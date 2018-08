Dassault Systèmes dans le CAC 40, Kering dans l'Euro Stoxx 50 ?

Dassault Systèmes dans le CAC ?

Intéressons-nous d'abord à la star européenne, l', qui regroupe les 50 principales entreprises de la zone euro. Le Stoxx doit annoncer le verdict le 3 septembre, pour une entrée en vigueur le 24 septembre. La modélisation de la SocGen fait apparaître trois prétendants :Les trois dossiers qui pourraient faire les frais de la rotation sont :Les choses vont parfois vite : UniCredit aurait été un candidat naturel si la crise turque n'était pas passée par là. L'exposition de la banque transalpine a fait plonger son cours de bourse et a dégonflé sa capitalisation en-deçà de celle de la Société Générale , par exemple (qui fait partie de l'Euro Stoxx 50, elle).Au niveau du, la décision d'Euronext doit tomber le 6 septembre. Il n'y a pas de certitudes concernant l'indice français, mais la SocGen estime que Dassault Systèmes pourrait chasser Solvay . Avec 41 milliards d'euros de capitalisation grâce à un cours qui a bondi de plus de 50% depuis le 1er janvier, l'éditeur de logiciels de modélisation est un sérieux candidat. Il est désormais le 18ème dossier de la place de Paris et pèse quatre fois plus que Valeo , l'actuelle plus petite capitalisation du CAC. L'entrée dans l'indice parisien dépend toutefois aussi des volumes d'échanges sur le titre. Solvay, qui capitalise 14,1 milliards d'euros, est pénalisé par son poids et par sa double cotation à Bruxelles.