De fortes explosions secouent un dépôt de munitions en Crimée annexée par la Russie.

Des images diffusées par la télévision d'État russe ont montré une sous-station électrique en feu près de la ville de Dzhankoi en Crimée et une série de grosses explosions répétées à l'horizon qui, selon les autorités, ont été causées par la détonation de munitions dans une base militaire.

Sergei Aksyonov, le plus haut responsable russe en Crimée, a déclaré à la télévision d'État qu'il ne voulait pas parler de ce qui a pu causer les explosions, ce qui, selon lui, est en cours d'examen.

Il a déclaré qu'environ 2 000 habitants avaient été évacués du village le plus proche, au-delà d'un périmètre de 5 km (3,1 miles).

La Russie a utilisé la Crimée pour renforcer ses troupes combattant dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine avec du matériel militaire. Les dommages signalés au réseau ferroviaire de la péninsule mardi pourraient perturber ce processus.

L'agence de presse russe RIA a déclaré que sept trains de passagers avaient été retardés et que le trafic ferroviaire sur une partie de la ligne dans le nord de la Crimée avait été suspendu. Aksyonov a déclaré qu'un service de bus serait mis en place pour permettre aux gens de poursuivre leur voyage.

L'incident fait suite à une série d'explosions la semaine dernière sur une base aérienne exploitée par la Russie en Crimée, dont les responsables ukrainiens ont laissé entendre qu'elles faisaient partie d'une sorte d'opération spéciale, mais que Moscou a déclaré être un accident.

Le président ukrainien Volodymr Zelenskiy accuse la Russie de poursuivre une guerre d'agression de style impérial non provoquée. Il a déclaré que ses forces armées étaient déterminées à libérer le territoire saisi par les troupes russes depuis le 24 février et a parlé de reprendre la Crimée que la Russie a annexée en 2014 après un référendum non reconnu par l'Occident.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a publié mardi un tweet énigmatique qui laissait entendre une possible implication ukrainienne dans les explosions de mardi, sans toutefois confirmer un tel rôle.

"(La) matinée près de Dzhankoi a commencé par des explosions", a écrit Podolyak.

"Un rappel : La Crimée (en tant que) pays normal, c'est la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme, mais la Crimée occupée par les Russes, c'est les explosions d'entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs. La démilitarisation en action".

La Russie cite la démilitarisation de l'Ukraine comme l'un de ses principaux objectifs, ce qui, selon elle, est nécessaire pour assurer de manière préventive sa propre sécurité face à ce qu'elle considère comme une expansion incontrôlée de l'alliance militaire occidentale de l'OTAN.