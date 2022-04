Dassault : contrat Rafale confirmé avec les Emirats Arabes Unis

Mardi, Dassault Aviation a reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale. Ce contrat avait été signé le 3 décembre 2021 pour un montant record d'environ 14 milliards d'euros. " Le Rafale démontre au travers de ses qualités opérationnelles évidentes et de son succès à l'export qu'il est aujourd'hui un véritable ‘game changer' sur la scène géopolitique mondiale et un outil incontesté au service de l'indépendance et de la souveraineté", a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.