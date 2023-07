Le géant mondial du diamant De Beers a annoncé mardi la première production de sa nouvelle exploitation souterraine de 2,2 milliards de dollars à la mine de Venetia en Afrique du Sud.

De Beers, une unité d'Anglo American Plc, a mis fin en décembre 2022 à l'exploitation à ciel ouvert de la mine de Venetia, qui durait depuis 30 ans, pour passer au projet d'exploitation souterraine qu'elle a commencé à développer il y a dix ans.

L'exploitation souterraine hautement mécanisée est actuellement achevée à 70 % et produira entre 4,5 et 5,5 millions de carats de diamants par an, a déclaré De Beers dans un communiqué. De Beers a produit 34,6 millions de carats en 2022 et sa production pour 2023 devrait se situer entre 30 et 33 millions de carats.

"L'investissement dans l'exploitation souterraine de la mine de classe mondiale de Venetia renforce la production mondiale du groupe De Beers à long terme et témoigne de notre engagement envers l'Afrique du Sud", a déclaré Moses Madondo, directeur général des opérations gérées par le groupe De Beers.

La construction et l'augmentation de la production à Venetia se poursuivront au cours des prochaines années, prolongeant la durée de vie de la mine jusqu'à au moins 2046, a déclaré De Beers.