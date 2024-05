Le président démocrate Joe Biden et l'ancien président républicain Donald Trump prévoient de s'affronter lors d'un débat présidentiel le 27 juin et d'un autre le 10 septembre avant l'élection du 5 novembre, dans le cadre d'une tradition marquée par certains des moments les plus mémorables de l'histoire politique moderne des États-Unis :

- 1960 : Le premier débat télévisé oppose le candidat démocrate John F. Kennedy au vice-président républicain Richard Nixon, qui se remet d'une visite à l'hôpital et a une ombre de 5 heures, ayant refusé de se maquiller. Les 70 millions de téléspectateurs se sont concentrés sur ce qu'ils ont vu, et non sur ce qu'ils ont entendu. Kennedy remporte l'élection.

- 1976 : Lors du premier débat télévisé en 16 ans, le démocrate Jimmy Carter affronte le président républicain sortant non élu Gerald Ford. Dans des remarques considérées comme une gaffe majeure, Ford a déclaré : "Il n'y a pas de domination soviétique à l'Est : "Il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est, et il n'y en aura jamais sous une administration Ford". Carter remporte l'élection.

- 1980 : Carter participe à un deuxième débat avec le républicain Ronald Reagan, après avoir boycotté le premier pour avoir inclus le candidat d'un tiers parti, John Anderson. Le président accuse Reagan d'avoir l'intention de réduire le financement des soins de santé pour les Américains de 65 ans et plus. Reagan, qui s'était déjà plaint que Carter déformait ses positions sur un certain nombre de questions, a déclaré : "C'est reparti" et s'est esclaffé, provoquant les rires du public et inventant une phrase d'accroche. Reagan remporte l'élection.

- 1984 : Reagan, 73 ans, réussit à désamorcer la question de son âge lorsqu'il débat avec le démocrate Walter Mondale, 56 ans : "Je veux que vous sachiez que je ne ferai pas de l'âge un enjeu de cette campagne. Je ne vais pas exploiter, à des fins politiques, la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire". Reagan est réélu.

- 1988 : Lors d'un débat contre le vice-président républicain George H. W. Bush, le démocrate Michael Dukakis se voit demander s'il serait favorable à la peine de mort pour un homme qui a violé et assassiné sa femme. La question offrait à un candidat surnommé "l'homme de glace" par ses détracteurs l'occasion de montrer son côté émotif. Sa réponse laborieuse a eu l'effet inverse. Bush a remporté l'élection.

Le débat sur la vice-présidence s'anime lorsque Dan Quayle, le colistier de Bush, se compare politiquement à John F. Kennedy. Le démocrate Lloyd Bentsen a répondu d'un ton calme et mortel : "Sénateur, j'ai servi avec Jack Kennedy : "Sénateur, j'ai servi avec Jack Kennedy. J'ai connu Jack Kennedy. Jack Kennedy était un de mes amis. Sénateur, vous n'êtes pas Jack Kennedy".

- 1992 : Trois candidats - Bush, le démocrate Bill Clinton et l'indépendant Ross Perot - se partagent la scène. Clinton remporte l'élection.

- 1996 : lors d'un débat avec Clinton, un étudiant demande au républicain Bob Dole si, à 73 ans, il est trop vieux pour comprendre les besoins des jeunes. Il répond qu'à son âge, l'intelligence et l'expérience lui donnent l'avantage de la sagesse. Clinton a rétorqué : "Je peux seulement vous dire que je ne pense pas que le sénateur Dole soit trop vieux pour être président. C'est l'âge de ses idées que je mets en doute". Clinton a été réélu.

- 2000 : Lors de son premier débat avec le républicain George W. Bush, le vice-président démocrate Al Gore s'est attiré des critiques négatives pour avoir soupiré bruyamment pendant que Bush parlait. "Nous faisons tous des erreurs. Il m'est arrivé d'altérer une ou deux syllabes", a déclaré George W. Bush lors de leur deuxième débat, en prononçant volontairement mal le mot "syllabe". Bush a remporté l'élection.

- 2004 : Le dernier débat entre Bush et le démocrate John Kerry a offert aux électeurs un contraste de style saisissant, Bush s'en tenant à des arguments simples tandis que Kerry a présenté une série de faits pour défendre son point de vue. Bush est réélu.

