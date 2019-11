5, 6, 10% de rendement ça fait rêver dans ce monde de taux négatifs. C'est pourtant les taux de rendement affichés par la plupart des valeurs bancaires européennes. Alors, réalité ou fiction ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.