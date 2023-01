Davos 2023 : L'Europe doit saisir sa chance de rattraper le temps perdu - Gentiloni

S'exprimant en marge du Forum économique mondial de Davos, Gentiloni a déclaré que le bloc pourrait éviter une récession totale cette année et s'en sortir avec ce qu'il a appelé une "contraction limitée" de l'économie au premier trimestre.

"Le mot clé du moment est peu profond", a déclaré Gentiloni à Reuters, utilisant ce mot pour caractériser la profondeur d'une éventuelle récession quelques semaines avant que la Commission ne publie ses nouvelles prévisions économiques.

Tout en notant les "risques énormes", tels que la guerre en Ukraine, qui pèsent sur l'avenir à court terme de l'Europe, il a déclaré que la chute des prix de l'énergie, le fait que l'inflation semble avoir atteint un pic à la fin de l'année dernière et la relative bonne tenue des marchés du travail donnaient des raisons d'espérer.

M. Gentiloni a noté que la région avait jusqu'à présent évité ses pires craintes d'il y a un an, à savoir que les accrocs énergétiques entraîneraient des pannes massives pour les entreprises et les consommateurs, des faillites d'entreprises et des troubles sociaux à grande échelle.

"Globalement, cette perspective moins pessimiste devrait nous encourager dans la voie difficile qui est la nôtre", a-t-il déclaré, faisant référence aux défis à court terme tels que la sauvegarde des approvisionnements énergétiques de l'hiver prochain tout en rendant l'économie plus résiliente et plus verte à long terme.

M. Gentiloni a reconnu les différences entre les capitales de l'UE sur la manière de financer un nouvel accord vert dévoilé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, mardi, mais a exhorté ces pays à définir d'abord l'objectif et la portée de l'effort.

"Nous devrions éviter de commencer par la fin de la discussion. Nous savons que le financement commun de l'UE est toujours difficile à aborder", a-t-il déclaré, exhortant les capitales à accepter d'abord le principe qu'il s'agit d'une initiative conjointe de l'UE et à définir les projets prioritaires.

M. Gentiloni a identifié les semi-conducteurs et des domaines tels que l'hydrogène vert comme des domaines prioritaires possibles, citant la nécessité de projets européens communs pour atteindre les niveaux d'échelle requis pour un bloc de 450 millions de citoyens.

Ces derniers mois, l'Europe est devenue plus pragmatique dans ses relations avec la Chine, en raison de préoccupations allant des droits de l'homme à l'interprétation des règles commerciales par Pékin. M. Gentiloni a déclaré que cela conduisait à une nouvelle volonté d'envisager une coopération industrielle au niveau de l'UE afin de rendre le bloc moins dépendant des autres.

"Il y a cinq à dix ans, la politique industrielle au niveau européen était taboue", a-t-il déclaré. "Le défi que la Chine rend chaque jour plus clair est que nous devons rattraper notre retard dans certains secteurs si nous voulons cette fameuse autonomie stratégique dans les années à venir."