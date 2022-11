De BlockFi à Genesis, les sociétés de crypto-monnaies sont exposées à FTX 29/11/2022 | 06:05 Envoyer par e-mail :

Après l'effondrement de la plateforme de cryptomonnaies FTX, le secteur se prépare à une réaction en chaîne en raison de l'exposition de nombreuses entreprises à FTX et à sa société de négociation affiliée, Alameda Research. Reuters a dressé une liste d'entreprises qui ont donné des informations sur leur exposition à la société de Sam Bankman-Fried. BLOCKFI BlockFi a déposé son bilan le 28 novembre, quelques semaines après que la société spécialisée dans les prêts a déclaré qu'elle suspendait les retraits de ses clients. En juillet, FTX avait signé un accord avec une option d'achat de BlockFi pour un montant maximal de 240 millions de dollars. GENESIS La branche de prêt de crypto du courtier américain en actifs numériques Genesis Trading a suspendu les rachats de clients au début du mois, citant la défaillance soudaine de FTX. Genesis a déclaré dans un tweet le 10 novembre que son activité de produits dérivés avait environ 175 millions de dollars de fonds bloqués sur FTX. Cependant, Genesis n'avait aucune exposition matérielle au jeton natif de FTX, FTT, ou à tout autre jeton émis par des échanges centralisés, a déclaré la firme dans un tweet le 9 novembre. BINANCE Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a précipité la chute de FTX le 6 novembre lorsqu'il a déclaré dans un tweet que la bourse de crypto-monnaies allait vendre ses avoirs en FTT. Zhao a déclaré lors d'un événement sur les espaces Twitter que Binance avait précédemment détenu 580 millions de dollars de TTF, dont "nous n'avons vendu qu'une toute petite partie, nous détenons toujours un grand sac." RÉSEAU CELSIUS Le créancier de crypto en faillite Celsius Network a déclaré dans un tweet le 11 novembre qu'il détenait 3,5 millions de jetons Serum (SRM) sur FTX ainsi qu'environ 13 millions de dollars de prêts à la société de négociation liée à FTX, Alameda Research. Les prêts étaient sous-collatéralisés, principalement par des jetons FTX, a déclaré Celsius. COINBASE Coinbase Global Inc a déclaré dans un billet de blog le 8 novembre qu'elle avait 15 millions de dollars de dépôts sur FTX. Elle a déclaré n'avoir aucune exposition à FTT ou Alameda Research et aucun prêt à FTX. COINSHARES Le gestionnaire d'actifs cryptographiques CoinShares a une exposition de 30,3 millions de dollars à la bourse cryptographique FTX, a-t-il déclaré dans un communiqué le 10 novembre. Le PDG de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, a déclaré que la santé financière du groupe restait "solide". CRYPTO.COM La bourse de crypto-monnaies Crypto.com, basée à Singapour, a déclaré le 14 novembre qu'elle avait transféré environ 1 milliard de dollars vers FTX au cours d'une année, mais que la plupart de ces fonds avaient été récupérés et que l'exposition au moment de l'effondrement de FTX était inférieure à 10 millions de dollars. Le PDG Kris Marszalek a déclaré que l'entreprise prouverait le contraire à tous les opposants qui pensaient que la plate-forme était en difficulté, ajoutant qu'elle avait un bilan robuste et ne prenait aucun risque. GALAXY DIGITAL La société de services financiers en crypto-monnaies Galaxy Digital Holdings Ltd a déclaré dans sa déclaration de résultats du troisième trimestre le 9 novembre - le jour après que FTX ait gelé les retraits - qu'elle avait une exposition de 76,8 millions de dollars à FTX, dont 47,5 millions de dollars étaient "en cours de retrait". GALOIS CAPITAL Le hedge fund Galois Capital avait la moitié de ses actifs piégés sur FTX, le co-fondateur Kevin Zhou a déclaré aux investisseurs dans une lettre récente, a rapporté le Financial Times, estimant le montant à environ 100 millions de dollars. Galois n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. KRAKEN La bourse de cryptomonnaies Kraken a déclaré le 10 novembre qu'elle détenait environ 9 000 jetons FTT sur la bourse FTX et qu'elle n'était pas affectée "de manière significative". SILVERGATE CAPITAL CORP Silvergate Capital Corp a déclaré le 11 novembre que FTX représentait moins de 10 % des 11,9 milliards de dollars de dépôts de tous les clients d'actifs numériques au 30 septembre. Le fournisseur de solutions financières pour les actifs numériques a également déclaré que Silvergate n'a pas de prêts ou d'investissements en cours dans FTX, et que FTX n'est pas un dépositaire pour les prêts à effet de levier Silvergate Exchange Network (SEN) garantis par des bitcoins de Silvergate. VOYAGER DIGITAL Le prêteur de crypto-monnaies en faillite Voyager Digital, qui devait vendre ses actifs à FTX après une offre de 1,42 milliard de dollars par la bourse en septembre, avait un solde d'environ 3 millions de dollars chez FTX. Il a également rouvert les enchères plus tôt ce mois-ci. GRAYSCALE Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale, dont le produit phare Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) est le plus grand fonds bitcoin du monde, a déclaré aux investisseurs que les récents événements du marché n'ont eu aucun impact sur les opérations de ses produits ou sur la sécurité des avoirs dans ses fonds.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BITCOIN (BTC/EUR) -1.07% 15667.6 -62.73% BITCOIN (BTC/USD) -1.30% 16207 -66.05% BITCOIN TRUST -2.31% 6.35 -63.23% CELSIUS NETWORK (CEL/USD) -0.26% 0.4903 -88.41% CRONOS (CRO/USD) -2.17% 0.0631 -89.22% GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD. -0.25% 3.94 -82.56% MSCI SINGAPORE (GDTR) -0.33% 5589.04 -10.68% SILVERGATE CAPITAL CORPORATION -11.12% 25.9 -80.34% THE BITCOIN FUND -2.22% 20.23 -66.09%