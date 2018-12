De bonnes nouvelles pourraient entrainer un rebond des actions, estime Evli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le sentiment est morose et la perception technique des marchés est confuse, observe Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. Certains indicateurs économiques ont atteint leur point le plus haut mais de manière générale les valorisations restent modérées. L’écart entre les valorisations des actions à la baisse et la croissance continue des profits a été particulièrement large cette année. En d’autres termes, le marché valorise des actions dans le but de refléter un scénario de faible croissance, explique le gérant.Selon lui, de bonnes nouvelles pourraient entrainer une recrudescence des prix.