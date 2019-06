David Belliard élu tête de liste d'EELV pour les municipales à Paris

PARIS, 1er juin (Reuters) - Les adhérents d'Europe Ecologie-Les Verts ont choisi samedi David Belliard comme tête de liste pour les élections municipales de 2020 à Paris, une semaine après la deuxième place du parti écologiste aux élections européennes dans la capitale.

David Belliard, président du groupe écologiste au conseil de Paris, a notamment devancé Julien Bayou, porte-parole d'EELV et conseiller régional d'Ile-de-France, et Antoinette Guhl, adjointe de la maire de Paris chargée de l'économie sociale et solidaire, qui voulaient mener la campagne en tandem.

David Belliard a obtenu plus de 49% des voix au premier tour et ses concurrents ont renoncé à l'organisation d'un second. "La responsabilité c'était d'économiser un 2nd tour pour gagner en dynamique, dans le droit fil de la victoire de dimanche", a expliqué Julien Bayou sur Twitter.

David Belliard a salué ses concurrents et la complémentarité de leurs personnalités "pour faire une très, très belle campagne", lors d'un bref discours diffusé sur Twitter.

David Belliard est journaliste au magazine Alternatives économiques et a été directeur général adjoint de l'association Sidaction.

La liste EELV a obtenu dimanche 19,94% des suffrages dans la capitale (13,48% au niveau national), derrière celle de La République en marche-MoDem (32,92%) et devant Les Républicains (10,18%) et le Parti socialiste (8,17%). (Jean-Baptiste Vey)