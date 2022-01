Date limite de participation finale prolongée lors des Prix Stevie® 2022 pour les ventes et le service à la clientèle

Les participants peuvent soumettre leurs candidatures jusqu'au 2 février aux prix des meilleures ventes et du service à la clientèle

FAIRFAX, Virginie, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la demande générale, les Prix Stevie® ont prolongé la date limite de participation finale de la 16e édition annuelle des Prix Stevie® pour les ventes et le service à la clientèle au mercredi 2 février. La date limite de participation initiale était le 12 janvier. Il s'agit des plus grands prix au monde pour les professionnels, les équipes et les organisations de la vente et du service à la clientèle.



Les dossiers de participation et les détails complets sur le concours sont disponibles à l'adresse http://www.StevieAwards.com/Sales.

Les candidats éligibles incluent les départements, les équipes et les professionnels du monde entier qui travaillent dans le service à la clientèle, les centres de contact, le développement commercial et les ventes. Les nouveaux produits, services et fournisseurs de solutions utilisés par ces professionnels sont également éligibles. Les prix 2022 récompenseront les réalisations depuis le 1er juillet 2019.

Les gagnants seront annoncés le 28 février 2022. Les lauréats des Prix Stevie d'or, d'argent et de bronze seront célébrés lors d'une cérémonie virtuelle de remise des prix le 11 mai.

Les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle présentent plus de 150 prix dans les catégories ventes, service à la clientèle, développement commercial, nouveaux produits et fournisseurs de solutions. Les participants peuvent soumettre autant de nominations qu'ils le souhaitent dans toutes les catégories.

Nouveauté cette année, pour toutes les catégories, les exigences en matière de présentation ont été étendues pour permettre aux nominations d'inclure les réalisations des deux dernières années au lieu d'une seule.

Il existe de nombreuses nouvelles catégories pour 2022, notamment Ingénieur commercial de l'année, Professionnel du support commercial de l'année, Professionnel virtuel et pré-vente de l'année, Innovation de vente à distance de l'année et Employeur commercial de l'année, ainsi qu'une toute nouvelle section de catégories récompensant les réalisations de Leadership éclairé dans les domaines du développement commercial, du service à la clientèle et des ventes. Découvrez toutes les catégories ici.

Les Prix Stevie ont également le plaisir de présenter le Prix de l'éthique dans les ventes, sponsorisé par Sales Partnerships. Cette catégorie n'a aucun frais de participation. Ce prix récompense les organisations pour leurs meilleures pratiques et leurs réalisations dans la démonstration des normes éthiques les plus élevées du secteur des ventes. Les participants peuvent soumettre des exemples spécifiques, des études de cas, des pratiques, etc. qui illustrent pourquoi l'organisation nominée doit être considérée comme un excellent exemple des meilleures pratiques de vente. Ce prix est basé sur les activités menées en 2021.

Maggie Miller, présidente des Prix Stevie, a commenté : « Chaque année, nos juges sont de plus en plus impressionnés par les candidatures soumises aux Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Nous encourageons toute organisation qui souhaite être reconnue pour ses réalisations depuis juillet 2019 à demander un dossier d'inscription afin de voir quelles catégories souligneraient le mieux ces réussites. »

Les lauréats de l'édition 2021 des Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle comprenaient la Croix-Rouge américaine, Blackbaud, Inc., Carbonite, Cisco Systems Inc., ClassicCars.com, DHL Express, ElectronicArts, GoDaddy, IBM, John Hancock Financial Solutions, Land O'Lakes, Mailchimp, Modern Campus, Nasdaq Governance Solutions, Nutrisystem, Paylocity, SoftPro, Travelzoo, ValueSelling Associates, VIZIO, Inc., Vodafone Turkey et bien plus encore.

Le concours 2022 sera jugé par plus de 150 professionnels à travers le monde.

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les Prix Stevie en Asie-Pacifique, les Prix Stevie en Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Prix Stevie pour les grands employeurs, les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs, les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle et les Prix Stevie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Prix Stevie reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com.

Contact marketing :

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

