Des développeurs d'énergie solaire construiront bientôt deux grands projets solaires sur des terrains appartenant au ministère américain de l'énergie dans l'Idaho, qui ont été nettoyés après des décennies d'essais de réacteurs nucléaires à des fins civiles et militaires. Il s'agit des premiers projets d'un programme couvrant cinq États, a déclaré le ministère mercredi.

NorthRenew Energy Partners et Spitfire prévoient d'installer des panneaux solaires avec des batteries de stockage au laboratoire national de l'Idaho (INL) du ministère de l'énergie. Plus de 50 réacteurs ont été construits sur le site depuis la guerre froide, y compris le premier prototype d'usine de propulsion nucléaire de la marine. Le site a également étudié les moyens de gérer les déchets radioactifs.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Le gouvernement fédéral est le plus grand consommateur d'énergie et le plus grand gestionnaire de terres des États-Unis. Il s'agit des premiers projets d'énergie renouvelable prévus sur 28 330 hectares de terrains du ministère de l'énergie au Nouveau-Mexique, au Nevada, dans l'État de Washington, dans l'Idaho et en Caroline du Sud.

Dans le cadre du programme Cleanup to Clean Energy annoncé l'année dernière, le plus grand site d'énergie solaire des États-Unis et d'autres projets propres pourraient être construits sur les terres du ministère de l'environnement.

Ce plan devrait contribuer à la réalisation des objectifs du président Joe Biden en matière d'électricité propre. L'administration souhaite que le réseau électrique américain fonctionne à l'aide d'énergies propres d'ici à 2035. De nombreux sites ont déjà des clients et des employés, ont indiqué des responsables.

PAR LES CHIFFRES

Les deux entreprises devraient construire 400 mégawatts (MW) d'énergie solaire sur le site de l'INL. Selon les estimations de l'industrie, cela suffirait à alimenter environ 70 000 foyers.

NorthRenew propose d'installer 300 MW d'énergie solaire en batterie sur le site d'INL. Spitfire propose d'installer environ 100 MW d'énergie solaire en batterie.

CITATION CLÉ

En étroite collaboration avec les dirigeants des communautés et les partenaires du secteur privé, nous nettoyons les terres autrefois utilisées pour nos programmes de dissuasion nucléaire et nous déployons les solutions d'énergie propre dont nous avons besoin pour aider à sauver la planète et renforcer notre indépendance énergétique.