- 2008 : Sarah Palin, colistière du républicain John McCain, et Joe Biden, colistier du démocrate Barack Obama, se sont affrontés sur l'économie et l'Irak lors d'un débat de vice-présidence animé mais poli. Mme Palin a souvent fait preuve d'un style folklorique. À un moment donné, elle a déclaré : "Aw, say it ain't so, Joe", ajoutant un "doggone it" pour faire bonne mesure. MM. Biden et Palin se sont tous deux engagés à rendre la politique économique américaine plus favorable aux travailleurs de la classe moyenne, mais M. Biden a déclaré que M. McCain avait qualifié les fondamentaux de l'économie de solides lorsque la crise financière a éclaté. C'est le ticket Obama-Biden qui a remporté l'élection.

- 2012 : Lors de son premier débat avec le républicain Mitt Romney, M. Obama a trébuché, ce qui a surpris et inquiété ses partisans. Mais lors du deuxième débat, Romney, répondant à une question sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, a déclaré qu'il avait "des classeurs remplis de femmes" comme candidates à des postes ministériels. Cette phrase est devenue un mème sur les réseaux sociaux, avec des tweets, des œuvres d'art originales et un groupe Facebook se moquant de Romney. Obama a de nouveau gagné.

- 2016 : Le premier débat entre l'homme d'affaires Donald Trump et l'ancienne secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton a attiré 84 millions de téléspectateurs américains, un record pour un débat et un chiffre rare à l'ère du streaming numérique. Un échange d'insultes a dominé leur deuxième débat, Mme Clinton reprochant à M. Trump les remarques sexuellement agressives qu'il a formulées à l'égard des femmes dans une cassette vidéo de 2005 qui vient d'être révélée. M. Trump a cherché à détourner les critiques en accusant Bill Clinton, le mari de la candidate, d'avoir fait pire à l'égard des femmes. Dans son livre publié en 2017, Mme Clinton a écrit que lors de leur deuxième débat, M. Trump lui avait donné la chair de poule en la harcelant autour de la scène et qu'elle s'était demandé si elle n'aurait pas dû lui dire de "reculer, sale type". Au lieu de cela, elle a déclaré : "J'ai gardé mon sang-froid, aidée par une vie entière passée à faire face à des hommes difficiles qui essayaient de me déstabiliser." Lors du troisième débat, Trump a qualifié Clinton de "femme si méchante" et a refusé de dire s'il accepterait les résultats de l'élection. Trump a remporté l'élection.

- 2020 : En baisse dans les sondages, le président Trump aborde son premier débat avec M. Biden, l'ancien vice-président, en cherchant la bagarre. Mais son caractère belliqueux a joué en sa défaveur. Il a interrompu à plusieurs reprises M. Biden et le modérateur, Chris Wallace, au point de rendre l'événement incontrôlable. Il a attaqué la famille de M. Biden. Les sondages et les groupes de discussion menés par la suite ont montré que les électeurs étaient dégoûtés par son comportement. À un moment donné, alors que M. Trump l'interrompait, M. Biden a déclaré : "Voulez-vous vous taire, monsieur ? "Vous allez vous taire ? Ce n'est pas du tout présidentiel". Wallace a dit à Trump : Wallace a dit à Trump : "Je pense que le pays serait mieux servi si nous permettions aux deux personnes de parler avec moins d'interruptions. J'en appelle à vous, monsieur, pour que vous le fassiez". Trump, faisant référence à Biden, a répondu : "Et lui aussi". Wallace : "Eh bien, franchement, c'est vous qui l'interrompez le plus". Plus tard, M. Trump abandonnera le deuxième débat après qu'il a été remplacé par un format virtuel à la suite de son diagnostic de COVID-19. Il a ensuite adopté un ton plus modéré pour le dernier face-à-face avec Biden.

Lors du débat vice-présidentiel de la même année, une mouche domestique égarée a brièvement dominé la scène nationale américaine, faisant le buzz lorsqu'elle s'est perchée sur les cheveux blancs coupés du vice-président Mike Pence alors qu'il débattait avec sa rivale démocrate, la sénatrice américaine Kamala Harris.