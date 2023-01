Davos 2023 : Convertir les bureaux en logements pour enrayer la crise du logement - panel

Les valeurs de l'immobilier commercial sont en baisse car le ralentissement économique réduit la demande d'espace parmi les entreprises soucieuses des coûts, dont les employés passent moins de jours au bureau depuis la pandémie de COVID-19.

Mais cela pourrait constituer une opportunité pour répondre à la pénurie de logements, selon les patrons de l'immobilier.

"Les immeubles de bureaux doivent être convertis en logements", a déclaré Howard Lutnick, président et PDG de la société d'investissement Cantor Fitzgerald, basée à New York, lors d'une discussion de groupe. "Ils vont devenir des curiosités et il faut les réparer".

Les bureaux sont plus vides que ne le suggèrent les données officielles, car la plupart des immeubles génèrent encore des revenus pour les propriétaires. Cependant, à mesure que ces contrats de location expirent, des villes comme New York auront un nombre important de bâtiments obsolètes, a déclaré Christian Ulbrich, PDG de la société mondiale de conseil immobilier JLL Inc.

"Nous devons donc réaffecter ces bâtiments d'une manière ou d'une autre, sinon ils seront vides et seront démolis."

Des millions de travailleurs ont été contraints de travailler à domicile pendant les lockdowns visant à freiner la propagation du COVID-19 en 2020. Les patrons ont maintenant du mal à persuader une grande partie de ce personnel de renoncer aux avantages du travail à domicile, a ajouté Ulbrich.

"Vous avez une couche intermédiaire de cadres et de dirigeants qui apprécient leur maison en banlieue et ne veulent pas avoir à faire la navette, et cela crée évidemment le problème des jeunes qui ne reviennent pas non plus", a-t-il dit.

Mais les villes qui ont perdu leur effervescence du lundi au vendredi pourraient être revigorées si les autorités publiques sont disposées à apporter un soutien financier à la conversion de bureaux sous-utilisés en logements, car la reconversion des bâtiments existants peut s'avérer très coûteuse, ont indiqué les panélistes.

Le coût pour rendre les développements durables s'avère également difficile, ont ajouté les panélistes.

"Les logements à faible revenu ne peuvent pas être écologiques, ils doivent être bon marché", a déclaré M. Lutnick. "C'est un conflit profond partout dans le monde... C'est très difficile."

Nathalie Palladitcheff, PDG de la société immobilière canadienne Ivanhoé Cambridge, a déclaré qu'elle était optimiste et que davantage de bâtiments pourraient être convertis de manière durable grâce à des investissements dans la technologie et les matériaux.

"Le meilleur bâtiment pour la planète est celui que l'on ne construit pas", a-t-elle déclaré.