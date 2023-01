Davos 2023 : Le changement climatique entraîne une hausse du paludisme et de la tuberculose en période de récession

D'énormes poussées d'infections palustres ont suivi les récentes inondations au Pakistan et les cyclones au Mozambique en 2021, a déclaré Peter Sands, le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

"Chaque fois que vous avez un événement météorologique extrême, il est assez courant d'avoir une poussée de paludisme", a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

L'augmentation des événements climatiques extrêmes, et les grandes mares d'eau stagnante qui en résultent et qui attirent les moustiques, rendent les populations les plus pauvres vulnérables.

Il a ajouté que le changement climatique modifiait également la géographie des moustiques. Les hauts plateaux d'Afrique, au Kenya et en Éthiopie, succombent désormais à la malaria en raison d'un changement des basses températures qui rendaient autrefois la région insupportable pour les moustiques.

Sands dirige le plus grand fonds mondial, qui investit dans la lutte contre la tuberculose, la malaria et le VIH/SIDA dans certaines des nations les plus pauvres du monde.

Le fonds, qui s'était fixé pour objectif de réunir 18 milliards de dollars, a jusqu'à présent récolté 15,7 milliards de dollars, soit la plus grosse somme jamais réunie dans le domaine de la santé mondiale.

Une partie du manque à gagner, a-t-il dit, est due à un milliard de dollars provenant des fluctuations monétaires qui ont affecté les dons.

Pour l'avenir, le changement climatique n'est qu'un des facteurs qui pourraient entraver les efforts d'éradication des maladies, a déclaré M. Sands.

La guerre en Ukraine a entraîné une aggravation du sida et de la tuberculose. Dans les pays à revenu intermédiaire comme l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie, les cas de tuberculose parmi les populations les plus pauvres sont également en augmentation.

Avec les craintes d'une récession mondiale, Sands a déclaré que ces pays subiraient une pression accrue.

"Je pense que la grande préoccupation de notre point de vue est de savoir ce qu'il advient des budgets de santé dans les quelque 120 pays dans lesquels nous investissons."

Et même au sein de ces budgets de santé, quelle part est absorbée par COVID ?"