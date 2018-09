Datbim : Le LOD, un moyen de clarifier le contenu du BIM aux différentes étapes d’un projet

Grâce à cet outil qui définit un niveau de développement et de détail des éléments aux différentes étapes d'un projet, chaque contributeur sait exactement ce qu'il doit modéliser dans la maquette. Cette dernière ne contenant que des données pertinentes en qualité et en quantité, on fiabilise fortement le livrable BIM.

Les exigences de précision d'une maquette numérique partagée entre différents acteurs d'un projet constructif varient fortement selon son niveau d'avancement. Si elles sont faibles au stade de l'esquisse et des premiers plans d'architecte, elles deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure que le projet mûrit et qu'on s'approche du stade de l'exécution.

Dans ce contexte les acteurs du projet doivent pouvoir disposer d'un outil de mesure qui leur permette d'évaluer le niveau de précision de la maquette en cours de définition tout en garantissant la quantité et la qualité de l'information qui sera contenue dans le livrable BIM. C'est là qu'intervient le niveau de développement (LOD) ou niveau de détail (1) initialement défini par l'Institut des architectes des États-Unis (AIA) et actuellement développé par l'American General Contractors (AGC).

Son principe consiste à définir la quantité exacte de données qui doit être contenue dans le modèle selon le degré d'avancement d'un projet. Pour chaque discipline et chaque phase du projet, l'information requise est définie en fonction de l'usage souhaité. Grâce à cette approche, chaque « contributeur » sait exactement ce qu'il doit modéliser. De cette manière on optimise le modèle BIM puisqu'on est assuré que le livrable final contiendra toutes les informations pertinentes et ne sera pas encombré par des données inutiles.



(1 )Le niveau de développement est la référence universelle car le niveau de détail peut être considéré comme une de ses caractéristiques : plus un composant est développé, plus il comprend de détails.

Afin d'améliorer la communication entre utilisateurs du BIM sur les caractéristiques des éléments contenus dans les modèles, BIMForum (le chapitre américain de buildingSMART International) met à leur disposition son guide de spécification des niveaux de développement (LOD).

Développé sur la base du schéma du LOD de l'AIA, ce guide fournit des définitions et des illustrations des éléments BIM de différents systèmes de construction à différentes étapes de leur développement et de leur utilisation dans le processus de conception et de construction. Conçu comme une norme de référence, il est destiné à évoluer au fur et à mesure de l'utilisation du BIM. La spécification est mise à jour chaque année et les versions précédentes sont conservées sur le site www.bimforum.org/lod

