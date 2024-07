Zurich (awp) - Le concepteur d'infrastructures informatiques Dätwyler IT Infra, filiale du conglomérat uranais éponyme, s'offre pour un montant non précisé le prestataire de services informatiques Macroby, dont les fondateurs et propriétaires étaient à la recherche d'un successeur.

La cible de reprise, active essentiellement en son fief zougois, dispose de clients dans les domaines de la publicité, l'architecture, l'impression ou encore l'industrie pharmaceutique, énumère un communiqué diffusé lundi. Fondée en 1996 par Toni Rodriguez et Peter Bieler, Macroby conservera sa marque et sera exploitée comme une filiale indépendante.

Dätwyler IT Infra emploie un millier de collaborateurs à travers le monde, générant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre du quart de milliard de francs suisses.

jh/al