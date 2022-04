De fortes hausses des taux de la Fed sont à venir, alors que les premiers signes d'une inflation galopante sont en train d'atteindre un pic.

La forte hausse des prix des denrées alimentaires et du gaz a porté l'inflation globale à 6,6 % en mars, un nouveau record en 40 ans, selon les données du département du commerce. Avec plus du triple de l'objectif de la Fed, l'inflation élevée est la raison pour laquelle on s'attend à ce que la banque centrale accélère le rythme des hausses de taux avec une augmentation d'un demi-point à chacune de ses trois prochaines réunions, et continue à augmenter les taux jusqu'à la fin de l'année.

Les contrats liés au taux directeur de la Fed montrent maintenant des paris importants sur la hausse des taux d'intérêt dans une fourchette de 3 % à 3,25 % d'ici la fin de l'année, ce qui place les coûts d'emprunt bien en deçà du territoire qui, selon les banquiers centraux américains, freinera la croissance.

Cependant, la mesure de l'inflation la plus étroitement suivie par la banque centrale en tant que signal des pressions sous-jacentes sur les prix, connue sous le nom d'indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle, a légèrement ralenti à 5,2 % en mars, contre 5,3 % le mois précédent. Le rapport du département du commerce contenait également de nouvelles preuves d'un déplacement vers les dépenses de services, ce que les décideurs de la Fed espèrent, afin de réduire la pression à la hausse sur les prix, alors que les dépenses en biens durables ont diminué.

Entre-temps, un rapport distinct a montré que les employeurs ont augmenté les avantages sociaux pour attirer des travailleurs historiquement rares, accélérant le rythme des augmentations des coûts de l'emploi à 4,5 % et soulignant l'opinion de la Fed selon laquelle le marché du travail est extrêmement et peut-être malsain. Mais la croissance des salaires privés s'est stabilisée, à 5 %.

Les rapports "n'empêcheront pas la Fed de procéder à une hausse de 50 points de base la semaine prochaine, mais ils soutiennent notre opinion selon laquelle l'inflation diminuera un peu plus rapidement cette année que ce que les responsables de la Fed semblent maintenant prévoir", a déclaré Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics.

GRAPHIQUE : La Fed s'apprête à accélérer les hausses de taux en raison de l'inflation -

La Fed, et en particulier son chef, Jerome Powell, ne prend rien pour acquis après avoir été échaudée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années dans son évaluation des pressions inflationnistes qui refusaient de s'atténuer comme prévu.

"Nous voulons voir des progrès réels en matière d'inflation", a déclaré M. Powell il y a un peu plus d'une semaine, citant une autre série de possibles pressions inflationnistes durables à la hausse causées par la guerre en Ukraine et les récents blocages de COVID-19 en Chine prolongeant les problèmes de chaîne d'approvisionnement. "Il se peut que le pic réel ait été atteint en mars, mais nous ne le savons pas et nous ne comptons donc pas là-dessus."

Lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, la Fed devrait augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage de plus que d'habitude, car elle cherche à freiner la demande globale qui a largement dépassé l'offre de main-d'œuvre et de biens. Elle devrait également donner le feu vert au lancement du processus de réduction de ses avoirs en actifs comme autre moyen de resserrer les conditions financières.

Certains analystes n'ont trouvé aucun réconfort dans les deux rapports de vendredi, et ont noté que l'augmentation continue des coûts globaux de la main-d'œuvre maintient les craintes d'une spirale salaires-prix en jeu.

GRAPHIQUE : Les coûts de la main-d'œuvre augmentent, mais les salaires pourraient atteindre leur sommet -

"Ces chiffres, qui ne montrent aucun signe d'assouplissement, seront une source d'inquiétude pour les décideurs politiques qui doivent prendre des décisions en matière de politique monétaire dans un environnement où le marché du travail est tendu et où les prix sont au plus haut depuis 40 ans", a écrit Rubeela Farooqi de HFE.

Le moral des ménages américains s'est amélioré en avril, comme l'ont montré vendredi les enquêtes très suivies de l'Université du Michigan auprès des consommateurs, alors que les prix de l'essence ont baissé. Mais il est resté proche de son plus bas niveau en dix ans, et le spectre de fortes hausses des taux de la Fed et ce que les économistes considèrent comme le risque croissant d'une récession qui en résulterait pourraient peser dans les mois à venir.

"La politique monétaire vise maintenant à tempérer la vigueur du marché du travail et à réduire les gains salariaux, les seuls facteurs qui soutiennent maintenant l'optimisme", a écrit l'économiste en chef des enquêtes, Richard Curtin.