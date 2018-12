Dassault Systèmes : annonce l’acquisition d’IQMS pour étendre sa plateforme 3DEXPERIENCE à la gestion des opérations industrielles des petites et moyennes entreprises

Regulatory News:

Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) annonce la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition de IQMS, éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP), pour un montant de 425 millions de dollars. Avec l’acquisition de cette société basée en Californie, Dassault Systèmes étend sa plateforme 3DEXPERIENCE aux petites et moyennes entreprises industrielles qui souhaitent engager la transformation numérique de leurs activités.

Avec les logiciels édités par IQMS — EnterpriseIQ pour les déploiements sur site et WebIQ pour le cloud (SaaS) —, les petites et moyennes entreprises industrielles disposent d’une solution unifiée conçue pour gérer les écosystèmes métier, d’ingénierie et de fabrication en reliant numériquement et en temps réel les processus de traitement des commandes, de planification, de production et de livraison. En intégrant les solutions de IQMS à sa plateforme 3DEXPERIENCE cloud, Dassault Systèmes va mettre à la disposition de ces entreprises une solution abordable permettant d’améliorer la collaboration, l’efficacité de la production et l’agilité métier, indispensables pour répondre aux exigences de leurs clients. Ces sociétés — dont un grand nombre utilisent déjà SOLIDWORKS — bénéficieront en outre de la flexibilité nécessaire pour monter rapidement en puissance en fonction du développement de leurs activités.

Parallèlement, ces entreprises manufacturières peuvent saisir de nouvelles opportunités commerciales et créer de la valeur en proposant leur savoir-faire et leurs services de fabrication à une vaste communauté de concepteurs et d’ingénieurs sur la 3DEXPERIENCE Marketplace de Dassault Systèmes, la plus importante usine virtuelle au monde.

« Nous ne devons plus considérer l’industrie comme un ensemble de moyens de production mais comme un processus de création de valeur. Cette vision s’applique non seulement aux startup disruptives et aux entreprises solidement établies, mais également aux centaines de milliers de petites et moyennes entreprises industrielles produisant les pièces qui sont au cœur du développement de nouvelles expériences consommateur », déclare Bernard Charlès, Vice-Président et directeur général de Dassault Systèmes. « IQMS a su développer une connaissance approfondie de l’industrie et des besoins des entreprises manufacturières. Nous accueillons cette équipe au moment où nous créons une nouvelle catégorie de solutions business qui élargit l’offre que nous destinons à des entreprises semblables à celles qui utilisent aujourd’hui SOLIDWORKS. Ces entreprises pourront ainsi se saisir du phénomène des plateformes et tirer parti pour leur croissance de la Renaissance de l’industrie ».

Aujourd’hui, le marché des ERP destinés aux PME industrielles est estimé à 5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 7 à 8 % d’ici 2023. Dans le contexte de la Renaissance de l’industrie, la convergence de technologies numériques aussi diversifiées que puissantes transforme tous les aspects de l’activité industrielle. Les 250 000 petites et moyennes entreprises manufacturières doivent adopter et optimiser de nouvelles façons de produire et de travailler grâce à la transformation numérique. Elles doivent réaliser cette transformation pour innover et accélérer leur croissance dans un environnement mondial où la concurrence est plus vive que jamais.

« Depuis plusieurs années, notre entreprise s’engage pour maximiser le succès de ses clients industriels en leur proposant un logiciel de fabrication intégré, spécialement conçu pour les PME, qui bénéficie d’un ensemble complet de services de support et de formation. Notre entreprise a ainsi été reconnue dans de nombreuses études de marché, ainsi que de multiples distinctions professionnelles », déclare Gary Nemmers, président et CEO de IQMS. « Au sein de Dassault Systèmes, nous allons pouvoir franchir de nouvelles étapes et proposer une approche originale à nos clients qui gagneront ainsi en efficacité opérationnelle, à l’échelle mondiale ».

Dassault Systèmes contribuera à l’élargissement de la base de clients d’IQMS en s’appuyant sur sa solide présence sur le marché des PME grâce à ses applications SOLIDWORKS distribuées et supportées par son réseau mondial de partenaires revendeurs Professional Solutions.

« Chez Westfall Technik, nous nous concentrons sur l'innovation, la conception et l'application des meilleures pratiques de fabrication à toutes nos opérations », déclare Brian Jones, fondateur de Westfall Technik, Inc. « IQMS, associé à Dassault Systèmes, est exactement le genre d'innovation que nous aimons voir chez nos partenaires. La force d'IQMS dans les opérations de fabrication et celle de Dassault Systèmes en matière de conception et de transformation numérique constituent une excellente combinaison pour Westfall Technik. Nous utilisons actuellement IQMS et SOLIDWORKS sur plusieurs sites. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat ».

Les solutions d’IQMS sont utilisées par un millier de clients principalement situés aux États-Unis et dont les 2 000 sites de production dans 20 pays produisent pour les industries de l’automobile, des équipements industriels, des appareils médicaux, des produits de grande consommation et de la distribution. Parmi ses clients figurent AMA, Donnelly Custom Manufacturing, FlowBelow Aero Inc, Global Interconnect, Inc, Jabil Packaging Solutions, KKSP, Schnipke, Steinwall Scientific, Inc, Sturgis Molded Products Company, Tessy Plastics, Tribar, Ventura Manufacturing Inc, et Westfall Technik. En 2017, le chiffre d’affaires de IQMS s’est établi à environ 56 millions de dollars.

L’achat d’IQMS sera payé en numéraire. Cette transaction est soumise aux conditions suspensives d’usage, y compris l’approbation des autorités antitrust aux États-Unis. La finalisation de l’opération est prévue début 2019. Dassault Systèmes a fait appel au cabinet-conseil Goldman Sachs et Mintz Levin, et IQMS à Harris Williams et Weil Gotshal & Manges.

Partagez sur Twitter : Avec l’acquisition d’IQMS, @Dassault3DS étend la #3DEXPERIENCE aux opérations métier des entreprises manufacturières de moyennes dimensions #IndustryRenaissance

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr.

# # #

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181210005848/fr/