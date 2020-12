De guerre lasse

Comme dans toutes les bonnes séries à suspense, il aura fallu attendre la fin du compte à rebours pour que Londres et Bruxelles s'entendent sur leur contrat de divorce, un document de plus de 1200 pages qui vient mettre un point final à plusieurs années de discorde. Il faut surtout retenir que les entreprises vont pouvoir continuer à commercer sans trop de frictions au sein d'un marché commun et que les pommes de discorde juridiques ou sectorielles ont été gérées, à défaut d'avoir disparu. Les deux camps se sont bien gardés de crier victoire, mais peut-être un comportement honorable faisait-il partie des engagements non-écrits de dernière minute ? En tout cas je remercie à titre personnel Boris Johnson et Ursula von der Leyen puisque j'avais parié il y a dix jours qu'un accord serait conclu avant la fin 2020, sans quoi j'aurais dû me baigner le 1er janvier dans le Lac du Bourget, pour la plus grande joie de mes collègues. Le Brexit fera probablement son retour dans les mois à venir dans la presse britannique, mais sous la forme des premiers bilans économiques de ce virage historique.

Aux Etats-Unis, Donald Trump a finalement signé cette nuit l'accord de soutien négocié entre les démocrates et les républicains, après avoir menacé de ne jamais le faire. Il a aussi entériné les mesures permettant d'éviter un assèchement du financement de l'administration. Le Président avait toutefois appelé de ses vœux une nette augmentation du montant alloué aux familles les plus affaiblies, comme le demandaient les démocrates. Mais sa majorité républicaine lui a opposé une fin de non-recevoir. Vous ne comprenez rien au micmac des tractations politiques à Washington ? Moi non plus. En tout cas, la perspective d'un gros bazar budgétaire pour la Saint-Sylvestre est écartée et les marchés ont l'occasion de finir l'année en roue libre. A Wall Street, les indices évoluent actuellement sous leurs records historiques du 18 décembre dernier, mais n'en sont pas très loin : ils pourraient bien finir 2020 au zénith. Quant à la fin de mandat de Donald Trump, elle est aussi bizarre que possible,

Comme chaque lundi, quelques actualités à retenir de ces derniers jours :

Donald Trump signe finalement le plan de relance bipartisan et évite à l'administration d'être à court de fonds.

La Chine accentue la pression sur l'empire de Jack Ma, via Ant Financial, ce qui a des répercussions sur Alibaba.

L'Europe a démarré sa campagne de vaccination.

Le suspect principal dans l'explosion d'une caravane à Nashville, au matin de Noël, a été tué par sa bombe.

Les places de Londres et de Toronto seront fermées aujourd'hui pour un jour férié.

La tempête Bella provoque des dégâts et des coupures d'électricité dans l'est et le centre de la France.

Les indicateurs avancés sont légèrement haussiers pour démarrer la semaine, alors que Tokyo a gagné 0,7% à la clôture ce matin. L'actualité des sociétés est réduite à la portion congrue, dernière semaine de l'année oblige. Celle des intermédiaires financiers aussi, avec la fermeture de la City.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle japonaise a stagné entre octobre et novembre, là où les économistes espéraient une poursuite de la hausse. Il n'y aura pas d'autres indicateurs majeurs aujourd'hui. Samedi, MasterCard a publié son enquête "SpendingPulse" qui a fait état d'une forte hausse des ventes de détail américaines entre le 11 octobre et le 24 décembre (+3 %, grâce aux ventes en ligne).

La paire euro / dollar évolue à 1,22089 USD. L'once d'or remonte à 1894 USD. Le pétrole est ferme à 51,10 USD le Brent et 48,10 USD le WTI. La dette américaine affiche un rendement de 0,94 % sur 10 ans. Le Bitcoin reprend 9 % à 27 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Avon Rubber : Jefferies reste à l'achat avec un objectif réduit de 4700 à 4180 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Getlink se réjouit de l'accord sur le Brexit signé entre le Royaume-Uni et l'UE. Airbus aussi.

Baccarat bientôt sous le coup d'une OPA simplifiée.

La Française de l'Energie indique avoir déjà réuni 1,5 M€ de financement participatif pour le projet de la mine de Béth.

PlanetMedia fait appel d'une décision de justice défavorable dans le contentieux Addict Media.

Global Ecopower reporte l'assemblée générale extraordinaire devant décider de la poursuite d'exploitation de la société, et signale avoir été victime "de malversations et détournements".

Dans le monde

Annonces importantes

AstraZeneca pense avoir trouvé la "formule gagnante" pour son vaccin Covid-19, que les autorités britanniques doivent examiner dans les jours qui viennent.

BMW veut que 20% de ses véhicules produits soient électriques dès 2023.

Alibaba renforce son programme de rachat d'actions de 6 à 10 Mds$.

L'antitrust sud-coréen demande à Delivery Hero de céder sa filiale Yogiyo pour obtenir le feu vert au rachat, pour 4 Mds$, de Woowa Brothers.

La Chine intime à Ant Financial de revenir à son métier d'origine, celui d'opérateur de paiements.

Un B737MAX d'Air Canada a été dérouté après un problème de réacteur.

Orix Corporation s'offre le développeur espagnol d'énergies renouvelables Elawan pour 965 M$.

Ça publie aujourd'hui. Weibo, Shimamura…