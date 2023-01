Davos 2023 : Greta Thunberg accuse les entreprises énergétiques de jeter les gens "sous le bus".

Greta Thunberg a exhorté le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, à empêcher l'industrie énergétique mondiale et les financiers qui les soutiennent d'alimenter les investissements en carbone.

"Tant qu'ils pourront s'en tirer, ils continueront à investir dans les combustibles fossiles, ils continueront à jeter les gens sous le bus", a prévenu Mme Thunberg.

Lors d'une table ronde avec M. Birol en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), les militants ont déclaré avoir présenté une lettre de "cessation et désistement" aux PDG leur demandant de cesser d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction de pétrole, de gaz et de charbon.

L'industrie pétrolière et gazière, qui a été accusée par les activistes de détourner le débat sur le changement climatique dans la station de ski suisse, a déclaré qu'elle devait faire partie de la transition énergétique car les combustibles fossiles continueront à jouer un rôle majeur dans le panorama énergétique au fur et à mesure que le monde passera à une économie à faible émission de carbone.

Thunberg a rejoint ses collègues activistes Helena Gualinga de l'Équateur, Vanessa Nakate de l'Ouganda et Luisa Neubauer de l'Allemagne pour discuter des grands enjeux avec Birol.

Birol a remercié les militants de l'avoir rencontré, mais a insisté sur le fait que la transition devait inclure un panorama de parties prenantes, notamment face à la crise mondiale de la sécurité énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.

Le chef de l'AIE a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de justifier les investissements dans de nouveaux champs pétrolifères en raison de la pénurie d'énergie, affirmant que d'ici à ce que ceux-ci soient opérationnels, la crise climatique serait pire.

Il a également déclaré qu'il était moins pessimiste que les activistes climatiques quant au passage aux énergies propres.

"Nous pouvons avoir un léger optimisme légitime", a-t-il déclaré, ajoutant : "L'année dernière, la quantité d'énergies renouvelables arrivant sur le marché a atteint un niveau record."

Mais il a admis que la transition n'était pas assez rapide et a prévenu que les pays émergents et en développement risquaient d'être laissés pour compte si les économies avancées ne soutenaient pas la transition.

DE L'ARGENT RÉEL

La conférence des Nations Unies sur le climat, qui s'est tenue en Égypte l'année dernière, a créé un fonds pour les pertes et dommages afin de dédommager les pays les plus touchés par les événements liés au changement climatique.

Nakate, qui a organisé une manifestation solitaire devant le parlement ougandais pendant plusieurs mois en 2019, a déclaré que ce fonds "est toujours un seau vide, sans argent du tout."

"Il y a un besoin d'argent réel pour les pertes et les dommages".

En 2019, Thunberg, alors âgée de 16 ans, a participé à la principale réunion du WEF, déclarant de façon célèbre aux dirigeants que "notre maison est en feu". Elle est retournée à Davos l'année suivante.

Mais elle a refusé de participer en tant que déléguée officielle cette année, car l'événement est revenu à son créneau habituel de janvier.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas plaider pour le changement de l'intérieur, Mme Thunberg a répondu qu'il y avait déjà des militants qui le faisaient.

"Je pense que cela devrait être des personnes en première ligne et non des personnes privilégiées comme moi", a-t-elle déclaré. "Je ne pense pas que les changements dont nous avons besoin aient beaucoup de chances de venir de l'intérieur. Ils sont plus susceptibles de venir de la base."

