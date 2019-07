Dazzl / Mot-clé(s) : Identité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Dazzl nomme Lionel Reina, directeur général d'APO Group, comme membre de son conseil d'administration Possédant une vaste expérience internationale dans le secteur des technologies, M. Reina est bien placé pour conseiller Dazzl en matière de prise de décision stratégique et aider la société à progresser vers la prochaine étape de son développement. Cesson-Sévigné, France, 23 juillet 2019 -- Dazzl (www.Dazzl.tv), société innovante dans le domaine des solutions de diffusion vidéo multicaméra en direct, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lionel Reina (http://bit.ly/2StWLSf), directeur général d'APO Group (www.apo-opa.com), à son conseil d'administration. Cette décision met en lumière les ambitions de Dazzl, qui souhaite accélérer sa croissance et son exposition à l'international. Télécharger la photo : http://bit.ly/2GpvETE Depuis son entrée en scène remarquée en 2016, Dazzl a bouleversé le monde de la diffusion en direct en utilisant les réseaux sociaux pour mettre à la disposition de tous un service de vidéo en temps réel de haute qualité. La technologie immersive de la société permet d'offrir un contenu multi-points de vue à partir de téléphones mobiles, de drones et d'autres sources en direct, créant ainsi des expériences utilisateur interactives pouvant être publiées en direct sur divers canaux de réseaux sociaux. Pour la première fois, un contenu de diffusion en direct de qualité professionnelle peut être produit depuis n'importe quel lieu doté d'une connexion Internet en utilisant un simple smartphone. Alors que la société entame une nouvelle phase de son développement, M. Reina apporte une expérience considérable dans le cadre de son rôle de conseiller. Son expertise exceptionnelle couvre les univers de la technologie, des affaires et des relations avec les médias au niveau international, faisant de lui le candidat idéal pour aider Dazzl à conquérir de nouveaux publics sur les marchés en développement. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, M. Reina a travaillé avec des chaînes de télévision, des radios et des publications numériques de premier plan, non seulement en Afrique et au Moyen-Orient, mais également dans le monde entier. Il apporte donc à Dazzl de nouvelles perspectives médiatiques, à un moment où la société cherche à accélérer sa croissance et à passer à l'échelon supérieur. M. Reina a précédemment été directeur général Moyen-Orient et Afrique chez Orange Business Services (OBS), la division B2B de l'opérateur télécoms français Orange. Il a également occupé le poste de directeur pour le Moyen-Orient de la société Accenture dans la région du Golfe. Lionel Reina possède une vaste expérience de travail au sein de conseils d'administration de diverses organisations à travers le monde. Il a notamment été vice-président de la Chambre de commerce française à Dubaï, dont il a été membre du conseil d'administration de 2009 à 2012. Pendant cette même période, il a été le fondateur et président du French Executive Club de Dubaï (« Le Club »). « La nomination de Lionel Reina reflète la valeur que nous accordons à son expérience et à ses connaissances », a déclaré Thierry Scozzesi, co-fondateur et PDG de Dazzl. « Il comble de manière unique le fossé crucial entre la technologie et les médias. Lionel opère au c?ur même de la communauté internationale des communications et nous sommes ravis qu'il puisse nous aider à un moment où nous cherchons à proposer nos services à de nouveaux publics dans le monde entier. » « Ce que fait Dazzl dans les domaines des réseaux sociaux et de la diffusion est absolument passionnant », a commenté Lionel Reina. « Dazzl est une jeune entreprise technologique proposant de nouvelles solutions numériques qui révolutionneront la manière dont les gens consomment l'information. En tant que directeur général d'APO Group, je suis dans une position privilégiée qui me permet d'aider des entreprises comme Dazzl à se faire connaître. Je pense que Dazzl est précisément le type d'organisation qui peut compléter notre propre portefeuille dans les années à venir. » --Fin-- Contact presse : Dazzl

Thierry Scozzesi

Tél. : + 33 (0) 6 75 39 76 63

E-mail : thierry@dazzl.tv À propos de Dazzl Dazzl (www.Dazzl.tv) est une plateforme de streaming vidéo qui permet aux organisations de capturer, monter et diffuser des événements en direct et simultanément sur de multiples plateformes ou sites Internet de réseaux sociaux. Basée sur le Cloud, la production vidéo de Dazzl aide les créateurs et les administrateurs de contenus à rendre leur production immédiate, immersive et interactive, donc extrêmement attrayante. Au début du mois, Dazzl a remporté le Prix Eurovision Services Sport Award for Technology Startup, décerné dans le cadre de la conférence Spot 2019 à Lausanne, en Suisse https://lnkd.in/eGgSmJQ





