Sofia Gominova voulait devenir avocate dès l'âge de 11 ans.

Née après la chute de l'Union soviétique, elle a grandi dans une Russie gangrenée par le crime organisé et regardait les séries policières à la télévision, désireuse de "combattre le mal comme eux".

Aujourd'hui, à 29 ans, Mme Gominova pense que c'est exactement ce qu'elle fait.

Parmi un nouveau groupe de jeunes avocats indignés par la répression de la dissidence, elle a rejoint OVD-Info, l'un des plus grands groupes de défense juridique de Russie, qui soutient des milliers de personnes détenues pour s'être opposées à l'invasion massive de l'Ukraine.

"J'ai toujours eu un sens aigu de la justice", a déclaré Mme Gominova à un journaliste de Reuters basé en Pologne.

"J'ai réalisé que beaucoup d'injustices sont créées par les mains du système [...] qui viole les droits des citoyens, les arrête illégalement, leur inflige des dommages physiques et émet des décisions et des décrets absurdes".

Lorsque les manifestations contre l'invasion de l'année dernière ont éclaté, Mme Gominova s'est retrouvée à attendre par temps glacial pendant des heures à Saint-Pétersbourg pour être admise au tribunal, puis à courir d'une salle à l'autre alors que des dizaines de cas de manifestants arrêtés étaient traités.

Une fois rentrée chez elle, épuisée, elle commençait à travailler sur les appels.

"Défendre les manifestants devant les tribunaux est ma version de la protestation", a déclaré Mme Gominova, qui a commencé à représenter des militants anti-guerre devant les tribunaux presque immédiatement après l'invasion.

Les autorités russes affirment qu'elles appliquent la loi de manière légitime contre les fauteurs de troubles encouragés par l'Occident à détruire leur nation. Elles nient avoir abusé des détenus et ont parfois considéré les avocats spécialisés dans la défense des droits de l'homme comme des ennemis publics.

Défendre les critiques du Kremlin comporte des risques considérables dans une Russie en guerre, où même des écoliers et des retraités ont été punis pour avoir exprimé leur désaccord sur la guerre.

Certains avocats ont été poursuivis pour avoir dénoncé l'invasion, des dizaines d'entre eux se sont vu retirer leur licence et plusieurs avocats de renom ont fui le pays.

Malgré les risques, 120 avocats ont rejoint OVD-Info depuis l'invasion, soit trois fois plus que le nombre de ceux qui ont quitté la Russie, ce qui porte ses rangs à 442, selon Violetta Fitsner, avocate et porte-parole du groupe.

De nombreux groupes de la société civile ayant été dissous par l'État, beaucoup d'autres avocats défendent également des militants anti-guerre de manière indépendante, mais il est difficile d'en déterminer le nombre.

L'association du barreau de Saint-Pétersbourg a déclaré que 222 avocats l'avaient rejointe depuis mars dernier, portant son total à 4 692, mais elle a indiqué qu'elle ne disposait pas d'informations sur le nombre d'entre eux qui défendent des activistes. L'ordre des avocats de Moscou n'a pas répondu à une demande de données.

PEU D'ACQUITTEMENTS

Les acquittements dans les tribunaux russes sont extrêmement rares dans l'ensemble, et les critiques disent que le système judiciaire du pays est hautement politisé.

Pourtant, les avocats jouent un rôle essentiel en faisant connaître la répression qui, d'après OVD-Info, a vu près de 20 000 personnes détenues pour activisme anti-guerre depuis février dernier.

Le ministère russe de l'intérieur n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ces détentions.

Interrogé sur l'indépendance des tribunaux, le département judiciaire de la Cour suprême a déclaré que "les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution de la Fédération de Russie et à la loi".

La plupart des personnalités de l'opposition qui n'ont pas encore fui la Russie sont aujourd'hui en prison. Alexei Navalny, le plus grand critique de Poutine, a été emprisonné avant l'invasion.

En avril, Vladimir Kara-Murza a été condamné à 25 ans de prison pour trahison après avoir condamné les dirigeants russes et la guerre en Ukraine. Il s'agit de la peine la plus lourde prononcée depuis février 2022.

Les avocats sont parfois le dernier moyen de communication des manifestants lors des longs procès qui se déroulent à huis clos.

"Les avocats continuent à être leur voix, à faire sortir des informations des prisons, à être le lien de ces prisonniers avec le monde extérieur", a déclaré à Reuters Evgenia Kara-Murza, l'épouse de Vladimir.

