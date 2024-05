Les vidéos manipulées occupent le devant de la scène alors que la campagne électorale s'intensifie en Inde. De fausses vidéos impliquant deux collaborateurs du Premier ministre Narendra Modi ont déclenché des enquêtes de police et l'arrestation de certains membres de son parti rival, le Congrès.

La semaine dernière, M. Modi a déclaré que de fausses voix étaient utilisées pour prétendre montrer des dirigeants faisant "des déclarations auxquelles nous n'avons même jamais pensé", qualifiant cette pratique de conspiration "visant à créer des tensions au sein de la société".

La police indienne, qui enquête déjà sur la diffusion de fausses vidéos montrant des acteurs de Bollywood critiquant Modi, se penche à présent sur un clip en ligne trafiqué montrant le ministre fédéral de l'intérieur, Amit Shah, déclarant que le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, mettra fin à certaines garanties sociales pour les minorités, un sujet sensible pour des millions d'électeurs.

M. Shah a répliqué sur X, en publiant son "original" et le "faux" discours édité et en alléguant - sans fournir aucune preuve - que le Congrès, principal parti d'opposition, était à l'origine de la vidéo qu'il avait créée pour tromper le public. Le ministre a déclaré que "des instructions ont été données à la police pour qu'elle s'occupe de ce problème".

La police indienne a arrêté au moins neuf personnes, dont six membres des équipes de médias sociaux du Congrès, dans les États d'Assam, de Gujarat, de Telangana et de New Delhi la semaine dernière pour avoir fait circuler la fausse vidéo, selon les déclarations de la police.

Cinq des membres du Congrès ont été libérés sous caution, mais l'arrestation la plus médiatisée effectuée par l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police de New Delhi a eu lieu vendredi, lorsqu'elle a arrêté un coordinateur national des médias sociaux du Congrès, Arun Reddy, pour avoir diffusé la vidéo. New Delhi est l'une des régions où le ministère de M. Shah contrôle directement la police. Arun Reddy a été placé en garde à vue pour trois jours.

L'arrestation a suscité des protestations de la part des travailleurs du Congrès, dont beaucoup ont posté sur X en utilisant le mot-clé #ReleaseArunReddy (LibérezArunReddy). Manickam Tagore, membre du Congrès, a déclaré que cette arrestation était un exemple "d'abus de pouvoir autoritaire de la part du régime".

La responsable des médias sociaux du Congrès, Supriya Shrinate, n'a pas répondu aux messages et à l'e-mail demandant un commentaire.

MISINFORMATION

Les élections indiennes, qui se dérouleront du 19 avril au 1er juin, constitueront le plus grand événement démocratique au monde.

Avec près d'un milliard d'électeurs et plus de 800 millions d'internautes, la lutte contre la diffusion de fausses informations est une tâche aux enjeux considérables. Elle implique une surveillance permanente de la part de la police et des responsables électoraux, qui donnent souvent l'ordre de supprimer les sites Facebook et X dès le début de l'enquête.

Dans l'État indien le plus peuplé, l'Uttar Pradesh, plus de 500 personnes surveillent les contenus en ligne, signalent les messages controversés et se coordonnent avec les entreprises de médias sociaux pour les supprimer si nécessaire, a déclaré samedi à Reuters le chef de la police, Prashant Kumar.

Une autre fausse vidéo qui a déclenché une tempête la semaine dernière montrait Yogi Adityanath, le ministre en chef de l'État, critiquant Modi pour ne pas avoir fait assez pour les familles des personnes décédées lors d'une attaque militante en 2019. Bien que les vérificateurs de faits aient déclaré que la vidéo avait été créée à partir de différentes parties d'un clip original, la police de l'État a déclaré qu'il s'agissait d'un "deepfake généré par l'intelligence artificielle".

Grâce au suivi des adresses Internet, la police de l'État a arrêté le 2 mai un homme du nom de Shyam Gupta qui avait partagé la fausse vidéo sur X un jour plus tôt, recevant plus de 3 000 vues et 11 mentions "J'aime".

La police a accusé Gupta de falsification et d'incitation à l'hostilité en vertu des dispositions de la loi indienne, qui prévoient une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans en cas de condamnation. Reuters n'a pas pu le joindre car il purge actuellement une période de garde à vue de 14 jours.

"Cette personne n'est pas un technicien. S'il l'avait été, il n'aurait pas été possible de l'arrêter rapidement", a déclaré l'officier de police Kumar.