webcast et de la conférence seront disponibles pendant un an. Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/ ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0) 1 61 62 69 24. Calendrier des événements de Relations Investisseurs Résultats du quatrième trimestre : 6 février 2019 Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe Ce document présente des informations qui ne sont pas de nature historique mais expriment des attentes ou des objectifs pour le futur, notamment, de façon non limitative, les déclarations concernant les objectifs non-IFRS de performance financière du Groupe. Ce sont des informations relatives à l’information prospective du Groupe. Ces informations sont fondées sur les vues et hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe et prennent en compte un certain nombre d’incertitudes et de risques connus et non connus. En conséquence, les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d’être substantiellement différents des résultats et des performances anticipées, du fait de plusieurs facteurs. Les perspectives du Groupe pour 2018 prennent notamment en compte l’existence d’un environnement économique incertain. Compte tenu des incertitudes persistantes, au niveau mondial, sur les conditions économiques, commerciales, sociales et géopolitiques, le chiffre d’affaires, le bénéfice net et les flux de trésorerie pourraient progresser plus lentement que prévu, que ce soit sur une base annuelle ou trimestrielle. Bien que le Groupe mette en œuvre tous les efforts possibles afin de faire face aux perspectives macroéconomiques incertaines, ses résultats pourraient cependant évoluer différemment de ses anticipations. De plus, le délai entre une amélioration de l’environnement économique et des conditions de marché et son impact sur les résultats du Groupe pourrait être important. Les résultats et performance du Groupe peuvent également être affectés par les nombreux risques et incertitudes mentionnés dans la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2017, déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2018 et également disponible sur le site internet du Groupe www.3ds.com. Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,20 dollar U.S. pour 1,00 euro pour le 4ème trimestre 2018 ainsi que d’un cours moyen du yen de 135 pour 1,00 euro pour le 4ème trimestre 2018, avant couverture. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe. Information financière complémentaire non-IFRS Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence 2017 déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2018. Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent, le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les coûts d’attribution d’actions de performance, de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits et charges opérationnels, nets, certains éléments financiers non-récurrents, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS. Le présent communiqué constitue l'information financière trimestrielle requise par l'article L. 451-1-2-2 IV du Code monétaire et financier. A propos de Dassault Systèmes Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com. 3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. (Tableaux ci-après) TABLE DES MATIERES DES ANNEXES (Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peuvent ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.) Glossaire IAS 18 Chiffres clés non-IFRS Compte de résultat consolidé résumé Bilan consolidé résumé Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés Réconciliation IFRS - non-IFRS IFRS 15 Réconciliation tables IFRS 15 et IAS 18 Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du compte de résultat Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du bilan Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du tableau de flux de trésorerie Chiffres clés non-IFRS Compte de résultat consolidé résumé Bilan consolidé résumé Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés Réconciliation IFRS - non-IFRS DASSAULT SYSTEMES Glossaire Information à taux de change constants Dassault Systèmes a suivi de longue date une politique consistant à mesurer son chiffre d'affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d'affaires à taux de change constants afin de permettre d’analyser de manière transparente l'amélioration sous-jacente de son chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires logiciel par type, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu'il est utile d'évaluer la croissance sans tenir compte de l'incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d'affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d'affaires et du BNPA retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier celle du dollar américain et du yen japonais par rapport à l'euro. Lorsque les informations qui concernent les tendances sont exprimées « à taux de change constants », les résultats de la période qui précède ont été recalculés à partir des taux de change moyens de la période comparable de l'exercice en cours. Les résultats de la période analogue de l'exercice en cours leurs sont alors comparés. Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, la Société inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont établies sur la base d’estimations. Sauf indication contraire, l'incidence des fluctuations des taux de change est à peu près équivalente pour les données financières du Groupe en normes IFRS et non-IFRS. Information sur la croissance hors acquisitions, ou croissance organique Dassault Systèmes présente, outre des données financières générales, sa croissance hors acquisitions ou, alternativement, sa croissance organique. Dans les deux cas, le taux de croissance hors acquisitions a été calculé en retraitant le périmètre d’activité comme suit : pour les entrées de périmètre de l’exercice en cours, en retranchant la contribution de l’acquisition des agrégats de l’année en cours et, pour les entrées de périmètre de l’exercice précédent, en retranchant la contribution de l’acquisition à partir du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au dernier jour du mois de l’année en cours où a été réalisée l’acquisition lors de l’exercice précédent. Information sur les secteurs d’activité La clientèle mondiale de la Société comprend des entreprises de 12 secteurs d’activités : Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense ; Finance et Services ; Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Energie et Procédés ; Biens de Consommation – Distribution ; Ressources Naturelles ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Produits de Grande Consommation – Distribution et Marine et Offshore. Dès 2012, Dassault Systèmes a mis en œuvre une stratégie de marché par secteur d’activité avec un objectif double : d’une part, étendre et diversifier la présence du Groupe dans ses secteurs historiques et d’autre part, accroître la contribution de ses secteurs de diversification. Ces industries de diversification comprennent : Architecture, Ingénierie et Construction ; Biens de Consommation – Distribution ; Produits de Grande Consommation – Distribution ; Energie et Procédés ; Finance et Services ; Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Marine et Offshore ; Ressources Naturelles. Les industries historiques sont : Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense et une partie des Services aux Entreprises. Contribution des licences et du logiciel 3DEXPERIENCE Pour mesurer la pénétration progressive du logiciel 3DEXPERIENCE, la Société utilise les ratios suivants : a) pour le chiffre d’affaires licences, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires licences 3DEXPERIENCE aux chiffre d’affaires licences pour toutes les gammes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées aux revenus de licences connexes ») ; et b) pour le chiffre d’affaires logiciel, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées aux revenus de licences connexes »). IAS 18 DASSAULT SYSTEMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS IAS 18

