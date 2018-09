Datbim : Le BIM pour la peinture bâtiment

La société AkzoNobel est un acteur international majeur, spécialisé dans la fabrication et la distribution de peintures et revêtements pour professionnels et particuliers.

Claudine ROTHMANN, chef de groupe et chargée du développement du BIM pour AkzoNobel, témoigne et nous explique comment la société s'est investi dans le BIM.

Quelle est la genèse de cette implication dans le BIM ?

D'une part, notre investissement dans le BIM matérialise notre volonté de développer la prescription de nos produits en nous ouvrant de nouvelles perspectives sur le marché.

D'autres part, nos clients développent de plus en plus leurs projets de construction au travers du BIM et attendent que les fabricants y soient présents.

Enfin, la centralisation de l'ensemble des informations « produits et gammes » dans les maquettes numériques traduit la volonté d'être plus proche des besoins et attentes de nos clients.

Pour finir, notre présence dans le BIM répond à la politique d'AkzoNobel en matière de transition numérique et de développement de plateformes et d'outils digitaux.

Que visez-vous avec cette démarche ?

En nous impliquant dans le BIM, notre objectif était de prendre part aux grands projets de construction en mettant à disposition de ses acteurs et pour chaque phase de développement de leurs projets, nos produits référencés dans le catalogue Open-datBIM.

L'objectif était de ce fait, de rassembler l'ensemble des données tant techniques, qu'environnementales et légales, le tout dans un format facilement intégrable dans les maquettes au travers des différents logiciels et accessible à tous les acteurs. Pour ceci, le plus important était de bien mettre en avant les propriétés spécifiques de nos produits, définies en amont avec l'aide de la SIPEV.

Qu'est-ce qui était important quant au choix du fournisseur ?

L'amélioration régulière des formules de nos produits peintures par nos laboratoires R&D nous oblige à être vigilant quant à la mise à jour des données que nous mettons en ligne. Un de nos critères de choix était dès lors d'avoir une plateforme nous permettant de faire des modifications sur les données de nos produits en temps réel. Nous souhaitions également rester responsable de la gestion de nos données et garder en interne la mise à jour de notre espace.

Aviez-vous déjà des demandes de certains clients ou prescripteurs ?

Oui nous avons eu plusieurs demandes de la part de nos clients et certains de nos partenaires nous ont incité à nous impliquer dans le BIM.

De quelle manière avez-vous appliquée les recommandations liées à la norme PPBIM ?

La norme PPBIM est la référence quant aux travaux normatifs autour du BIM. Bien entendu, la compatibilité de la plateforme Open-datBIM avec la norme PPBIM était un de nos critères quant à notre choix d'un partenaire avant de nous lancer dans l'univers du BIM.

Que vous a apporté ou va vous apporter le référencement sur la plateforme datBIM ?

La plateforme nous a permis de rendre visible nos produits, gammes et systèmes auprès des acteurs de la construction. En centralisant toutes les informations sur nos produits dans un même espace, la plateforme va au-delà d'un site de marque et permet aux utilisateurs de télécharger les caractéristiques « produits » pour les intégrer à des objets de la maquette numérique.

D'après-vous quels sont les atouts de la plateforme datBIM ?

La plateforme datBIM possède de nombreux atouts mais parmi les plus marquants je citerai :

Son interactivité et son ergonomie aussi bien pour les utilisateurs de la plateforme que pour nous fabricants

Sa simplicité d'utilisation pour la navigation et recherche de produits

La possibilité d'une recherche d'un produit par ses caractéristiques

Des plugins avec les logiciels métier (exemple : Revit, FISA, ATTIC+, etc)

