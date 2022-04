De Guindos (BCE) n'exclut pas une hausse des taux d'intérêt en juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, a estimé jeudi qu'une hausse des taux d'intérêt en juillet était "possible".

Selon une retranscription diffusée sur le site internet de la BCE d'un entretien à l'agence de presse Bloomberg, le banquier central a indiqué penser que "le programme [d'achats nets d'actifs, ou APP] devrait se terminer en juillet et, pour la première hausse des taux, nous devrons étudier nos projections, les différents scénarios et, alors seulement, prendre une décision. Et rien n'a été décidé à ce jour".

La première hausse des taux d'intérêt "dépendra des données obtenues en juin. Dans le contexte actuel, juillet est possible et septembre, ou une date ultérieure, est également possible. Nous étudierons les données et deciderons à ce moment-là", a indiqué le responsable lors de l'entretien.

En réaction à ces propos, l'euro s'adjuge 0,6% face au dollar jeudi, à 1,0926.

Luis de Guindos a précisé que le rythme de relèvement des taux dépendrait de l'évolution de l'inflation, qui est aux deux tiers due aux prix de l'énergie, contre lesquels la politique monétaire a peu d'effet. "Le principal risque est que ce type d'inflation devienne de plus en plus persistant et provoque des effets de second tour. Nous devons surveiller ce point très très attentivement", a-t-il ajouté.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Site Internet: https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2022/html/ecb.in2204218f5354b0fb.en.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2022 04:04 ET (08:04 GMT)