(données non auditées, en millions d’euros sauf données par action, effectif de clôture et taux de change) Les chiffres clés non-IFRS excluent le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits et charges opérationnels, nets, certains éléments financiers non-récurrents ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans les tableaux présentés séparément. En millions d’euros à l’exception des données par action et des pourcentages Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre 30 Septembre Variation Variation à

tx de

change

constant 30 Septembre 30 Septembre Variation Variation à

tx de

change

constant 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 € 831,7 € 752,9 10% 10% € 2 443,1 € 2 329,2 5% 9% Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 par activité Chiffre d'affaires logiciel 738,0 670,6 10% 9% 2 178,2 2 069,4 5% 9% Licences et autres ventes de logiciels 188,4 175,2 8% 7% 587,7 560,0 5% 9% Souscription et support 549,5 495,4 11% 10% 1 590,4 1 509,4 5% 9% Prestations de services 93,7 82,3 14% 13% 264,9 259,8 2% 6% Chiffre d'affaires logiciel Non-IFRS-IAS18 par ligne de produit Logiciel CATIA 246,5 230,3 7% 7% 738,4 716,4 3% 6% Logiciel ENOVIA 81,8 77,6 5% 5% 242,5 235,7 3% 7% Logiciel SOLIDWORKS 177,5 166,2 7% 4% 537,8 517,1 4% 9% Autres logiciels 232,2 196,5 18% 18% 659,5 600,2 10% 15% Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 par zone géographique Amériques 257,0 227,9 13% 12% 734,5 721,7 2% 9% Europe 344,0 317,3 8% 7% 1 023,7 977,5 5% 6% Asie 230,7 207,7 11% 12% 684,9 630,0 9% 14% Résultat opérationnel Non-IFRS-IAS18 € 256,6 € 240,7 7% € 718,6 € 685,2 5% Marge opérationnelle Non-IFRS-IAS18 30,9% 32,0% 29,4% 29,4% Résultat net part du groupe non-IFRS € 184,8 € 165,6 12% € 523,8 € 460,7 14% Résultat net dilué par action Non-IFRS-IAS18 € 0,71 € 0,64 11% 11% € 2,01 € 1,79 12% 19% Effectif de clôture 16 721 15 562 7% 16 721 15 562 7% Taux de change moyen USD / Euro 1,16 1,17 -1% 1,19 1,11 7% Taux de change moyen JPY / Euro 129,60 130,30 -1% 130,90 124,70 5% IAS 18 DASSAULT SYSTEMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE En millions d'euros Non-IFRS Dont croissance

périmètre et

change constants

(1) dont

périmètre

constant (2) dont

change N-1

constant (3) 2018 2017 Change MEUR Chiffre d'affaires trimestriel 831,7 752,9 78,8 41 33 5 Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2443,1 2329,2 113,9 132 71 -88 (1) Croissance à périmètre et change constants (2) Effet périmètre à taux de change courant (3) Effet de change à taux N-1 constant IAS 18 DASSAULT SYSTEMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) En millions d’euros à l’exception des données par

action et des pourcentages Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre

2018 30 Septembre

2017 30 Septembre

2018 30 Septembre

2017 Licences et autres ventes de logiciels 188,4 175,2 587,7 560,0 Souscription et support 545,3 493,9 1 581,3 1 497,8 Chiffre d'affaires logiciel 733,7 669,1 2 169,1 2 057,8 Prestations de services 93,2 82,3 264,4 259,8 Chiffre d'affaires total IFRS-IAS18 € 826,9 € 751,4 € 2 433,5 € 2 317,6 Coût des ventes de logiciels, hors amortissement

des actifs incorporels acquis (39,0) (38,0) (118,0) (116,4) Coût des prestations de services (87,2) (72,7) (248,4) (234,5) Frais de recherche et de développement (153,8) (140,6) (467,8) (446,5) Frais commerciaux (256,5) (232,1) (772,3) (750,4) Frais généraux et administratifs (70,1) (60,5) (209,6) (182,3) Amortissement des actifs incorporels acquis (43,8) (39,1) (126,3) (119,6) Autres produits et charges opérationnels, nets (2,2) (8,5) (9,1) (19,1) Charges opérationnelles totales (652,6) (591,5) (1 951,6) (1 868,8) Résultat opérationnel € 174,3 € 159,9 € 481,9 € 448,8 Produits financiers et autres, nets 3,5 (1,6) 12,6 20,9 Résultat avant impôt 177,8 158,3 494,5 469,7 Charge d’impôt sur le résultat (51,5) (52,1) (131,7) (154,2) Résultat net € 126,3 € 106,2 € 362,8 € 315,5 Intérêts minoritaires 2,7 0,3 3,1 (1,0) Résultat net part du groupe € 129,0 € 106,5 € 365,9 € 314,5 Résultat net par action 0,50 0,42 1,42 1,23 Résultat net dilué par action € 0,49 € 0,41 € 1,41 € 1,22 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en

millions) 259,7 255,5 258,3 254,7 Moyenne pondérée du nombre d’actions après

dilution (en millions) 260,8 258,5 260,1 258,0 Trois mois clos le 30 Septembre 2018 Neuf mois clos le 30 Septembre 2018 Variation Variation à tx de

change constant Variation Variation à tx de

change constant Chiffre d’affaires IFRS-IAS18 10% 9% 5% 9% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 10% 9% 5% 10% Prestations de services 13% 13% 2% 6% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Logiciel CATIA 7% 6% 3% 5% Logiciel ENOVIA 5% 5% 3% 7% Logiciel SOLIDWORKS 7% 4% 4% 9% Autres logiciels 17% 18% 11% 16% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 12% 10% 1% 9% Europe 8% 7% 5% 7% Asie 11% 12% 9% 14% IAS 18 DASSAULT SYSTEMES

