Davos 2023 : L'Europe et l'OTAN construisent l'unité de l'Ukraine dans la zone interdite à la Russie

Le Forum économique mondial (WEF), qui reprend son créneau hivernal dans la station de ski suisse haut de gamme cette semaine, était autrefois le terrain de jeu des magnats de Moscou pour conclure des accords, mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les fêtes à la mode et les réunions d'investissement avec des politiciens, des cadres et des universitaires russes n'existent plus.

En revanche, un important contingent des alliés les plus proches de l'Ukraine, issus des pays baltes, des pays nordiques et de l'Europe de l'Est, ainsi que les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN, sont tous présents avant une réunion cruciale à Ramstein, en Allemagne, vendredi, qui devrait voir de nouvelles promesses d'armement sophistiqué faites à l'Ukraine.

La Russie et la Biélorussie ont entamé lundi des exercices militaires conjoints, qui ont fait craindre à Kiev et à l'Ouest que Moscou puisse utiliser son allié pour lancer une nouvelle offensive terrestre en Ukraine.

"En route de Lituanie vers @Davos où j'ai été invité à prendre la parole. La Lituanie est un très bon ami de l'Ukraine, alors vous savez ce que je vais dire. #ArmUkraineNow", a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis sur Twitter.

Parmi les dirigeants du G7, seul le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays est sous pression pour livrer des chars Leopard dernier cri à l'Ukraine, s'adressera aux participants.

"L'absence des grandes puissances laisse le WEF comme une plateforme pour les nations moyennes et plus petites, qui veulent s'exprimer et être entendues au milieu de l'agression de la Russie", a déclaré un diplomate européen.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février de l'année dernière, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour "dénazifier" et démilitariser son voisin.

L'Ukraine, qui a dominé la dernière grande réunion du WEF en mai, a envoyé une autre délégation de haut niveau. Celle-ci se concentrera sur la mise en place des blocs pour sa future reconstruction.

Son président, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré à la fin de l'année dernière, après des entretiens avec Larry Fink, directeur général du plus grand fonds d'investissement du monde, BlackRock, que les entreprises étaient prêtes à investir dans le redressement de l'Ukraine et qu'elle exposerait son point de vue à Davos.

"La position et les perspectives de l'Ukraine y seront présentées", a déclaré Zelenskiy en décembre.

La Maison de l'Ukraine, située dans la rue principale de la ville, présente une exposition montrant la destruction de la ville de Kherson après sa récupération par les forces ukrainiennes de l'occupation russe.

Pour le WEF, un forum conçu pour encourager la paix et l'intégration économique, remplir ce mandat et rester impartial peut s'avérer délicat. Il dispose d'un panel sur la cartographie des trajectoires de la Russie, mais aucun de ses intervenants n'est russe.