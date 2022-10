De fortes pluies endommagent les cultures indiennes avant la récolte, menaçant de faire grimper les prix des denrées alimentaires

Les fortes précipitations en Inde ont endommagé les principales cultures d'été telles que le riz, le soja, le coton, les légumineuses et les légumes juste avant la récolte, ce qui pourrait alimenter l'inflation alimentaire dans la troisième plus grande économie d'Asie, selon les agriculteurs, les commerçants et les responsables de l'industrie.

La hausse des prix des denrées alimentaires pourrait inciter New Delhi à imposer des restrictions supplémentaires sur les exportations de produits alimentaires de base tels que le riz, le blé et le sucre, et éventuellement forcer la Reserve Bank of India à relever à nouveau ses taux d'intérêt.

"Il y a eu tellement de précipitations depuis une semaine que nous pouvons maintenant voir des germes des graines de paddy", a déclaré Narendra Shukla, un agriculteur de 36 ans de Barabanki dans l'Uttar Pradesh.

Toute la récolte de paddy, qui aurait pu être effectuée en une quinzaine de jours, s'est aplatie et Shukla attend maintenant que le temps s'éclaircisse pour pouvoir terminer la tâche et planter des pommes de terre.

L'État septentrional d'Uttar Pradesh, deuxième plus grand producteur de riz du pays, a reçu 500 % de précipitations de plus que la normale jusqu'à présent en octobre.

Les États voisins du Madhya Pradesh, du Bengale occidental, de l'Haryana et du Rajasthan ont également connu de fortes précipitations, qui ont endommagé les cultures semées en été, selon les négociants.

Cela pourrait entraîner une réduction des rendements et une détérioration de la qualité des récoltes, étant donné que les cultures étaient prêtes à être récoltées et qu'à certains endroits, les récoltes étaient déjà en train de sécher, a déclaré Harish Galipelli, directeur chez ILA Commodities India Pvt Ltd, qui fait le commerce de produits agricoles.

Les agriculteurs indiens plantent habituellement les cultures d'été en juin-juillet avec l'arrivée des pluies de mousson, la récolte commençant à la mi-septembre.

Mais cette année, le cycle a été retardé par de faibles précipitations en juin et, alors que les cultures sont maintenant prêtes à être récoltées, une zone de basse pression apporte de fortes précipitations dans les régions du nord-ouest et de l'est du pays et retarde la fin de la mousson du sud-ouest.

Les régions du nord et de l'est du pays devraient connaître de fortes précipitations au cours de la première moitié de cette semaine, tandis que le sud de l'Inde pourrait recevoir des précipitations supérieures à la moyenne au cours de la seconde moitié, a déclaré un haut fonctionnaire du département météorologique indien géré par l'État.

Les dommages aux cultures sont susceptibles de faire grimper davantage les prix des denrées alimentaires déjà en hausse, a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une société de commerce international.

"Le gouvernement et la RBI sont sous pression pour faire baisser l'inflation. La révision à la baisse des chiffres de la production agricole signifie des restrictions plus importantes et prolongées des exportations", a déclaré le négociant.

La RBI a déjà augmenté son taux repo de référence de 190 points de base cette année. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Reportage supplémentaire de Saurabh Sharma à LUCKNOW ; Édition de Kirsten Donovan)