BILAN CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros 30 Septembre

2018 31 Décembre

2017 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 745,8 2 459,4 Placements à court terme 0,5 1,3 Clients et comptes rattachés, net 634,9 895,9 Autres actifs courants 286,5 242,9 Total actif courant 3 667,7 3 599,5 Immobilisations corporelles, nettes 169,6 169,0 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 314,6 2 990,1 Autres actifs non courants 316,9 271,2 Total actif € 7 468,8 € 7 029,8 PASSIF Dettes fournisseurs 139,3 149,3 Produits constatés d'avance 894,9 876,4 Emprunts courants 350,0 0,0 Autres passifs courants 443,4 501,7 Total passif courant 1 827,6 1 527,4 Emprunts non-courants 650,0 1 000,0 Autres passifs non courants 615,6 506,3 Total passif non courant 1 265,6 1 506,3 Intérêts minoritaires 58,4 1,9 Capitaux propres, part du groupe 4 317,2 3 994,2 Total passif € 7 468,8 € 7 029,8 IAS 18 DASSAULT SYSTEMES

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros Trois mois clos le 30 Septembre Neuf mois clos le 30 Septembre 30 Septembre

2018 30 Septembre

2017 Variation 30 Septembre

2018 30 Septembre

2017 Variation Résultat net part du groupe 129,0 106,5 22,5 365,9 314,5 51,4 Intérêts minoritaires (2,7) (0,3) (2,4) (3,1) 1,0 (4,1) Résultat net 126,3 106,2 20,1 362,8 315,5 47,3 Amortissements des actifs corporels 14,3 13,9 0,4 42,5 36,8 5,7 Amortissements des actifs incorporels 45,9 40,9 5,0 132,9 125,5 7,4 Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 12,7 27,1 (14,4) 45,8 37,5 8,3 Variation du BFR (98,1) (108,7) 10,6 162,6 156,5 6,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 101,1 € 79,4 € 21,7 € 746,6 € 671,8 € 74,8 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (16,9) (17,7) 0,8 (48,2) (63,5) 15,3 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (195,7) (2,8) (192,9) (247,3) (10,8) (236,5) Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes - (0,1) 0,1 0,7 3,6 (2,9) Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres 0,2 0,8 (0,6) (1,3) 7,2 (8,5) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 212,4) (€ 19,8) (€ 192,6) (€ 296,1) (€ 63,5) (€ 232,6) Acquisition d'intérêts minoritaires (75,3) (23,4) (51,9) (101,5) (37,5) (64,0) Remboursement sur dette à court et à long terme (14,9) - (14,9) (14,9) - (14,9) Rachat d’actions propres (111,6) (19,2) (92,4) (113,9) (64,0) (49,9) Exercice de stock-options 15,5 12,0 3,5 59,2 33,8 25,4 Dividendes versés - - - (38,0) (51,3) 13,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 186,3) (€ 30,6) (€ 155,7) (€ 209,1) (€ 119,0) (€ 90,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 0,2 (56,3) 56,5 45,0 (184,1) 229,1 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie (€ 297,4) (€ 27,3) (€ 270,1) € 286,4 € 305,2 (€ 18,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 3 043,2 € 2 769,2 € 2 459,4 € 2 436,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 745,8 € 2 741,9 € 2 745,8 € 2 741,9 IAS 18

DASSAULT SYSTEMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages Trois mois clos le 30 Septembre Variation 2018

