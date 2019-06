Dassault Systèmes : continue à démontrer son engagement dans les sciences de la vie en faveur de la santé personnalisée en investissant dans BioSerenity

Regulatory News:

Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce sa participation, en tant qu’investisseur principal à un financement de Série B de 65 millions d’euros au bénéfice de BioSerenity, une startup spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux textiles complets et performants embarquant des capteurs et des services de télésanté en ligne, pour le diagnostic et le suivi des pathologies chroniques. Trois des investisseurs historiques de la startup — BPI, Idinvest et LBO — ont également participé à ce tour de table. Dassault Systèmes conserve un siège au conseil d’administration de BioSerenity.

Les fonds levés seront utilisés par BioSerenity pour poursuivre le développement de ses solutions au-delà de leur objectif initial (troubles cardiovasculaires, neurologiques et du sommeil), ainsi que pour développer ses activités à l’international et concevoir de nouvelles solutions de télémédecine.

Fondée en 2014 et basée à Paris, BioSerenity fait partie du 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes et développe des dispositifs médicaux connectés ainsi que des solutions numériques déployées sur les lieux de soin. Ces produits tirent pleinement parti des innovations enregistrées dans le domaine du textile et de l’intelligence artificielle, des résultats signalés par les patients sous forme électronique (méthode ePRO), de l’Internet des objets et du cloud.

La startup fournit aux hôpitaux et aux professionnels de santé un portefeuille complet de services de soins. Par ailleurs, BioSerenity propose aux laboratoires pharmaceutiques des solutions clés en main de diagnostics complémentaires. Cette approche globale aide les établissements hospitaliers à gérer les actes de façon moins onéreuse et plus efficace, aide les patients à obtenir plus rapidement le bon diagnostic, et contribue à l’élaboration et à la dispense des traitements grâce à la collecte de données cliniques.

« Le développement des industries de santé dépendra des dispositifs médicaux connectés, qui offrent la possibilité de collecter les données des patients de façon continue à un coût optimisé. Ceci assure aux patients un confort optimal au quotidien et permet à la communauté médicale de diagnostiquer et de traiter les maladies au plus tôt, ouvrant ainsi la voie à un modèle de soins financé à la performance. C’est précisément l’objectif de BioSerenity », déclare Claire Biot, Vice-Présidente en charge de l’industrie des sciences de la vie chez Dassault Systèmes. « Dassault Systèmes investit depuis de nombreuses années dans la mise en place de la première plateforme collaborative de bout en bout conçue pour accélérer l’innovation dans le domaine des sciences de la vie et le développement d’expériences centrées autour des patients ».

« Avec cette nouvelle levée de fonds, nous nous donnons les moyens de poursuivre notre croissance tout en renforçant notre partenariat avec Dassault Systèmes, une entreprise à la pointe de l’innovation dans le domaine de la santé », déclare Pierre-Yves Frouin, président, BioSerenity.

BioSerenity sur Internet : Twitter, LinkedIn, bioserenity.com/fr/

Pour plus d’informations sur les solutions développées par Dassault Systèmes pour l’industrie des sciences de la vie : https://ifwe.3ds.com/fr/life-sciences.

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr.

