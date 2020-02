Davantage de faillites en janvier

Zurich (awp) - Pour de nombreuses entreprises suisses, la nouvelle année a débuté par une faillite. En tout, 418 sociétés ont mis la clé sous la porte en janvier, soit une hausse de 6% sur un an, selon le cabinet Bisnode mercredi.

C'est l'est de la Suisse (+43%) et Zurich (+32%) qui ont enregistré les plus fortes hausses de faillite, suivis par la Suisse du sud-ouest (+11%). Dans l'espace Mittelland et le nord-ouest, la progression a atteint 2%. Le Tessin (-17%) et la Suisse centrale ont enregistré des reculs (-30%).

Les créations d'entreprises ont elles diminué (-2%) en Suisse. La chute est forte au Tessin (-26%), suivi par l'espace Mittelland (-16%), l'est (-8%) et le sud-ouest (-1%). En revanche, davantage de nouvelles inscriptions ont été comptabilisés dans le nord-ouest (+19%) et en Suisse centrale (+14%). A Zurich, la progression a atteint 1%.

sta/ra/ck/lk