IFRS Retraitement

(1) 2018

Non-IFRS 2017

IFRS Retraitement

(1) 2017

Non-IFRS IFRS Non-IFRS

(2) Chiffre d’affaires IAS18 € 826,9 € 4,8 € 831,7 € 751,4 € 1,5 € 752,9 10% 10% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 733,7 4,3 738,0 669,1 1,5 670,6 10% 10% Licences et autres ventes de logiciels 188,4 188,4 175,2 175,2 8% 8% Souscription et support 545,3 4,3 549,5 493,9 1,5 495,4 10% 11% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 74% 74% 74% 74% Prestations de services 93,2 0,5 93,7 82,3 82,3 13% 14% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Logiciel CATIA 245,3 1,2 246,5 230,3 230,3 7% 7% Logiciel ENOVIA 81,8 81,8 77,6 77,6 5% 5% Logiciel SOLIDWORKS 177,5 177,5 166,2 166,2 7% 7% Autres logiciels 229,1 3,1 232,2 195,0 1,5 196,5 17% 18% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 254,0 2,9 257,0 227,5 0,4 227,9 12% 13% Europe 342,4 1,6 344,0 316,3 1,0 317,3 8% 8% Asie 230,4 0,3 230,7 207,6 0,1 207,7 11% 11% Charges opérationnelles totales (€ 652,6) € 77,5 (€ 575,1) (€ 591,5) € 79,3 (€ 512,2) 10% 12% Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (31,5) 31,5 - (31,7) 31,7 - Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (43,8) 43,8 - (39,1) 39,1 - Autres produits et charges opérationnels, nets (2,2) 2,2 - (8,5) 8,5 - Résultat opérationnel € 174,3 € 82,3 € 256,6 € 159,9 € 80,8 € 240,7 9% 7% Marge opérationnelle 21,1% 30,9% 21,3% 32,0% Produits financiers et autres produits, nets 3,5 (1,3) 2,2 (1,6) 1,9 0,4 N/A N/A Charge d’impôt sur le résultat (51,5) (23,7) (75,3) (52,1) (23,8) (75,8) -1% -1% Intérêts minoritaires 2,7 (1,4) 1,3 0,3 0,3 Résultat net part du groupe € 129,0 € 55,8 € 184,8 € 106,5 € 59,1 € 165,6 21% 12% Résultat net dilué par action (3) € 0,49 € 0,22 € 0,71 € 0,41 € 0,23 € 0,64 20% 11% 1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'euros Trois mois clos le 30 Septembre Variation 2018 IFRS Retraitement 2018

Non-IFRS 2017 IFRS Retraitement 2017

Non-IFRS IFRS Non-IFRS Coût des ventes (126,2) 1,3 (124,9) (110,8) 1,2 (109,6) 14% 14% Frais de recherche et développement (153,8) 12,0 (141,8) (140,6) 12,4 (128,1) 9% 11% Frais commerciaux (256,5) 8,4 (248,1) (232,1) 10,9 (221,2) 11% 12% Frais généraux et administratifs (70,1) 9,7 (60,3) (60,5) 7,2 (53,3) 16% 13% Coûts d'attribution d'actions de performance et de

stock-options € 31,5 € 31,7 2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,8 millions d’actions diluées pour le T3 2018 et 258,5 millions d’actions diluées pour le T3 2017. IAS 18 DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS

(non-audité) Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué sont soumises à des limites inhérentes par nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages Neuf mois clos le 30 Septembre Variation 2018

IFRS Retraitement

(1) 2018

Non-IFRS 2017

IFRS Retraitement

(1) 2017

Non-IFRS IFRS Non-IFRS (2) Chiffre d’affaires IAS18 € 2 433,5 € 9,6 € 2 443,1 € 2 317,6 € 11,6 € 2 329,2 5% 5% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 2 169,1 9,1 2 178,2 2 057,8 11,6 2 069,4 5% 5% Licences et autres ventes de logiciels 587,7 587,7 560,0 560,0 5% 5% Souscription et support 1 581,3 9,1 1 590,4 1 497,8 11,6 1 509,4 6% 5% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 73% 73% 73% 73% Prestations de services 264,4 0,5 264,9 259,8 259,8 2% 2% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Logiciel CATIA 736,7 1,7 738,4 716,4 716,4 3% 3% Logiciel ENOVIA 242,5 242,5 235,7 235,7 3% 3% Logiciel SOLIDWORKS 537,8 537,8 517,1 517,1 4% 4% Autres logiciels 652,1 7,5 659,5 588,6 11,6 600,2 11% 10% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 728,8 5,7 734,5 718,2 3,5 721,7 1% 2% Europe 1 021,6 2,1 1 023,7 970,2 7,3 977,5 5% 5% Asie 683,1 1,8 684,9 629,2 0,8 630,0 9% 9% Charges opérationnelles totales (€ 1 951,6) 227,0 (€ 1 724,5) (€ 1 868,8) 224,8 (€ 1 644,0) 4% 5% Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (91,6) 91,6 - (86,1) 86,1 - Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (126,3) 126,3 - (119,6) 119,6 - Autres produits et charges opérationnels, nets (9,1) 9,1 - (19,1) 19,1 - Résultat opérationnel € 481,9 236,7 € 718,6 € 448,8 236,4 € 685,2 7% 5% Marge opérationnelle 19,8% 29,4% 19,4% 29,4% Produits financiers et autres produits, nets 12,6 (0,2) 12,4 20,9 (20,7) 0,2 -40% N/A Charge d’impôt sur le résultat (131,7) (77,2) (208,9) (154,2) (69,5) (223,7) -15% -7% Intérêts minoritaires 3,1 (1,4) 1,7 (1,0) (1,0) Résultat net part du groupe € 365,9 157,9 € 523,8 € 314,5 146,2 € 460,7 16% 14% Résultat net dilué par action (3) € 1,41 0,6 € 2,01 € 1,22 0,6 € 1,79 16% 12% (1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'euros Neuf mois clos le 30 Septembre Variation 2018 IFRS Retraitement 2018

