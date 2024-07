Plus de 1 200 vols ont été annulés dimanche aux États-Unis, à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie du pays. Selon FlightAware.com, les principales compagnies aériennes, Delta Air Lines et United Airlines, ont été les premières à annuler leurs vols, à la suite de la cyber-panne mondiale survenue vendredi.

Les compagnies aériennes ont du mal à se remettre de la panne technologique qui a contraint de nombreux transporteurs à immobiliser leurs vols vendredi.

Delta a déclaré dimanche qu'elle n'avait pas d'autre commentaire à faire après une mise à jour effectuée samedi. Elle a déclaré samedi que la plupart de ses systèmes technologiques avaient été rétablis, mais qu'elle continuerait à enregistrer des annulations et des retards ce week-end. Elle a également indiqué qu'elle avait prolongé jusqu'à dimanche l'exemption de voyage accordée à ses clients.

CNBC a rapporté dimanche que Delta offrait à ses équipages une rémunération supplémentaire pour assurer les vols pendant qu'elle se remettait de la panne.

United Airlines n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Une mise à jour logicielle effectuée par l'entreprise mondiale de cybersécurité CrowdStrike, l'un des plus grands opérateurs du secteur, a déclenché les récents problèmes de systèmes non seulement dans les compagnies aériennes, mais aussi dans d'autres services, tels que les soins de santé et les services bancaires.