De' Longhi s'empare de l'ensemble des actions du valaisan Eversys

Zurich (awp) - De' Longhi a acquis l'ensemble des actions du fabricant valaisan de machines à café professionnelles Eversys. Déjà actionnaire minoritaire de la société établie à Sierre, le groupe italien a déboursé pas moins de 110 millions de francs suisses pour s'emparer des 60% restants, portant ainsi le prix d'acquisition total à environ 150 millions.

La transaction, qui nécessite encore le feu vert des autorités de la concurrence, devrait être finalisée durant le semestre en cours, écrit lundi De' Longhi dans un communiqué. Fondée en 2009 par Jean-Paul In-Ablon et Robert Bircher, Eversys est spécialisée dans la production de machines à espresso professionnelles entièrement automatiques. Le groupe De Longhi a pris une participation de 40% dans la société en 2017.

De quelque 17 millions de francs suisses en 2016, le chiffre d'affaires d'Eversys s'est hissé l'an dernier à 65 millions et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté à 12 millions. Le développement remarquable de l'entreprise sierroise résulte aussi de la collaboration avec De' Longhi, Eversys ayant bénéficié non seulement du soutien financier du groupe italien, mais aussi de son savoir-faire industriel et de ses structures de distribution.

Eversys développe des machines à café automatiques avec l'ambition d'atteindre la qualité des appareils traditionnels. Outre la marque éponyme, le groupe De' Longhi contrôle également les fabricants d'appareils électroménager Kenwood, Braun, Nutribullet et Ariete.

Etabli à Trévise, De' Longhi a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,37 milliards d'euros (2,59 milliards de francs suisses) et un bénéfice net de 200 millions. Les machines à café ont représenté à elles seules la moitié des revenus dégagés en 2020.