Non-IFRS 2017 IFRS Retraitement 2017

Non-IFRS IFRS Non-IFRS Coût des ventes (366,4) 3,4 (363,0) (350,9) 3,4 (347,6) 4% 4% Frais de recherche et développement (467,8) 35,1 (432,7) (446,5) 35,5 (411,0) 5% 5% Frais commerciaux (772,3) 22,3 (750,0) (750,4) 29,0 (721,4) 3% 4% Frais généraux et administratifs (209,6) 30,9 (178,8) (182,3) 18,2 (164,1) 15% 9% Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 91,6 € 86,1 (2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,1 millions d’actions diluées pour M9 2018 et 258,0 millions d’actions diluées pour M9 2017. Principales différences entre IFRS 15 et IAS 18 Dassault Systèmes a adopté les normes IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 selon la méthode de transition rétrospective modifiée (également appelée méthode d’ajustement cumulatif). Selon cette méthode, l'effet de transition est comptabilisé dans les capitaux propres consolidés à la date d'application initiale, soit le 1er janvier 2018, sans ajustement des données comparables de l'exercice précédent. Voir également le document de référence 2017 pour plus ample information. Chiffre d’affaires récurrent : Le chiffre d’affaires récurrent comprend le chiffre d’affaires Souscription et Support. La norme IFRS 15 a une incidence sur le moment de la constatation trimestrielle du chiffre d’affaires souscription, mais sur une année complète, il n'y a pratiquement pas de différences entre IFRS 15 et la norme précédente IAS 18 pour les contrats ayant une durée d'un an. Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires logiciel récurrent s'élève à 523,2 millions d'euros en norme IFRS 15 et est supérieur de 22,1 millions d'euros par rapport à la norme précédente IAS 18. Auparavant, selon les normes IAS 18, Dassault Systèmes présentait une quote-part trimestrielle proportionnelle établie à partir du niveau d’utilisation sur site du logiciel au regard du contrat annuel. Selon la norme IFRS 15, une valeur initiale est attribuée aux nouveaux contrats engagés ou renouvelés au premier trimestre du contrat. La somme restante est ensuite constatée de façon proportionnelle pour chacun des quatre trimestres. Le Groupe continue de présenter ces deux montants dans le chiffre d’affaires récurrent, plus précisément au titre du chiffre d’affaires de souscription (auparavant appelés licences périodiques). Charges opérationnelles et commissions de ventes : Le Groupe continue de passer en charges les commissions de ventes en vertu de la norme IFRS 15 comme il l'a fait avec la norme IAS 18. Ainsi, les commissions de vente ne sont pas capitalisées. En conséquence, les charges opérationnelles du Groupe sont identiques en norme IFRS 15 et la norme précédente IAS 18.

: Le Groupe continue de passer en charges les commissions de ventes en vertu de la norme IFRS 15 comme il l'a fait avec la norme IAS 18. Ainsi, les commissions de vente ne sont pas capitalisées. En conséquence, les charges opérationnelles du Groupe sont identiques en norme IFRS 15 et la norme précédente IAS 18. Différence unique et permanente : L'application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018 a pour conséquence une différence unique et permanente entre IFRS 15 et IAS 18, où la partie différée des contrats de location conclus au cours d'exercices antérieurs ne sera pas comptabilisée en tant que chiffre d'affaires. En conséquence, un montant de 80 millions d’euros, net d’impôts (110 millions d'euros avant impôts) a été comptabilisé en capitaux propres au 1er janvier 2018.

L'application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018 a pour conséquence une différence unique et permanente entre IFRS 15 et IAS 18, où la partie différée des contrats de location conclus au cours d'exercices antérieurs ne sera pas comptabilisée en tant que chiffre d'affaires. En conséquence, un montant de 80 millions d’euros, net d’impôts (110 millions d'euros avant impôts) a été comptabilisé en capitaux propres au 1er janvier 2018. Incidence initiale sur les produits constatés d'avance : Au 30 septembre 2018, les produits constatés d'avance inscrits au bilan en norme IFRS 15 ne sont pas directement comparables à ceux inscrits au bilan le 31 décembre 2017 en norme IAS 18. Ceci s'explique par le fait que le poste produits constatés d'avance au 30 septembre 2018 a été réduit de 110 millions d'euros reflétant principalement (i) la différence permanente non récurrente de 94 millions d'euros, et (ii) le montant plus élevé en norme IFRS 15 par rapport à IAS 18 de chiffre d’affaires comptabilisé au premier semestre, pour un montant de 17 millions d'euros.

: Au 30 septembre 2018, les produits constatés d'avance inscrits au bilan en norme IFRS 15 ne sont pas directement comparables à ceux inscrits au bilan le 31 décembre 2017 en norme IAS 18. Ceci s'explique par le fait que le poste produits constatés d'avance au 30 septembre 2018 a été réduit de 110 millions d'euros reflétant principalement (i) la différence permanente non récurrente de 94 millions d'euros, et (ii) le montant plus élevé en norme IFRS 15 par rapport à IAS 18 de chiffre d’affaires comptabilisé au premier semestre, pour un montant de 17 millions d'euros. Actifs contractuels: En IFRS 15, le Groupe comptabilise en contrepartie des produits ou des services transférés à un client, une créance ou un actif contractuel. Les actifs contractuels se sont élevés à 32 millions d’euros au 1er janvier 2018 (effet de la 1ère application) et à 38 millions d’euros au 30 septembre 2018. DASSAULT SYSTEMES

RÉCONCILIATION NON-IFRS IFRS 15 ET NON-IFRS IAS 18 DU COMPTE DE RÉSULTAT}

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages 2018 Non-IFRS 2018 Non-IFRS QTD