L'avocat de son mari et ami de longue date, Vadim Prokhorov, critique de M. Poutine, a fui la Russie quelques jours avant la condamnation de son client, craignant d'être lui aussi poursuivi au pénal.

"En ce moment, en Russie, une attaque est menée non seulement contre les journalistes, mais aussi contre les avocats", a déclaré Vadim Prokhorov à la chaîne américaine Voice of America après avoir quitté la Russie, ajoutant que plusieurs de ses collègues avaient déjà été arrêtés.

Plusieurs avocats russes ont attiré l'attention - et la condamnation - des autorités, non seulement pour avoir défendu des détracteurs de l'invasion, mais aussi pour avoir exprimé leur propre opposition.

PROTESTATION DANS LA NEIGE

Dmitry Talantov, dont l'ancien client, l'éminent journaliste Ivan Safronov, purge une peine de 22 ans pour trahison, risque lui-même jusqu'à 10 ans de prison après avoir écrit sur Facebook que les forces russes se livraient à des "pratiques nazies extrêmes".

Maria Bontsler, qui a travaillé avec OVD-Info, a été condamnée à deux amendes l'année dernière pour avoir "discrédité l'armée" après avoir prononcé le mot "guerre" au tribunal alors qu'elle défendait des manifestants anti-guerre.

Anastasia Rudenko, avocate à Ivanovo, une ville située au nord-est de Moscou, a été condamnée en juin à une amende de 30 000 roubles (355 dollars) pour avoir "discrédité l'armée" dans des vidéos publiées sur sa chaîne Telegram et intitulées "Ce n'est pas si effrayant avec un avocat".

Elle utilise cette chaîne pour informer ses quelque 400 abonnés de ses procès en cours, qui comprennent une affaire pénale contre un soldat blessé en Ukraine qui refuse de reprendre son service actif.

Mme Rudenko, qui a de la famille en Ukraine mais dont le mari et le frère sont tous deux soldats dans les forces armées russes, a assisté à quelques rassemblements contre la guerre et a distribué aux passants des exemplaires du roman dystopique et antiautoritaire "1984" de George Orwell.

"L'État a sa propre opinion et, de son point de vue, nous devons garder nos opinions pour nous", a-t-elle déclaré à Reuters.

Mme Rudenko, qui n'exprime pas explicitement son point de vue sur la guerre dans ses vidéos, a déclaré avoir été choquée lorsque les autorités ont lancé un examen de sa chaîne en raison de son contenu anti-guerre au début de l'année.

"Pourquoi font-ils cela ? Je pense que c'est pour montrer que nous sommes tout-puissants et que nous allons vous détruire", a-t-elle déclaré. "Eh bien, allez-y, détruisez-moi.

Lors d'entretiens, des avocats plus jeunes, ayant moins d'années d'expérience du système judiciaire russe, ont déclaré qu'ils étaient déterminés à représenter les dissidents de la guerre, mais qu'ils trouvaient le travail épuisant.

Yuri Mikhailov, un défenseur public de 25 ans de la région de Moscou, a rejoint OVD-Info au début du mois de mars de l'année dernière.

La plupart de ses clients ont été arrêtés pour de petits actes de protestation, comme cet homme qui a écrit "365 NO" dans la neige d'un parc de Moscou le jour du premier anniversaire de l'invasion.

Mais Mikhailov a également défendu des citoyens ordinaires "vaquant à leurs occupations" dans des lieux publics, qui ont été arrêtés, selon lui, simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.

"Je peux faire valoir de manière convaincante au juge que deux fois deux font quatre, et il peut même hocher la tête. Mais à la fin, il décide que deux fois deux font cinq".

Avant le conflit ukrainien, Mme Gominova, à Saint-Pétersbourg, s'occupait principalement d'affaires civiles, allant des litiges familiaux aux droits des consommateurs. Si quelques connaissances la considèrent comme une traîtresse, la plupart de ses amis et de ses proches sont fiers d'elle, même s'ils sont inquiets pour elle.

"Parfois, je quitte le tribunal avec une telle colère que je ressens un grand élan de force pour continuer à me battre. D'autres fois, je ferme la porte de la salle d'audience et je pleure d'impuissance", a-t-elle déclaré.

"Tant que j'aurai cette force en moi, je resterai en Russie.