IFRS15 Retraitement

(1) QTD

IAS18 YTD

IFRS15 Retraitement

(1) YTD

IAS18 Chiffre d’affaires total IFRS15 € 809,2 22,4 € 831,7 € 2 460,5 (17,4) € 2 443,1 Chiffre d’affaires par activité IFRS15 Chiffre d’affaires logiciel 715,5 22,4 738,0 2 195,6 (17,4) 2 178,2 Licences et autres ventes de logiciels 188,1 0,4 188,4 584,7 3,1 587,7 Souscription et support 527,5 22,1 549,5 1 610,9 (20,4) 1 590,4 Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 74% 74% 73% 73% Prestations de services 93,7 93,7 264,9 264,9 Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15 Logiciel CATIA 241,4 5,1 246,5 742,4 (4,1) 738,4 Logiciel ENOVIA 80,6 1,2 81,8 242,6 (0,1) 242,5 Logiciel SOLIDWORKS 177,5 (0,0) 177,5 533,2 4,5 537,8 Autres logiciels 215,9 16,3 232,2 677,3 (17,8) 659,5 Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15 Amériques 243,9 13,1 257,0 721,9 12,6 734,5 Europe 334,9 9,1 344,0 1 043,6 (19,9) 1 023,7 Asie 230,5 0,2 230,7 695,0 (10,1) 684,9 Charges opérationnelles totales (€ 575,1) (€ 575,1) (€ 1 724,5) (€ 1 724,5) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options - - - - Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis - - - - Autres produits et charges opérationnels, nets - - - - Résultat opérationnel € 234,2 22,4 € 256,6 € 736,0 (17,4) € 718,6 Marge opérationnelle 28,9% +1,9pts 30,9% 29,9% -0,5pts 29,4% Produits financiers et autres produits, nets 2,2 2,2 12,4 12,4 Charge d’impôt sur le résultat (68,9) (6,4) (75,3) (213,8) 4,9 (208,9) Intérêts minoritaires 1,3 1,3 1,7 1,7 Résultat net part du groupe € 168,7 16,1 € 184,8 € 536,3 (12,5) € 523,8 Résultat net dilué par action (3) € 0,65 0,06 € 0,71 € 2,06 (0,05) € 2,01 En millions d'euros 2018 Non-IFRS 2018 Non-IFRS 2018

IFRS15 Retraitement 2018

IAS18 2018

IFRS15 Retraitement 2018

IAS18 Coût des ventes (124,9) (124,9) (363,0) (363,0) Frais de recherche et développement (141,8) (141,8) (432,7) (432,7) Frais commerciaux (248,1) (248,1) (750,0) (750,0) Frais généraux et administratifs (60,3) (60,3) (178,8) (178,8) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options DASSAULT SYSTEMES

RÉCONCILIATION IFRS 15 ET IAS 18 DU BILAN

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros IFRS 15

30 Septembre

2018 Différence IAS 18

30 Septembre

2018 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 745,8 - 2 745,8 Placements à court terme 0,5 - 0,5 Clients et comptes rattachés, net 616,3 18,6 634,9 Actifs sur contrats 38,3 (38,3) - Autres actifs courants 266,0 20,5 286,5 Total actif courant 3 666,9 0,8 3 667,7 Immobilisations corporelles, nettes 169,6 - 169,6 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 314,6 - 3 314,6 Autres actifs non courants 308,6 8,3 316,9 Total actif € 7 459,8 € 9,0 € 7 468,8 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes fournisseurs 139,3 - 139,3 Passif sur contrats - Produits constatés d'avance 785,3 109,6 894,9 Emprunts courants 350,0 0,0 350,0 Autres passifs courants 443,4 0,0 443,4 Total passif courant 1 718,0 109,6 1 827,6 Emprunts non-courants 650,0 - 650,0 Autres passifs non courants 621,4 (5,80) 615,6 Total passif non courant 1 271,4 (5,80) 1 265,6 Intérêts minoritaires 58,4 - 58,4 Capitaux propres, part du groupe 4 412,0 (94,8) 4 317,2 Total passif et capitaux propres € 7 459,8 € 9,0 € 7 468,8 DASSAULT SYSTEMES

RÉCONCILIATION IFRS 15 ET IAS 18 DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros Trois mois clos le 30 Septembre 2018 Neuf mois clos le 30 Septembre 2018 IFRS 15 Différence IAS 18 IFRS 15 Différence IAS 18 Résultat net part du groupe 112,9 16,1 129,0 378,4 (12,5) 365,9 Intérêts minoritaires (2,7) - (2,7) (3,1) - (3,1) Résultat net 110,2 16,1 126,3 375,3 (12,5) 362,8 Amortissements des actifs corporels 14,3 - 14,3 42,5 - 42,5 Amortissements des actifs incorporels 45,9 - 45,9 132,9 - 132,9 Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 12,7 - 12,7 45,8 - 45,8 Variation du BFR (82,0) (16,1) (98,1) 150,1 12,5 162,6 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 101,1 € 0,0 € 101,1 € 746,6 € 0,0 € 746,6 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (16,9) - (16,9) (48,2) - (48,2) Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (195,7) - (195,7) (247,3) - (247,3) Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes - - - 0,7 - 0,7 Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres 0,2 - 0,2 (1,3) - (1,3) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 212,4) - (€ 212,4) (€ 296,1) - (€ 296,1) Acquisition d'intérêts minoritaires (75,3) - (75,3) (101,5) - (101,5) Remboursement sur dette à court et à long terme (14,9) - (14,9) (14,9) - (14,9) Rachat d’actions propres (111,6) - (111,6) (113,9) - (113,9) Exercice de stock-options 15,5 - 15,5 59,2 - 59,2 Dividendes versés - - - (38,0) - (38,0) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 186,3) - (€ 186,3) (€ 209,1) - (€ 209,1) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 0,2 - 0,2 45,0 - 45,0 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie (€ 297,4) - (€ 297,4) € 286,4 - € 286,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 3 043,2 - € 3 043,2 € 2 459,4 - € 2 459,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 745,8 - € 2 745,8 € 2 745,8 - € 2 745,8 IFRS 15 DASSAULT SYSTEMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS IFRS 15

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action, effectif et taux de change) En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre 30 Septembre Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 € 809,2 € 2 460,5 Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 par activité Chiffre d'affaires logiciel 715,5 2 195,6 Licences et autres ventes de logiciels 188,1 584,7 Souscription et support 527,5 1 610,9 Prestations de services 93,7 264,9 Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS-IFRS15 par ligne de produit Logiciel CATIA 241,4 742,4 Logiciel ENOVIA 80,6 242,6 Logiciel SOLIDWORKS 177,5 533,2 Autres logiciels 215,9 677,3 Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 par zone géographique Amériques 243,9 721,9 Europe 334,9 1 043,6 Asie 230,5 695,0 Résultat opérationnel non-IFRS-IFRS15 € 234,2 € 736,0 Marge opérationnelle non-IFRS-IFRS15 28,9% 29,9% Résultat net part du groupe non-IFRS-IFRS15 € 168,7 € 536,3 Résultat net dilué par action non-IFRS-IFRS15 € 0,65 € 2,06 Effectif de clôture 16 721 16 721 Taux de change moyen USD / Euro 1,16 1,19 Taux de change moyen JPY / Euro 129,6 130,90 IFRS 15 DASSAULT SYSTEMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) En millions d’euros à l’exception des données par

action et des pourcentages Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre

2018 30 Septembre

2018 Licences et autres ventes de logiciels 188,1 584,7 Souscription et support 523,2 1 601,8 Chiffre d'affaires logiciel 711,2 2 186,4 Prestations de services 93,2 264,4 Chiffre d’affaires total IFRS15 € 804,5 € 2 450,9 Coût des ventes de logiciels, hors amortissement

des actifs incorporels acquis (39,0) (118,0) Coût des prestations de services (87,2) (248,4) Frais de recherche et de développement (153,8) (467,8) Frais commerciaux (256,5) (772,3) Frais généraux et administratifs (70,1) (209,6) Amortissement des actifs incorporels acquis (43,8) (126,3) Autres produits et charges opérationnels, nets (2,2) (9,1) Charges opérationnelles totales (652,6) (1 951,6) Résultat opérationnel € 151,9 € 499,3 Produits financiers et autres, nets 3,5 12,6 Résultat avant impôt 155,3 511,9 Charge d’impôt sur le résultat (45,1) (136,6) Résultat net € 110,2 € 375,3 Intérêts minoritaires 2,7 3,1 Résultat net part du groupe € 112,9 € 378,4 Résultat net par action 0,43 1,47 Résultat net dilué par action € 0,43 € 1,45 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 259,7 258,3 Moyenne pondérée du nombre d’actions après

dilution (en millions) 260,8 260,1 IFRS 15 DASSAULT SYSTEMES

BILAN CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros 30 Septembre

2018 31 Décembre

2017 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 745,8 2 459,4 Placements à court terme 0,5 1,3 Clients et comptes rattachés, net 616,3 895,9 Actifs sur contrats 38,3 0,0 Autres actifs courants 266,0 242,9 Total actif courant 3 666,9 3 599,5 Immobilisations corporelles, nettes 169,6 169,0 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 314,6 2 990,1 Autres actifs non courants 308,6 271,2 Total actif € 7 459,8 € 7 029,8 PASSIF Dettes fournisseurs 139,3 149,3 Passifs sur contrats 785,3 876,4 Emprunts courants 350,0 0,0 Autres passifs courants 443,4 501,7 Total passif courant 1 718,0 1 527,4 Emprunts non-courants 650,0 1 000,0 Autres passifs non courants 621,4 506,3 Total passif non courant 1 271,4 1 506,3 Intérêts minoritaires 58,4 1,9 Capitaux propres, part du groupe 4 412,0 3 994,2 Total passif € 7 459,8 € 7 029,8 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 15 pour la première fois au 1er janvier 2018.

Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’a pas été retraitée. IFRS 15 DASSAULT SYSTEMES

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros) En millions d'euros Trois mois clos le 30 Septembre Neuf mois clos le 30 Septembre 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Résultat net part du groupe 112,9 106,5 6,4 378,4 314,5 63,9 Intérêts minoritaires (2,7) (0,3) (2,4) (3,1) 1,0 (4,1) Résultat net 110,2 106,2 4,0 375,3 315,5 59,8 Amortissements des actifs corporels 14,3 13,9 0,4 42,5 36,8 5,7 Amortissements des actifs incorporels 45,9 40,9 5,0 132,9 125,5 7,4 Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 12,7 27,1 (14,4) 45,8 37,5 8,3 Variation du BFR (82,0) (108,7) 26,7 150,1 156,5 (6,4) Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 101,1 € 79,4 € 21,7 € 746,6 € 671,8 € 74,8 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (16,9) (17,7) 0,8 (48,2) (63,5) 15,3 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (195,7) (2,8) (192,9) (247,3) (10,8) (236,5) Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes - (0,1) 0,1 0,7 3,6 (2,9) Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres 0,2 0,8 (0,6) (1,3) 7,2 (8,5) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 212,4) (€ 19,8) (€ 192,6) (€ 296,1) (€ 63,5) (€ 232,6) Acquisition d'intérêts minoritaires (75,3) (23,4) (51,9) (101,5) (37,5) (64,0) Remboursement sur dette à court et à long terme (14,9) - (14,9) (14,9) - (14,9) Rachat d’actions propres (111,6) (19,2) (92,4) (113,9) (64,0) (49,9) Exercice de stock-options 15,5 12,0 3,5 59,2 33,8 25,4 Dividendes versés - - - (38,0) (51,3) 13,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 186,3) (€ 30,6) (€ 155,7) (€ 209,1) (€ 119,0) (€ 90,1) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 0,2 (56,3) 56,5 45,0 (184,1) 229,1 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie (€ 297,4) (€ 27,3) (€ 270,1) € 286,4 € 305,2 (€ 18,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 3 043,2 € 2 769,2 € 2 459,4 € 2 436,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 745,8 € 2 741,9 € 2 745,8 € 2 741,9 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 15 pour la première fois au 1er janvier 2018.

Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’a pas été retraitée. IFRS 15 DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentée dans ce communiqué est assujettie à des limites inhérentes par nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages Trois mois clos le 30 Septembre 2018

IFRS Retraitement

(1) 2018

Non-IFRS Chiffre d’affaires total IFRS15 € 804,5 € 4,8 € 809,2 Chiffre d’affaires par activité IFRS15 Chiffre d’affaires logiciel 711,2 4,3 715,5 Licences et autres ventes de logiciels 188,1 188,1 Souscription et support 523,2 4,3 527,5 Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 74% 74% Prestations de services 93,2 0,5 93,7 Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15 Logiciel CATIA 240,2 1,2 241,4 Logiciel ENOVIA 80,6 80,6 Logiciel SOLIDWORKS 177,5 177,5 Autres logiciels 212,9 3,0 215,9 Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15 Amériques 241,0 2,9 243,9 Europe 333,3 1,6 334,9 Asie 230,2 0,3 230,5 Charges opérationnelles totales (€ 652,6) € 77,5 (€ 575,1) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (31,5) 31,5 - Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (43,8) 43,8 - Autres produits et charges opérationnels, nets (2,2) 2,2 - Résultat opérationnel € 151,9 € 82,3 € 234,2 Marge opérationnelle 18,9% 28,9% Produits financiers et autres produits, nets 3,5 (1,3) 2,2 Charge d’impôt sur le résultat (45,1) (23,7) (68,9) Intérêts minoritaires 2,7 (1,4) 1,3 Résultat net part du groupe € 112,9 € 55,8 € 168,7 Résultat net dilué par action (3) € 0,43 € 0,22 € 0,65 (1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'euros Trois mois clos le 30 Septembre 2018 IFRS Retraitement 2018

Non-IFRS Coût des ventes (126,2) 1,3 (124,9) Frais de recherche et développement (153,8) 12,0 (141,8) Frais commerciaux (256,5) 8,4 (248,1) Frais généraux et administratifs (70,1) 9,7 (60,3) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 31,5 (2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,8 millions d’actions diluées pour le T3 2018. IFRS 15 DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentée dans ce communiqué est assujettie à des limites inhérentes par nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d’euros à l’exception des données par action et des

pourcentages Neuf mois clos le 30 Septembre 2018

IFRS Retraitement

(1) 2018

Non-IFRS Chiffre d’affaires total IFRS15 € 2 450,9 € 9,6 € 2 460,5 Chiffre d’affaires par activité IFRS15 Chiffre d’affaires logiciel 2 186,4 9,1 2 195,6 Licences et autres ventes de logiciels 584,7 584,7 Souscription et support 1 601,8 9,1 1 610,9 Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 73% 73% Prestations de services 264,4 0,5 264,9 Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15 Logiciel CATIA 740,8 1,7 742,4 Logiciel ENOVIA 242,6 242,6 Logiciel SOLIDWORKS 533,2 533,2 Autres logiciels 669,8 7,5 677,3 Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15 Amériques 716,2 5,7 721,9 Europe 1 041,5 2,1 1 043,6 Asie 693,2 1,8 695,0 Charges opérationnelles totales (€ 1 951,6) 227,0 (€ 1 724,5) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (91,6) 91,6 Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (126,3) 126,3 Autres produits et charges opérationnels, nets (9,1) 9,1 Résultat opérationnel € 499,3 236,7 € 736,0 Marge opérationnelle 20,4% 29,9% Produits financiers et autres produits, nets 12,6 (0,2) 12,4 Charge d’impôt sur le résultat (136,6) (77,2) (213,8) Intérêts minoritaires 3,1 (1,4) 1,7 Résultat net part du groupe € 378,4 157,9 € 536,3 Résultat net dilué par action (3) € 1,45 0,6 € 2,06 (1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'euros Neuf mois clos le 30 Septembre 2018 IFRS Retraitement 2018

Non-IFRS Coût des ventes (366,4) 3,4 (363,0) Frais de recherche et développement (467,8) 35,1 (432,7) Frais commerciaux (772,3) 22,3 (750,0) Frais généraux et administratifs (209,6) 30,9 (178,8) Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 91,6 (2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,1 millions d’actions diluées pour le 9M 2018. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023006153/fr/

